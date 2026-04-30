الصحافي علي السمودي بعد تحرره: فقدت نصف وزني ولم أر شكلي إلا اليوم... الأسرى جوعى

تحرر الصحافي علي السمودي من سجون الاحتلال الخميس وقد فقد نصف وزنه بعد اعتقال إداري لمدة عام، وتحدث عن ظروف صعبة وقاسية يعيشها الأسرى في السجون، وقال إنه رأى شكله للمرة الأولى اليوم عبر الهاتف.

أفرج الاحتلال، الخميس، عن الصحافي علي السمودي (59 عاما) من مدينة جنين، بعد اعتقال إداري استمر عاما؛ وفق نادي الأسير الفلسطيني ومكتب إعلام الأسرى.

وتحدث الصحافي السمودي بعيد الإفراج عنه عن معاناته والأسرى في سجون الاحتلال، بالقول إن "وزني عند اعتقالي كان 120 كيلوغراما والآن وزني 60 كيلوغراما"، مشيرا إلى أنه "فقدت هذا الوزن بسبب الظروف الاعتقالية الصعبة والأوضاع المأساوية. السجون الآن تعتبر جهنم الحقيقية ومقبرة للأحياء".

الصحافي علي السمودي يسرد معاناته والأسرى في سجون الاحتلال بعيد الإفراج عنه عقب اعتقال إداري استمر لعام كامل

وتوجه إلى عوائل الأسرى قائلا، إن "أبناءكم ليسوا بخير. الظروف صعبة وقاسية والأسرى يعانون بكل شيء. الطعام سيئ جدا ويكاد لا يكفي. لا تتركوهم وحدهم والأسرى جوعى للحرية والكرامة". وأضاف "أنا أول مرة أرى شكلي اليوم عبر الهاتف، ولا أصدق بأنه تم الإفراج عني اليوم من السجون بعد هذا الواقع المرير والظروف المأساوية".

وأفاد مكتب إعلام الأسرى، بأنه أفرج عن الصحافي السمودي من سجن "النقب الصحراوي"، حيث كان بانتظاره عدد من أفراد عائلته عند حاجز الظاهرية جنوب الخليل، والذين بالكاد تعرف بعضهم عليه حيث كان قد فقد أكثر من نصف وزنه.

وأشار إلى أنه تعرض للتنكيل الجسدي والنفسي خلال نقله بين مراكز الاحتجاز والتحقيق والسجون، وفقد نحو 60 كيلوغراما من وزنه، حيث كان وزنه قبل الاعتقال 120 كيلوغرام. وكان الاحتلال قد حرمه من أدويته رغم معاناته من أمراض مزمنة منها السكري والضغط وقرحة المعدة.

الصحافي السمودي بعد تحرره وقبل اعتقاله

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان، إن السمودي خرج "بهيئة مختلفة تماما، نتيجة فقدان حاد في الوزن"، وعزا ذلك إلى "سياسات التجويع داخل السجون الإسرائيلية، إلى جانب تعرضه لعمليات تنكيل وتعذيب وحرمان من الحقوق الأساسية، فضلا عن نقله المتكرر بين السجون وما رافق ذلك من اعتداءات".

وأضاف البيان أن السمودي يُعد واحدا من بين أكثر من 3530 معتقلا إداريا، وأكثر من 40 صحافيا لا يزالون رهن الاعتقال في السجون الإسرائيلية، بينهم أربع صحافيات.

وأشار إلى أن السلطات الإسرائيلية تواصل استهداف الصحافيين عبر "سياسات اعتقال منظمة ومتصاعدة، بهدف تقييد حرية الرأي والتعبير".

كما جدد دعوته إلى الإفراج عن جميع الصحافيين المعتقلين، والكشف عن مصير آخرين من قطاع غزة، داعيا الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه أوضاع الأسرى.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الصحافي السمودي في 29 نيسان/ أبريل 2025، بعد مداهمة منزله وتفتيشه في مدينة جنين، وأصدرت بحقه بعد أيام أمر اعتقال إداري لمدة 4 شهور تم تجديده مرتين أخريين ليمضي عاما كاملا رغم كبر سنه ووضعه الصحي المتدهور.

ويقبع في سجون إسرائيل أكثر من 9600 أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، يعانون من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، ما أدى إلى استشهاد عشرات منهم؛ بحسب منظمات حقوقية فلسطينية.