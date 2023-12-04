"يونيسف": أطفال غزة يحتاجون إلى "وقف إنساني فوري" لإطلاق النار

قال إلدر : "هذه المقاطع المصورة تمكن العالم من رؤية أولئك الذين هم في خطر من الأطفال.. ادعوا لهم أن يبقوا على قيد الحياة في غضون بضعة أيام".

قال متحدث منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" جيمس إلدر، الاثنين، إن أطفال قطاع غزة يحتاجون إلى "وقف إنساني فوري" لإطلاق النار.

جاء ذلك في مقطع مصور نشره إلدر، على حساب المنظمة عبر منصة "إكس"، على هامش زيارة لمستشفى ناصر الطبي، بمدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

وأضاف إلدر: "لا أملك أي وسيلة لوصف الفظائع التي تصيب أطفال غزة"، وأردف: "أشعر وكأنني أفشل تقريبا في القدرة على نقل القتل اللامتناهي للأطفال هنا".

وتابع المسؤول الأممي قائلاً: "هذه المقاطع المصورة تمكن العالم من رؤية أولئك الذين هم في خطر من الأطفال.. ادعوا لهم أن يبقوا على قيد الحياة في غضون بضعة أيام".

وشدد على أن "الأطفال في غزة يحتاجون إلى وقف إنساني فوري لإطلاق النار".

وفي 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، انتهت الهدنة الإنسانية بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أُنجزت بوساطة قطرية مصرية أمريكية، استمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة علي قطاع غزة، خلفت حتى عصر الاثنين، 15 ألفا و899 شهيدا فلسطينيا، و42 ألف جريح، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.