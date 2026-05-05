الأسيرات في سجن "الدامون" تعرضن لأكثر من 10 عمليات قمع وتعذيب خلال شهر نيسان

تعرضت الأسيرات الفلسطينيات في سجن "الدامون" لأكثر من 10 عمليات قمع وتعذيب الشهر الماضي، تخللت إجبارهن على الانبطاح أرضا وتقييدهن إلى الخلف والاعتداء عليهن بالضرب والركل؛ بحسب ما أفاد مكتب إعلام الأسرى.

وأشار إلى أن عمليات القمع تخللت استخدام القنابل الصوتية، وإجبار الأسيرات على الانبطاح أرضا وتقييدهن إلى الخلف، والاعتداء عليهن بالضرب والركل، بعيدا عن كاميرات المراقبة في كثير من الحالات.

وأورد مكتب إعلام الأسرى، أنه رافقت الاقتحامات عمليات عزل تعسفية لعدد من الأسيرات دون أي مبرر، إلى جانب تنفيذ تنقلات قسرية داخل الغرف، مشيرا إلى أن هناك أسيرتين حاملتين داخل السجن تعانيان من ظروف صحية صعبة في ظل القمه المتكرر والضغوط النفسية، حيث نقلت إحداهما إلى المستشفى.

وأوضح، أن "الأوضاع المعيشية داخل السجن تشهد تدهورا متسارعا، في ظل الاكتظاظ الشديد داخل الغرف"، مضيفا أنه "تضطر العديد من الأسيرات للنوم على الأرض، مع انعدام الحد الأدنى من الخصوصية، خاصة في الغرف التي تحتوي على مرافق صحية مكشوفة".

وأشار مكتب إعلام الأسرى إلى فرض قيود مشددة على خروج الأسيرات إلى "الفورة" والاستحمام، حيث يتم تقليص الفترات الزمنية المخصصة لذلك بشكل كبير.

وختم بيانه بالقول، إن "التواجد المستمر للسجانين يفرض واقعا قاسيا على الأسيرات، إذ يضطررن للبقاء بملابس محتشمة وتغطية أجسادهن بالكامل حتى أثناء النوم".