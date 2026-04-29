نادي الأسير: تمديد اعتقال د. حسام أبو صفية جريمة مركبة تكرس الإبادة الجماعية

دان نادي الأسير الفلسطيني، قرار محكمة الاحتلال القاضي بتمديد الاعتقال التعسفي للدكتور حسام أبو صفية، في خطوة قال إنها "تكرس سياسة الاحتجاز خارج إطار القانون، بحق مئات المواطنين من قطاع غزة المعتقلين تعسفيا منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية".

وأكد نادي الأسير، أنّ "استمرار احتجاز أبو صفية المعتقل منذ شهر كانون الأول/ ديسمبر 2024، يُشكّل جريمة جسيمة بموجب القانون الدولي، ويأتي في صلب جريمة الإبادة الجماعية، في ظل الاستهداف المنهجي وغير المسبوق للكوادر الطبية والمنشآت الصحية، باعتبارها جزءا من سياسة منظمة تهدف إلى المحو والتدمير وتقويض مقومات البقاء".

وأوضح أنّه، "وبحسب ما أعلنته إدارة سجون الاحتلال، فإن 1251 معتقلا من قطاع غزة يُصنّفهم الاحتلال تحت مسمى ’مقاتلين غير شرعيين’، في إطار تشريع الاحتجاز التعسفي دون توجيه تهم أو ضمانات قانونية، وهو ما يُشكّل انتهاكا صارخا لكافة القواعد الآمرة في القانون الدولي، على غرار آلاف المعتقلين الإداريين في الضفة الغربية".

وشدد نادي الأسير على أنّ "الجرائم المرتكبة بحق معتقلي غزة تمثل المستوى الأشد فظاعة وخطورة، استنادا إلى مئات الإفادات الموثقة التي كشفت عن منظومة تعذيب ممنهجة، وجرائم واسعة النطاق تشمل التعذيب الجسدي والنفسي، والتجويع، والإذلال، والاعتداءات الجنسية بما فيها الاغتصاب، في مشهد يعكس أحد أكثر أنماط العنف تنظيما ووحشية، ويُجسّد وجها مركزيا من أوجه الإبادة الجماعية المستمرة".

يُشار إلى أنّ ما يزيد على مئة أسير ومعتقل استُشهدوا داخل سجون الاحتلال نتيجة جرائم التعذيب والتجويع والاعتداءات الجنسية، وقد أُعلن عن هويات 89 منهم، من بينهم 52 من قطاع غزة، وبينهم ثلاثة أطباء: د. عدنان البرش، ود. إياد الرنتيسي، ود. زياد الدلو، في دلالة صارخة على حجم الاستهداف الممنهج للكوادر الطبية؛ بحسب نادي الأسير.

وفي هذا السياق، جدّد نادي الأسير مطالبته العاجلة لكافة الجهات الحقوقية والدولية بالتحرك الفوري والفعّال، وممارسة ضغط حقيقي على الاحتلال للإفراج عن الدكتور حسام أبو صفية، ووقف جريمة استهدافه، والعمل على محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، وضمان توفير الحماية الدولية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، في ظل تعرضهم لجريمة إبادة ممنهجة تُرتكب داخل منظومة السجون عبر بنية تعذيب مؤسسية ومستمرة.