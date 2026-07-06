الأمم المتحدة: اعتقال الطبيب حسام أبو صفية تعسفي

الفريق المعني بالاعتقال التعسفي في للأمم المتحدة يدعو إلى الإفراج الفوري عن الطبيب حسام أبو صفية وتعويضه، محذرًا من أن قضيته قد تشير إلى "نمط واسع النطاق أو ممنهج" من الاعتقال التعسفي، وسط تحذيرات حقوقية من خطر يحدق بحياته.

وصف الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي التابع للأمم المتحدة، اليوم الإثنين، اعتقال إسرائيل الطبيب حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان في قطاع غزة، بأنه "تعسفي"، ودعا إلى الإفراج عنه فورًا ومنحه حقًا فعليًا في التعويض، في وقت تحذر فيه منظمات حقوقية ومحاميه من أن حياته باتت في خطر محدق.

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وبحسب تقرير للفريق العامل فإن تصرفات إسرائيل في قضية أبو صفية تخالف عدة مواد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكذلك في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وقال الفريق العامل إن "الحل الأمثل هو الإفراج الفوري عن السيد أبو صفية ومنحه حقا نافذا في التعويضات وغيرها من سبل الانتصاف، وفقا للقانون الدولي".

وعبر التقرير عن قلقه من أن هذه القضية، وهي واحدة من قضايا عدة تلقاها الفريق، "قد تشير إلى نمط واسع النطاق أو ممنهج من الاحتجاز التعسفي في البلاد".

وجاء موقف الأمم المتحدة في ظل تحذيرات متصاعدة من تدهور الحالة الصحية لأبو صفية داخل السجون الإسرائيلية، إذ قال محاميه، في وقت سابق اليوم، إن موكله يواجه مخاطر صحية جسيمة ويتعرض يوميًا لمعاملة قاسية، ما دفع منظمات حقوقية إلى تجديد مطالبها بالإفراج عنه.

ولم ترد مصلحة السجون الإسرائيلية حتى الآن على طلب للتعليق، فيما نفت سابقًا ما تردد عن سوء معاملة أبو صفية وأطباء آخرين داخل السجون. وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد أحجمت في وقت سابق عن التعليق على طعون قُدمت للإفراج عنه، قبل أن ترفض في 16 حزيران/ يونيو 2026 طلبًا لإطلاق سراحه.

وكانت الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومؤسسات حقوقية وطبية دولية قد دعت، في مراحل سابقة، إلى التدخل العاجل لضمان سلامة أبو صفية، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة له.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2025، قالت منظمة "العفو الدولية"، نقلًا عن محامية زارته ومحتجزين آخرين، إن أبو صفية "تعرض للإساءة وغيرها من ضروب المعاملة السيئة" خلال احتجازه.

وأول من أمس السبت، حذرت منظمة "أطباء لحقوق الإنسان - إسرائيل" من خطر فوري يهدد حياة أبو صفية، المعتقل منذ أواخر عام 2024، في ظل تدهور خطير في حالته الصحية داخل سجن "نيتسان".

وقالت المنظمة، في بيان، إن معلومات قدمها المحامي ناصر عودة، عقب زيارته أبو صفية في قسم التحقيقات بسجن "نيتسان"، تشير إلى تعرضه لاعتداءات متكررة وإصابات خطيرة، إضافة إلى معاناته من صعوبة في التنفس والتحدث، وحالة إنهاك شديد.

وأضافت المنظمة أن الطبيب المحتجز بدا في وضع صحي ونفسي متدهور، وأنه لم يتلق العلاج الطبي المناسب، محذرة من أن التأخر في التدخل قد يعرّض حياته لخطر حقيقي.

وطالبت "أطباء لحقوق الإنسان" السلطات الإسرائيلية بنقل أبو صفية فورًا من مكان احتجازه، والسماح بإجراء فحص طبي مستقل وزيارة عاجلة من جهة رسمية، مؤكدة أن إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن سلامة المعتقلين لديها.

وتواصل إسرائيل احتجاز أبو صفية رغم نفيه المتكرر ممارسة أي نشاط خارج إطاره المهني الطبي. وكان مركز الميزان لحقوق الإنسان قد قال، في تصريح سابق، إن قائد المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي، اللواء يارون فينكلمان، أصدر أمرًا بتحويل أبو صفية إلى الاعتقال بموجب ما يعرف بـ"قانون المقاتل غير الشرعي".