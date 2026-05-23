تحرشات وتفتيش مهين بحق الأسيرات في الدامون

كشف مكتب إعلام الأسرى، السبت، عن تصاعد الانتهاكات بحق الأسيرات الفلسطينيات في سجن الدامون، مشيرًا إلى تنفيذ قوات إسرائيلية تابعة لإدارة السجون أكثر من 30 عملية قمع خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وبحسب بيان المكتب، تواجه الأسيرات أوضاعًا إنسانية قاسية داخل السجن، تشمل سوء الطعام وارتفاع نسبة الرطوبة ونقص مواد النظافة، إلى جانب ما وصفه بتحرشات لفظية وعمليات تفتيش مهينة داخل الحمامات بوجود جنود على الأبواب.

وأضاف البيان أن إدارة السجن تُبقي كاميرات المراقبة مفتوحة بشكل دائم، ما يدفع الأسيرات إلى النوم بالحجاب، فيما تعاني الأسيرات الحوامل والمريضات من الإهمال الطبي ورفض إجراء الفحوص اللازمة لهن.

وأشار المكتب إلى أن قوات القمع الإسرائيلية اقتحمت، في 13 أيار/ مايو الجاري، أقسام الأسيرات في سجن الدامون، وأخرجتهن إلى الساحة وهن مكبلات، وسط اعتداءات وإهانات.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات إسرائيلية نفذت خلال شهري آذار/ مارس ونيسان/ أبريل الماضيين ما لا يقل عن 10 عمليات قمع داخل السجن ذاته.

وأوضح النادي، استنادًا إلى إفادات أسيرات أُفرج عنهن مؤخرًا، أن عمليات القمع تضمنت الضرب والتقييد وإجبار الأسيرات على الاستلقاء أرضًا، إضافة إلى العزل الانفرادي والتفتيش العاري والتجويع.

وتشير معطيات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية إلى وجود أكثر من 9400 فلسطيني داخل السجون الإسرائيلية، بينهم 350 طفلًا و73 امرأة، وسط اتهامات متواصلة لإسرائيل بممارسة التعذيب والإهمال الطبي والتجويع بحق الأسرى.

ومنذ بدء الحرب على غزة في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تصاعدت الانتهاكات داخل السجون الإسرائيلية، ما أدى إلى وفاة عشرات الأسرى الفلسطينيين، وفق مؤسسات حقوقية فلسطينية.