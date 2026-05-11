استشهاد المعتقل قصي ريان متأثرا بإصابته بعد اعتقاله من قبل الاحتلال

استشهاد المعتقل قصي ريان من قراوة بني حسان، متأثرًا بجراح أصيب بها قبل اعتقاله الشهر الماضي، رواية الاحتلال بشأن "محاولة الطعن" باطلة، إذ تعرض ريان لـ"القتل بدم بارد" في سياق تصاعد الإعدامات الميدانية والجرائم بحق الأسرى.

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأحد، استشهاد الشاب قصي إبراهيم علي ريان (29 عاما) من بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت، في مستشفى "بلنسون"، متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها عقب إطلاق النار عليه واعتقاله من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في 15 نيسان/ أبريل الماضي.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقالت المؤسستان، اليوم الإثنين، في بيان مشترك، إن معطيات متوفرة تشير إلى أن ريان، وهو أب لطفلة، تعرض لإطلاق نار من قبل مستوطنين، فيما ادعت سلطات الاحتلال عقب اعتقاله أنه حاول تنفيذ عملية طعن، قبل أن تمدد المحكمة اعتقاله لمدة ثمانية أيام.

الشهيد قصي إبراهيم ريان

وأضاف البيان أن محامي الهيئة طالب خلال جلسات المحكمة بالحصول على توضيحات كاملة بشأن وضعه الصحي، بعد ظهوره عبر تقنية "الفيديو كونفرنس" وهو في حالة صحية حرجة، وذلك إثر معلومات أفادت بأنه فاقد للوعي ويخضع لأجهزة التنفس الاصطناعي.

وأوضحت المؤسستان أنه في الجلسة التالية أبلغت المحكمة محامي الهيئة بعدم وجود طلب جديد لتمديد اعتقاله، وبأن هناك قرارا بالإفراج عنه، إلا أن وضعه الصحي الخطير استدعى إبقاءه في المستشفى.

وأشار المحامي المتابع للقضية، بحسب البيان، إلى أن المستشفى لم يقدّم معلومات واضحة بشأن حالته، وأن العاملة الاجتماعية المفترض تواصلها مع عائلته "لم تكن على علم بوضعه الصحي".

وأكدت هيئة الأسرى ونادي الأسير أن ادعاءات نيابة الاحتلال بشأن "محاولة تنفيذ عملية طعن" هي "ادعاءات باطلة وغير صحيحة"، معتبرتين أن ريان "تعرض للقتل بدم بارد استنادا إلى مزاعم زائفة".

وأضافت المؤسستان أن هذه الجريمة تأتي في سياق "الجرائم المتواصلة" التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين منذ بدء الحرب على غزة، بما يشمل "عمليات الإعدام الميداني" التي تصاعدت في الضفة الغربية، إلى جانب اعتداءات المستوطنين التي تتم "بغطاء كامل من قوات الاحتلال"، بحسب البيان.

كما أشارتا إلى وجود مئات الجرحى المعتقلين داخل سجون الاحتلال، يواجهون ظروفا "قاهرة ومأساوية"، ويتعرضون، كسائر الأسرى، "لجرائم ممنهجة تشكل وجها آخر من أوجه الإبادة".

وحملت المؤسستان سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد ريان، وجددتا دعوتهما للمؤسسات الحقوقية الدولية للتحرك من أجل وقف "حالة التواطؤ والعجز" تجاه الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين والأسرى في سجون الاحتلال.