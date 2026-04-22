نادي الأسير: تصاعد غير مسبوق في اعتقال الأسرى العرب بعد الإبادة والاحتلال يواصل إخفاء مصيرهم

أفاد نادي الأسير الفلسطيني في يوم الأسير العربي الذي يصادف اليوم، بأن قضية الأسرى العرب شهدت تحولا غير مسبوق عقب حرب الإبادة الجماعية في غزة، حيث تضاعفت أعدادهم بشكل لافت.

يصادف اليوم الأربعاء يوم الأسير العربي في ظل تصاعد خطير تشهده قضية الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعد أيام من إحياء يوم الأسير الفلسطيني في 17 نيسان/ أبريل، وفي سياق مرحلة تعد من الأكثر دموية وقسوة في تاريخ الحركة الأسيرة؛ بحسب ما أفاد نادي الأسير الفلسطيني.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأكد في بيان له، أن "قضية الأسرى العرب شهدت تحوّلا غير مسبوق عقب جريمة الإبادة الجماعية، حيث تضاعفت أعدادهم بشكل لافت. وتشير التقديرات المتوفرة إلى أن عددهم يبلغ عشرات الأسرى، غالبيتهم من سورية ولبنان، وقد اعتُقلوا بعد الإبادة، ويقبعون في عدد من السجون المركزية، في ظل تعتيم متعمد من قبل سلطات الاحتلال التي تواصل الامتناع عن الكشف عن أعدادهم الحقيقية أو مصيرهم".

وأضاف أن "قضية الأسرى العرب تمثل إحدى القضايا المفصلية في تاريخ نضال الحركة الفلسطينية الأسيرة، إذ شكّلت تضحياتهم وتجاربهم جزءا أصيلا من الرواية النضالية الفلسطينية، وأن مطلب حريتهم يشكّل امتدادا عضويا لمعركة الحرية التي يخوضها الأسرى الفلسطينيون".

ولفت نادي الأسير إلى أن الاحتلال يفرض عزلا مضاعفا على الأسرى العرب، ويعرقل بشكل ممنهج وصول المؤسسات الحقوقية والطواقم القانونية إليهم، في محاولة لإبقائهم خارج أي رقابة. ويواجه هؤلاء الأسرى جرائم مركبة، تشمل الإخفاء القسري، والتعذيب الممنهج، وسياسات التجويع والعزل والحرمان، إلى جانب الاعتداءات المتواصلة بمختلف أشكالها.

ووجّه نادي الأسير، التحية لكافة عائلات الأسرى العرب، مؤكدا أن "قضيتهم تشكّل ركيزة أساسية في رسالتنا حتى تحقيق حريتهم".

يُذكر أن عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال تجاوز، حتى مطلع نيسان/ أبريل، 9600 أسير ومعتقل، نحو نصفهم محتجزون دون تهم محددة، في إطار سياسة الاعتقال الإداري التي تشكّل أحد أبرز أدوات القمع الممنهج.

ارتفاع عدد الأسيرات إلى 90 أسيرة داخل سجون الاحتلال

قال نادي الأسير، إنّ سلطات الاحتلال تواصل تصعيدها في استهداف النساء عبر عمليات اعتقال ممنهجة ومتواصلة. وأوضح في بيان صدر اليوم الأربعاء، أنّ عدد الأسيرات ارتفع خلال شهر نيسان/ أبريل الجاري إلى 90 أسيرة، مشيرا إلى أنّ هذا العدد سُجل سابقاً في أوج عمليات الاعتقال في الضّفة في بداية جريمة الإبادة الجماعية واستهداف كذلك النساء في غزة.

وبيّن أن "غالبية الأسيرات محتجزات في سجن ’الدامون’، ومن بينهن طفلتان، وأسيرة حامل في شهرها الثالث، و25 معتقلة إدارية، وثلاث صحافيات، إضافة إلى أسيرتين مصابتين بالسرطان، وأسيرتين معتقلتين منذ ما قبل الحرب".

وأكد نادي الأسير، أن "الأسيرات يواجهن ظروف اعتقال قاسية تشمل التجويع، والحرمان، والإهمال الطبي، والتنكيل، إلى جانب العزل والاعتداءات، بما فيها سياسة التفتيش العاري".

ولفت إلى أن معظم الاعتقالات تتم بذريعة "التحريض"، وأن عدد حالات اعتقال النساء منذ بدء الحرب تجاوز 700 حالة، تشمل الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس المحتلة، وداخل أراضي عام 1948، مع غياب إحصاءات دقيقة لاعتقالات غزة.

وأضاف نادي الأسير، أن "هذا التصعيد يأتي في واحدة من أكثر الفترات دموية بحق النساء الفلسطينيات، في ظل استمرار الانتهاكات الجسيمة، بما فيها الاعتداءات الجسدية والجنسيّة واحتجاز نساء كرهائن للضغط على عائلاتهن".