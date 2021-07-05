33 سائقا شابا لقوا مصارعهم في حوادث طرق منذ مطلع العام

يستدل من معطيات نشرتها جمعية "أور يروك" (ضوء أخضر) أنه في العقد الأخير (2020-2011) وقع ما يقارب عشرة آلاف حادث طرق تَورَّط فيها سائقون جدد شباب وفتيان (لغاية 19 عاما) في المدن، إذ وقع أكثر من عشر منها (%11) في القدس (1099)، أكبر عدد بالمقارنة مع الأعداد في كافة المدن في البلاد.

وتبين من معطيات الجمعية المعتمدة على معطيات دائرة الإحصاء المركزية، لعام 2020، أنه في الناصرة أكثر من 1200 سائق شاب/ فتى في سن 18 عاما وما دون، أكبر عدد بالمقارنة مع الأعداد في كافة مدن المجتمع العربي، وفي أم الفحم أكثر من 1100 سائق جديد، وفي شفاعمرو 836، وفي سخنين 829 سائقا شابا/ فتى، وفي باقة الغربية 630 سائقا شابا/ فتى، لغاية عام 2020.

كما ذكُر في التقرير أن عام 2021 سجل ارتفاعا دراماتيكيا في عدد السائقين الشباب/ الفتيان الذين قُتِلوا في حوادث طرق، إذ قُتِل 33 سائقا شابا/ فتى منذ مطلع العام، أي زيادة بـ%120 بالمقارنة مع الفترة المقابلة من السنة الماضية التي قُتِل خلالها 15 سائقا شابا/ فتى.

وفيما يلي المعطيات في مدن مركزية في المجتمع العربي:

في الناصرة 1259 سائقا جديدا (أصحاب رخصة سياقة في سن 18 عاما وما دون) لسنة 2020، وفي العقد الأخير تَورَّط 132 سائقا جديدا في حوادث طرق في المدينة، ومنها ثلاثة حوادث قاتلة (قتيل واحد على الأقل فيها).

وفي أم الفحم 1156 سائقا جديدا (أصحاب رخصة سياقة في سن 18 وما دون) لسنة 2020، وفي العقد الأخير تَورَّط 75 سائقا جديدا في حوادث طرق في المدينة، ومنها حادث قاتل واحد (قتيل واحد على الأقل فيه).

وفي شفاعمرو 836 سائقا جديدا (أصحاب رخصة سياقة في سن 18 وما دون) لسنة 2020، وفي العقد الأخير تَورَّط 47 سائقا جديدا في حوادث طرق في المدينة، ومنها حادثان قاتلان (قتيل واحد على الأقل فيهما).

وفي سخنين 829 سائقا جديدا (أصحاب رخصة سياقة في سن 18 وما دون) لسنة 2020، وفي العقد الأخير تَورَّط 47 سائقا جديدا في حوادث طرق في المدينة.

وفي باقة الغربية 630 سائقا جديدا (أصحاب رخصة سياقة في سن 18 وما دون) لسنة 2020، وفي العقد الأخير تَورَّط 69 سائقا جديدا في حوادث طرق في المدينة، ومنها حادث قاتل واحد (قتيل واحد على الأقل فيه).

هذا، وتبين من معطيات الجمعية أنه في كل سنة يقع في المتوسط 1300 حادث طرق يتورط فيها سائق شاب/ فتى (حتى سن 19)، و29 في المتوسط منها حوادث طرق قاتلة فيها قتيل واحد على الأقل وحوالي 185 في المتوسط حوادث طرق فادحة. وفي سنة 2020 وقع 1249 حادث طرق تَورَّط فيها سائق شاب/ فتى على أنحاء البلاد، ومنها 29 حادثا قاتلا.