نادي الأسير: إسرائيل تواصل الجرائم الطبية بحق الأسرى في سجونها

حذّر نادي الأسير الفلسطيني من استمرار الانتهاكات بحق الأسرى، كاشفا عن تدهور الحالة الصحية لفتى معتقل خضع لعملية قلب مفتوح، وبتر قدم أسير جريح آخر بعد اعتقاله، محمّلا إسرائيل المسؤولية ومطالبا بتحرك دولي عاجل لضمان الرعاية الطبية للأسرى

قال نادي الأسير الفلسطيني، الخميس، إن إسرائيل تواصل جرائمها بحق الفلسطينيين في سجونها، واستعرض حالتي أسيرين أحدهما قاصر، يعانيان ظروف قاسية في السجن، ويحتاجان إلى علاج طبي مكثف.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأضاف النادي في بيان أن "تدهورا خطيرا" طرأ على صحة الفتى المعتقل محمد موسى سليمان حميد (15 عاما ونصف العام)، من بلدة تقوع جنوبي الضفة الغربية.

وأوضح أن الفتى "معتقل منذ شباط/ فبراير الماضي، وما زال موقوفا".

وأشار النادي إلى أن عائلة الفتى "أُبلغت بخضوعه لعملية قلب مفتوح في مستشفى ’شعاري تسيدق’ الإسرائيلي، دون السماح لأي من أفراد أسرته بزيارته أو الاطمئنان عليه".

وتابع أنه "لم يكن يعاني قبل اعتقاله من أي مشكلات صحية، وأن العائلة فوجئت باتصال من إحدى المؤسسات الحقوقية يبلغها بأن نجلها سيخضع لعملية جراحية في المستشفى".

وأشار النادي إلى أن حالة الفتى الصحية ما تزال خطيرة، وأنه يحتاج إلى رعاية طبية وعلاج مكثف، وفقا لآخر المعطيات المتوفرة.

وفي سياق متصل، قال النادي إن الأسير الجريح مالك هاني جبريل (30 عاما)، من البلدة نفسها، خضع لعملية جراحية انتهت ببتر قدمه اليمنى، بعد اعتقاله مصابا برصاص الجيش الإسرائيلي مطلع تموز/ يوليو الجاري.

وحمّل النادي إسرائيل المسؤولية عن مصير الأسيرين، وجدّد مطالبته المجتمع الدولي والأمم المتحدة وآلياتها المختصة، وفي مقدمتها المقررون الخاصون ولجنة التحقيق الدولية المستقلة، إضافة إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بـ"تحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، واتخاذ خطوات عاجلة وفاعلة لإلزام سلطات الاحتلال بتوفير العلاج الطبي اللازم لجميع الأسرى والمعتقلين".

ووفق معطيات النادي، اعتقلت إسرائيل 24 ألفا و600 فلسطيني منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بينهم 1900 طفل وطفلة و785 امرأة.

ويبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية نحو 9 آلاف و400، بينهم 94 أسيرة، وأكثر من 350 طفلا محتجزا في سجني "مجدو" و"عوفر"، إضافة إلى 3 آلاف و244 معتقلا إداريا، وألف و320 معتقلا تصنفهم إسرائيل ضمن فئة "المقاتلين غير الشرعيين"، بحسب النادي.