بورصة فلسطين: انخفاض مؤشر القدس بنسبة 0.85%

انخفض مؤشر القدس خلال نهاية الأسبوع الفائت إلى مستوى 637 نقطة ما قيمته 5.5 نقطة عن إغلاق الأسبوع الماضي بنسبة 0.85%، ويأتي ذلك على خلفية انخفاض مؤشرات كافة القطاعات باستثناء قطاع التأمين.

وأوضحت بورصة فلسطين، التغيرات القطاعية على النحو التالي جاءت: البنوك والخدمات المالية انخفض بنسبة 0.46%، والصناعة بنسبة 0.83%، فيما أغلق مؤشر التأمين مرتفعا بنسبة 0.04%، في المقابل بلغت نسبة انخفاض مؤشر قطاع الاستثمار 1.86% وكذلك انخفض مؤشر الخدمات بنسبة 1.01%.

من جانب آخر، فقد عقدت 5 جلسات تداول في بورصة فلسطين خلال الأسبوع المذكور تم خلالها تداول 1,599,742 سهما بقيمة 3,304,833 دولارا نفذت من خلال 648 عقدا. وتم تداول 27 شركة من أصل 49 شركة مدرجة حيث شهدت 4 شركات ارتفاعا في أسعار أسهمها، في المقابل انخفضت أسعار أسهم 17 شركة واستقرت أسعار أسهم 6 شركات أخرى.

فيما بلغ المعدل اليومي لحجم التداول خلال الفترة من 24/07/2022 - 28/07/2022 حوالي 0.66 مليون دولار مقارنة مع ما يقارب 2.44 مليون دولار للأسبوع السابق وبنسبة انخفاض بلغت 73%، فيما انخفضت القيمة السوقية للبورصة بنسبة بلغت 0.63% بقيمة بلغت حوالي 4.94 مليار دولار.

أما بالنسبة للشركات الأكثر ارتفاعا في أسعار أسهمها خلال هذا الأسبوع فهي على التوالي الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية بارتفاع نسبته 5.00%، أبراج الوطنية بنسبة 0.71%، البنك الإسلامي العربي 0.54%، العالمية المتحدة للتأمين 0.43%.

أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضا في أسعار أسهمها فهي على التوالي الوطنية لصناعة الكرتون بنسبة 9.05%، أركان للاستثمارات العقارية بنسبة 5.86%، تلتها في المرتبة الثالثة الاتحاد للإعمار والاستثمار بنسبة 3.51%، ثم شركة موبايل الوطنية الفلسطينية للاتصالات بنسبة 3.41% وجاءت في المرتبة الخامسة شركة مطاحن القمح الذهبي بنسبة انخفاض بلغت 3.16%.