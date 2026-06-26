مؤسسات الأسرى: سجون إسرائيل ساحة للإبادة والتعذيب والتجويع

أكدت مؤسسات الأسرى تحول السجون الإسرائيلية لساحة إبادة جماعية عبر تعذيب وتجويع ممنهج تصاعد منذ أكتوبر 2023، مشيرة إلى منع الاحتلال للصليب الأحمر لإخفاء الأدلة، ومطالبة المجتمع الدولي بملاحقة المسؤولين وفرض عقوبات دولية لحماية الأسرى.

أكدت مؤسسات فلسطينية معنية بشؤون الأسرى، أن السجون الإسرائيلية "تحولت إلى إحدى الساحات المركزية لتجليات الإبادة الجماعية"، بممارسة التجويع والإذلال والحرمان من العلاج وإلحاق معاناة جسدية ونفسية بالأسرى والمعتقلين.

جاء ذلك في بيان مشترك، اليوم الجمعة، لنادي الأسير ومؤسسة الضمير، وهيئة شؤون الأسرى، بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، الموافق 26 حزيران/ يونيو.

وشددت المؤسسات الثلاث على أن آلاف الأسرى والمعتقلين، يتعرضون يوميا لـ"التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية" داخل السجون ومعسكرات الجيش الإسرائيلي.

وأضافت أن هذه الممارسات تصاعدت منذ بدء حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في قطاع غزة في تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وذكرت أن الانتهاكات طالت فئات الأسرى كافة، بمن فيهم الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى، مضيفة أن تلك الممارسات تشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني، واتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقيات جنيف المعنية بالخصوص.

وقالت إن مئات الإفادات التي وثقتها جهات حقوقية فلسطينية، تشير إلى أن التعذيب "أصبح سياسة ممنهجة"، تبدأ منذ لحظة الاعتقال.

وبحسب البيان، تشمل الممارسات الضرب والتهديد والحرمان من النوم والطعام والماء والعلاج، و"اعتداءات جنسية موثقة".

وأضاف أن ظروف الاحتجاز، بما فيها التجويع وانتشار الأمراض، وفي مقدمتها مرض الجرب "السكابيوس"، حوّلت بيئة الأسر إلى "أداة تعذيب مستمرة".

واستشهد البيان بتقارير صادرة عن هيئات أممية خلال عامي 2025 و2026، قال إنها أبدت قلقها إزاء مزاعم التعذيب وسوء المعاملة بحق الأسرى الفلسطينيين.

وأضاف أن تلك الهيئات دعت إلى إجراء تحقيقات مستقلة وضمان المساءلة.

وأكدت المؤسسات منع إسرائيل اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهيئات الدولية المستقلة من الوصول إلى الأسرى، مشيرة إلى أن ذلك يهدف إلى إخفاء الأدلة على الانتهاكات.

ودعت المجتمع الدولي إلى تفعيل الولاية القضائية العالمية لملاحقة المسؤولين الإسرائيليين المتورطين، وفرض عقوبات دولية، وضمان وصول الصليب الأحمر إلى أماكن الاحتجاز، وتوفير الحماية الدولية للأسرى الفلسطينيين.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، اعتقلت إسرائيل نحو 23 ألف شخص من الضفة الغربية المحتلة، بينهم نساء وأطفال وأسرى محررون، وفق معطيات فلسطينية.

وتشهد مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة اقتحامات إسرائيلية شبه يومية، تتخللها اعتقالات ومداهمات للمنازل، بالتزامن مع تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية.