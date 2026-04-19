شهادات صادمة توثق أوضاع مأساوية للأسرى في "عتصيون"

تشهد أوضاع الأسرى داخل سجن عتصيون تدهورا كبيرا، في ظل ما وصف بظروف معيشية وصحية قاسية وانتهاكات متواصلة بحقهم، تشمل نقصا حادا في الاحتياجات الأساسية وتصاعدا في أساليب القمع داخل السجن.

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن الأوضاع داخل سجن "عتصيون" تشهد تدهورا حادا وغير مسبوق، ووصفتها بأنها الأسوأ منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة، في ظل ظروف معيشية قاسية وتراجع كبير في الحالة النفسية للأسرى.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وجاء ذلك عقب زيارة أجرتها محامية تابعة لهيئة شؤون الأسرى إلى السجن، حيث أصرت على إجراء اللقاء وجها لوجه مع الأسرى بدلا من الاكتفاء بمكالمات الفيديو التي تفرضها إدارة السجن منذ اندلاع الحرب.

وبحسب الهيئة، تمكنت المحامية من زيارة خمسة أسرى من أصل تسعة، على أن تستكمل بقية الزيارات لاحقا.

وقد نقلت خلال الزيارة شهادات وصفت بالصادمة حول الظروف داخل السجن.

وأفاد الأسرى، وفق ما نقل عنهم، بأن معظمهم لم يتمكنوا من الاستحمام لأكثر من شهر كامل، في ظل غياب المياه الساخنة ونقص المواد الأساسية مثل الصابون والمناشف.

كما أشاروا إلى تصاعد عمليات القمع الإسرائيلية داخل السجن، والتي تنفذ بحسب الشهادات ثلاث مرات أسبوعيا، وتشمل اقتحام الغرف برفقة الكلاب، والصراخ والشتم، وإجبار الأسرى على الركوع لساعات طويلة، إضافة إلى تعرض من لا يستطيع التحمل للضرب.

وأضافت الهيئة أن إدارة السجن تلجأ أيضا إلى إلقاء قنابل الغاز داخل ساحة "الفورة"، ما يؤدي إلى حالات اختناق وإغماء بين الأسرى، في وقت يعاني فيه الكثيرون من إرهاق شديد نتيجة نقص الغذاء.

وأوضح الأسرى أن معاناتهم لا تقتصر على نقص الطعام فقط، بل تتعلق أيضا بما وصفوه بـ"سياسة الإذلال وكسر الكرامة" التي تمارس بحقهم من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشكل يومي داخل السجن.

وفي هذا السياق، دعت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إلى تدخل عاجل لتحسين ظروف الأسرى وضمان معاملتهم وفق المعايير الإنسانية الدولية.

وبحسب معطيات حقوقية صادرة عن مركز "فلسطين" لدراسات الأسرى، بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي حتى 17 نيسان/أبريل الجاري نحو 9,600 أسير، بينهم 83 أسيرة و350 طفلًا، موزعين على أكثر من 27 سجنا ومعتقلا ومركز توقيف وتحقيق.