تدهور صحي ومعيشي متواصل للأسرى في سجن النقب

شهادات أسرى في سجن النقب تؤكد استمرار الإهمال الطبي وسوء الطعام والاعتداءات ونقص الملابس، فيما يعاني عدد منهم أمراضًا مزمنة وإصابات متفاقمة من دون توفير العلاج اللازم.

تتواصل الأوضاع الصحية والمعيشية المتردية في سجن النقب، في ظل شكاوى الأسرى من الإهمال الطبي، ورداءة الطعام وقلته، ونقص الملابس الصيفية، إلى جانب الاعتداءات الجسدية واللفظية التي يتعرضون لها داخل السجن.

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وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الأحد، في بيان، بأن محاميها زار عددًا من الأسرى في السجن، ورصد استمرار انتشار الأمراض وحرمان عدد منهم من العلاج اللازم، إلى جانب سوء ظروف الاحتجاز.

وقالت الهيئة إن الأسير هاشم مأمون محاسنة (19 عامًا)، من مخيم جنين، والمعتقل إداريًا منذ 28 نيسان/ أبريل 2025، يعاني آلامًا حادة في الأسنان تستدعي علاجًا عاجلًا، إلى جانب إصابته بمرض الفطريات المنتشر في جسده.

وأضافت أن محاسنة تلقى علاجًا موضعيًا، إلا أن حالته تستدعي استكمال العلاج، مشيرة إلى أنه اشتكى أيضًا من قلة الطعام ورداءته، والتعرض للضرب والشتم من دون مبرر، والنقص الحاد في الملابس الصيفية.

ونقلت الهيئة عن الأسير عماد مؤيد فوزي حبش (37 عامًا)، من نابلس، والمعتقل إداريًا منذ 28 تموز/ يوليو 2025، أنه يعاني ارتفاع ضغط الدم ويتلقى علاجًا من عيادة السجن.

ويعاني حبش كذلك ضعفًا في السمع وطنينًا دائمًا في أذنه اليسرى، إثر إصابة تعرض لها خلال عمليات قمع نفذتها إدارة سجن مجدو في أواخر عام 2025 باستخدام قنابل الصوت.

أما الأسير معتز هشام محمد يعقوب (28 عامًا)، من طولكرم، والمعتقل إداريًا منذ 17 تموز/ يوليو 2025، فيحتاج إلى مضادات حيوية ومسكنات بسبب التهابات متكررة أعقبت ثلاث عمليات جراحية لعلاج "الناسور" خضع لها قبل اعتقاله، فيما لا توفر له إدارة السجن العلاج اللازم.

وأفاد يعقوب بأنه يحتاج كذلك إلى نظارته الطبية التي اعتُقل من دونها، مشيرًا إلى استمرار الإهمال الطبي وسوء الطعام والاعتداءات على الأسرى، إلى جانب نقص الملابس الصيفية، وأنه فقد نحو 40 كيلوغرامًا من وزنه منذ اعتقاله.

كما يعاني الأسير محمد رجا أحمد الخطيب (28 عامًا)، من بلدة بيتونيا غرب رام الله، والمعتقل إداريًا منذ 5 آب/ أغسطس 2024، من مرض الجرب منذ بداية العام.

وبحسب الهيئة، تلقى الخطيب العلاج مرتين، إلا أن المرض عاد بعد توقفه، كما يعاني ضعفًا في السمع في أذنه اليمنى، نتيجة تعرضه للضرب خلال احتجازه في سجن عوفر.

وزار محامي الهيئة أيضًا الأسير رامي رشيد هلال (28 عامًا)، من محافظة رام الله والبيرة، والمعتقل إداريًا منذ 16 شهرًا، ومن المقرر انتهاء اعتقاله في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026.

وشملت الزيارة الأسير آدم محمد جمال أبو بكر (20 عامًا)، من جنين، والمعتقل منذ 22 كانون الأول/ ديسمبر 2024، والذي يقضي تمديدًا إداريًا رابعًا لمدة ستة أشهر ينتهي في 27 آب/ أغسطس 2026.

كما زار المحامي الأسير مصطفى محمود السعدي (22 عامًا)، من جنين، والمعتقل منذ 11 شباط/ فبراير 2025، والذي يقضي تمديدًا إداريًا ثالثًا ينتهي في 8 آب/ أغسطس 2026.

وزار كذلك الأسير أحمد محمد سراري (23 عامًا)، من رام الله، والمعتقل منذ 8 تموز/ يوليو 2025، ومن المقرر الإفراج عنه في 5 كانون الثاني/ يناير 2027.

وشملت الزيارة أيضًا الأسير عبد الرحمن بسيسي (23 عامًا)، من محافظة طولكرم، والمعتقل منذ 22 أيلول/ سبتمبر 2024، والذي يقضي تمديدًا إداريًا رابعًا لمدة ستة أشهر ينتهي في 2 أيلول/ سبتمبر 2026.