إفادة صادمة لأسيرة فلسطينية توثق تحرشا خلال التحقيق

وثّقت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إفادة لأسيرة فلسطينية تحدثت فيها عن معاناتها من الانتهاكات منذ اعتقالها، التي شملت ضغوطا نفسية وتهديدات بحق عائلتها، إضافة إلى تحرش من أحد المحققين، فضلا عن عمليات تفتيش مهينة وظروف احتجاز قاسية في سجن الدامون

كشفت أسيرة فلسطينية، في إفادة وثقتها هيئة شؤون الأسرى والمحررين عبر زيارة محاميتها لسجن الدامون، عن معاناتها من انتهاكات جسيمة منذ لحظة اعتقالها وحتى احتجازها في سجن الدامون، مؤكدة أنها واجهت تحقيقات قاسية وضغوطا نفسية متواصلة، وتهديدات بحق أفراد عائلتها، إلى جانب لتحرش أحد المحققين فيها، وفق ما جاء في إفادتها.

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ونقلت الهيئة عن الأسيرة أن رحلة اعتقالها بدأت باقتحام منزل عائلتها فجرا، قبل أن تُنقل بين عدة مراكز تحقيق، حيث خضعت لجلسات استجواب امتدت ساعات طويلة وعلى مدار أيام، رافقتها تهديدات بالاعتداء على أفراد عائلتها، وإهانات متكررة، ومحاولات مستمرة لانتزاع اعترافات منها تحت الضغط والترهيب.

وأضافت الأسيرة في إفادتها أن أحد المحققين تعمد خلال جلسات التحقيق التحرش بها جسديا مرارا، رغم اعتراضها الواضح وإبلاغه بأن ما يقوم به يمثل تحرشا، إلا أنه استمر في سلوكه، في انتهاك خطير لكرامة الأسيرات وحقوقهن.

وأكدت الأسيرة أنها عانت أيضا من التفتيش العاري أكثر من مرة قبل نقلها إلى سجن الدامون، حيث تواجه ظروف احتجاز وصفتها بأنها لا تليق بالحد الأدنى من الكرامة الإنسانية، في ظل الاكتظاظ الشديد، ورداءة الطعام، والبرد القارس، وانتشار الحشرات، وشح مواد النظافة والملابس، واضطرار بعض الأسيرات إلى النوم على الأرض بسبب نقص الأسرّة.

وأشارت إلى أن إدارة السجن تواصل فرض إجراءات تضييقية بحق الأسيرات، تشمل الاقتحامات والتفتيشات المفاجئة، والعزل، ومنع التواصل بين الغرف، إلى جانب حرمانهن من أبسط الاحتياجات الأساسية.

وتعد هذه الإفادة واحدة من الشهادات التي توثق معاناة الأسيرات الفلسطينيات داخل السجون الإسرائيلية من انتهاكات تمس الكرامة الإنسانية، وتستدعي تحركا دوليا عاجلا لضمان حمايتهن ومحاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات تثبت بحقهن، وفق أحكام القانون الدولي.