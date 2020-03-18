عاصفة فيروس كورونا في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة

المقاهي والمطاعم ومحلات الخضار والفواكه و"السوفنير" وأكشاك البائعين كلها مغلقة تماما، في ساعات الصباح والمساء، والمارة يعدون بالآحاد، بعضهم يرتدي الكمامات، يمشون بخطوات سريعة، وكأن الموت يطاردهم، وحتى قوات حرس الحدود الذين يحتلون عادة النقاط الحيوية من مدينة القدس المسورة اختفوا.

وفي عيادة كوبات حوليم "مكابي"، في رأس العامود، أُلصقت الإعلانات في كل مكان مطالبة المرضى الذين يعانون من ارتفاع في درجة الحرارة والسعال الشديد بعدم الدخول إلى العيادة، ووضع برنامج طبابة عن بعد، من خلال التطبيقات في الهواتف النقالة، كذلك فعلت البنوك والمدارس، وفي صيدلية في باب الساهرة، تقول الصيدلانية: "إننا نصرف الدواء للمرضى الذين يشترون أدوية شهرية لمدة شهرين بدلا من شهر واحد".

وفي "غفعات رام" غربي المدينة، كان عدد زوار الحديقة النباتية محدودا ببضعة أشخاص، رجل يجر عربة فيها طفل، وبضع أولاد، وبعض العاملين في الحديقة. وكان القطار الذي يتنقل بين أرجاء الحديقة واقفا.

القدس المحتلة فارغة من أهلها ومن الزوار (خاصّة بـ"عرب 48")

مدينة أخرى تاريخية وروحانية أصبحت كأوهان المصغرة، لأنها شهدت أولى الإصابات في فلسطين، هي مدينة بيت لحم المحاصرة بالحواجز العسكرية وجدار الفصل العنصري والتي تُعاني من عزلتها المشددة، ويرتدي رجال الشرطة الفلسطينية بدلات خاصة، ويغطون وجوههم، بأقنعة، فيبدون وكأنهم رجال فضاء.

وتحولت مدينة أريحا ذات الطقس الدافئ الجاذب لعشاق الهواء النقي إلى مدينة أشباح، لأن الزوار توقفوا عن القدوم إليها؛ وفي شارع المنتزهات، كانت المطاعم الفاخرة خالية من الزبائن، ولم أسجل في دفتر ملاحظاتي إلا صوت المغني الشهير بوب دلن وهو يصدر شجيا من سيارة عابرة يطغى على الصمت المطبق بأغنيته: "دعني أموت على خطوات أقدامي".

ويعيش قطاع غزة أيضا، أياما موجعة من نوع آخر. هو لم يعد ذلك القطاع المعزول، الذي يزعم الزاعمون أنه خال من الفيروس. قطاع غزة ضعيف ومأزوم بانتشار الفيروس أو بدونه، ولكنه "ليس معصوما من إمكانية تفشي هذا الفيروس". هذا ليس كلامي، ولكنه كلام المدون الباحث مصطفى إبراهيم.

مدن كالصور الباهتة، تشبه بعضها بعضا، وتفقد معانيها، على رأسها مدينة القدس التي تعيش أياما ثقيلة في ظل الكساد الاقتصادي والخوف من انتشار الفيروس، بل إن كلمة ثقيلة لا تصف حال مواطنيها بدقة، لأنها أصبحت مدينة "فارغة وفزعة وحزينة" كما كتب الإعلامي، ناصر عطا في "فيسبوك".

وبثّ صورا وفيديو لحارة النصارى وساحة كنيسة القيامة، ومنطقة باب العامود التي تكون عادة مكتظة بأهل المدينة وضواحيها والزوار من الداخل الفلسطيني بالإضافة إلى السيّاح الأجانب، قبل هبوب عواصف "كورونا" في معظم دول العالم.