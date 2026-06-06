تقرير: تفاقم معاناة أسرى سجن "جانوت" بسبب الإهمال الطبي

"شكاوى الأسرى تتعلق بآلام شديدة في الأسنان والأضراس، بينما يواجه بعضهم صعوبات في الوصول إلى العلاج المناسب أو الحصول على متابعة طبية منتظمة، ما يؤدي إلى تفاقم أوضاعهم الصحية"

قال مكتب إعلام الأسرى، السبت، إن عددا من الأسرى الفلسطينيين في سجن "جانوت" الإسرائيلي يعانون من مشكلات صحية وآلام حادة في الأسنان، في ظل سياسة الإهمال الطبي وتأخير تقديم العلاج اللازم لهم.

وأوضح، في بيان، أن "شكاوى الأسرى تتعلق بآلام شديدة في الأسنان والأضراس، بينما يواجه بعضهم صعوبات في الوصول إلى العلاج المناسب أو الحصول على متابعة طبية منتظمة، ما يؤدي إلى تفاقم أوضاعهم الصحية".

وأضاف أن "هذه المعاناة تتزامن مع ظروف اعتقال وصفها بالقاسية، تشمل سوء الطعام ونقص الاحتياجات الأساسية، الأمر الذي ينعكس سلبا على الحالة الصحية للمعتقلين ويزيد من حدة المشكلات الطبية التي يعانون منها".

واعتبر المكتب أن "استمرار تجاهل الاحتياجات الصحية للأسرى، وفي مقدمتها علاج الأسنان، يشكل انتهاكا لحقوقهم الأساسية ويعرضهم لمضاعفات صحية يمكن تجنبها من خلال توفير الرعاية الطبية اللازمة".

وطالب "المؤسسات الدولية والجهات الحقوقية المختصة بالضغط على السلطات الإسرائيلية لوقف ما وصفه بسياسة الإهمال الطبي، وتأمين العلاج الفوري للأسرى المرضى وضمان حصولهم على الرعاية الصحية دون تأخير".

ومنذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، نفذ الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 23 ألف اعتقال في الضفة الغربية المحتلة، وفقا لمعطيات فلسطينية.

وبحسب مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى، يحتجز الاحتلال أكثر من 9400 فلسطيني في سجونها، بينهم 86 أسيرة و3376 معتقلا إداريا، إضافة إلى 1283 معتقلا تصنفهم سلطات الاحتلال تحت مسمى "المقاتلين غير الشرعيين".