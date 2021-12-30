سكان البلاد 14.5 مليون نسمة قرابة نصفهم فلسطينيون

أظهر معطيات نشرهما مكتبا الإحصاء الفلسطيني والإسرائيلي اليوم، الخميس، أن عدد السكان في فلسطين التاريخية، بحلول نهاية العام 2021، يقارب 14.5 مليون نسمة، بينهم 7 ملايين فلسطيني و7 ملايين إسرائيلي يهودي والباقون من مواطني إسرائيل غير المعرّفين دينيا.

وأفادت تقديرات الإحصاء الفلسطيني بأن عـدد الفلسطينيين المقدر حوالي 14 مليون فلسطيني. وبينهم 5.3 مليون فـي دولة فلسطين، بواقع 3.2 مليون نسمة في الضفة الغربية و2.1 مليون نسمة في قطاع غزة، وحوالي 1.7 مليون فلسطيني في أراضي 1948، وهناك ما يقارب 7 ملايين في الشتات، بينهم 6.3 مليون في الدول العربية ونحو750 ألف في الدول الأجنبية.

وبحسب دائرة الإحصاء الإسرائيلية، فإن عدد السكان 9.449 مليون، بينهم 6.982 مليون يهودي ويشكلون 73.9% من السكان، و1.995 عربي (21.1%) يشمل الفلسطينيين في القدس وهضبة الجولان المحتلتين، و472 ألف "آخرين" (5%) وغالبيتهم الساحقة من المهاجرين من دول الاتحاد السوفييتي السابق وهاجروا إلى إسرائيل بموجب "قانون العودة" الذي يسمح للسهود وأفراد عائلاتهم بالهجرة إلى البلاد.

وفي فلسطين، تقدر نسبة الأفراد في الفئة العمريـة 0-14 سنة بحوالي 38%، بـواقع 36% في الضفة الغربية و41% في قطاع غزة. وأشار الإحصاء الفلسطيني إلى انخفاض نسبة الأفراد الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما، حيث قدرت نسبتهم في نهاية عام 2021 بحوالي 3% في فلسطين، بواقع 4% في الضفة الغربية و3% في قطاع غزة.

وازداد عدد سكان إسرائيل هذا العام بنسبة 1.7%، وينبع ذلك من نمو طبيعي بنسبة 83%، و17% بمفعول ميزان الهجرة. ووُلد هذا العام 184 ألف طفل، 73% منهم يهود و23.4% عرب و2.8% آخرين. وهاجر نحو 25 الفا إلى إسرائيل إلى جانب 9 آلاف كمهاجرين لا يوصفون بأنهم "مهاجرون جدد".

وانخفض معدل الخصوبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال السنوات 2017-2019 إلى 4 مواليد، مقارنة مع 5 مواليد عام 1999؛ وانخفض متوسط حجم الأسرة إلى 5 أفراد عام 2020 مقارنة بـ 6 افراد عام 2000، بواقع 5 أفراد في الضفة الغربية و6 أفراد في قطاع غزة.

وتوفي بسبب فيروس كورونا في الاراضي المحتلة، العام الحالي، أكثر من 4900 شخص حتى 28/12/2021، وأصيب أكثر من 470 ألف شخص 51% منهم من الإناث، وما زال الكثير يعاني من هذا الوباء وتداعياته.

وفي إسرائيل، توفي العام الحالي 51 ألف شخص تقريبا، وهذا أعلى عدد قياسا بسنوات ماضية، وحتى أعلى من العام الماضي الذي بدأت فيه جائحة كورونا وتوفي خلاله 47,788 شخصا. وتشير معطيات وزارة الصحة الغسرائيلية إلى أن قرابة 4800 شخصا توفوا من جراء فيروس كورونا حتى منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.