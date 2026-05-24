الأمراض كأداة تعذيب: تفشٍ خطير للجرب بين الأسرى وحرمان متعمد من العلاج

تفشٍ واسع لمرض الجرب في السجون الإسرائيلية، وسط حرمان الأسرى من العلاج وتحويل المعتقلات إلى بيئة للأوبئة والتعذيب، في ظل تدهور صحي ونفسي متفاقم بين الأسرى.

حذّر نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأحد، من موجة "خطيرة ومتسارعة" لمرض الجرب داخل السجون الإسرائيلية، مؤكدا أن المرض ينتشر بشكل واسع في عدد من السجون المركزية، وسط تعمد حرمان الأسرى من الرعاية الصحية الأساسية.

وقال النادي، في بيان، إن عشرات الزيارات التي أجراها محاموه للأسرى خلال شهري نيسان/ أبريل وأيار/ مايو 2026 كشفت "مستويات صادمة من المعاناة والانهيار الصحي" داخل السجون، في ظل ما وصفه بـ"كارثة صحية متعمدة".

وأضاف أن السجون الإسرائيلية تحولت إلى "بيئة موبوءة تُستخدم فيها الأمراض والأوبئة كأداة تعذيب ممنهجة بحق الأسرى"، مشيرا إلى أن الغرف المكتظة التي تضم نحو ثمانية أسرى يوجد فيها "ما لا يقل عن ثلاثة أسرى مصابين بالجرب".

وأوضح البيان أن سجون "عوفر" و"مجدو" و"النقب" و"غانوت" تشهد الانتشار الأوسع للمرض، فيما يعاني أسرى في سجن "مجدو" من آلام حادة وأعراض صحية خطيرة، "وسط غياب أي متابعة طبية حقيقية".

وأشار نادي الأسير إلى أن العديد من الأسرى أُصيبوا بالمرض مجددا بسبب استمرار ظروف الاحتجاز، فيما يعاني بعضهم من الجرب منذ أكثر من خمسة أشهر "دون علاج فعلي".

كما تحدث البيان عن انتشار الدمامل والتقرحات والالتهابات الحادة بين الأسرى، إضافة إلى حرمان كثيرين منهم من النوم بسبب الحكة الشديدة والآلام المتواصلة، لافتا إلى أن الحالة الصحية لبعض الأسرى تدهورت إلى حد فقدانهم القدرة على الحركة بصورة طبيعية.

وأضاف أن "المعاناة النفسية بلغت مستويات غير مسبوقة"، مشيرا إلى أن بعض الأسرى "باتت أمنيته الوحيدة الشفاء من المرض".

وعزا النادي تفشي المرض إلى الاكتظاظ، وانعدام النظافة، وغياب التهوية، والحرمان من أشعة الشمس، ونقص الملابس، مؤكدا أن بعض الأسرى "يُجبرون على ارتداء ملابس مبللة" بسبب ظروف الاحتجاز ونقص الملابس.

وكشف البيان أن سلطات السجون ألغت خلال الأيام الأخيرة عددا من الزيارات القانونية لأسرى مصابين بالجرب، معتبرا أن ذلك يشير إلى "محاولة للتعتيم على حجم الكارثة الصحية" داخل السجون.

وأكد نادي الأسير أن "منظومة السجون تستخدم الأمراض والجرائم الطبية كسياسة قتل بطيء بحق الأسرى"، مشيرا إلى أنه منذ بدء الحرب على غزة استشهد 89 أسيرا ومعتقلا داخل السجون الإسرائيلية ممن أُعلنت هوياتهم، وأن الأمراض، وفي مقدمتها الجرب، شكّلت أحد أبرز أسباب استشهاد أسرى داخل السجون.

وطالب النادي منظمة الصحة العالمية والمؤسسات الدولية بالتدخل العاجل لوقف ما وصفها بـ"الجرائم الطبية" بحق الأسرى، ومحاسبة إسرائيل على السياسات التي "حوّلت السجون إلى بؤر للأوبئة والتعذيب والقتل البطيء".