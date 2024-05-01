يبدو أن سكان قرية عرب برة قيسارية نزحوا في شهر شباط-آذار 1948 عن قريتهم إلى المنسي، ولم يبق سوى عدد قليل منهم. من الذين بقوا المختار حسن ذيب خليل العياط الذي كان يعيش على أطراف القرية...

تقع قرية عرب برة قيسارية إلى الشرق من البحر الأبيض بنحو ثلاثة كيلو مترات. في الجهة الجنوبية الشرقية من قيسارية، إلى الجنوب من قرية جسر الزرقاء، بجوار شارع حيفا-يافا القديم. سميت بهذا الاسم؛ لأنها تقع خارج مدينة قيسارية.

كانت القرية مبنية بحجارة قسم ومسقوفة بالباطون، وبجوارها الشق أو الخيمة. عمل السكان بزراعة الحبوب، واشتهروا بزراعة البطيخ الذي كان يصدر إلى حيفا والخارج، وبتربية الماعز والأبقار. في المنطقة كثر شجر الخرنوب. عاش السكان بين البداوة والحضارة.

ذكر أشكنازي في كتابة "الخيام السود" الصادر عام 1932م أن من عرب التركمان من يعيشون في رمل قيسارية، ويعرفون بعرب برة قيسارية، شيخهم يدعى ذيب الخليل وعمره ستون سنة.

أما علياء الخطيب في كتابها عرب التركمان، فتورد على لسان أحد الرواة: أن عرب قيسارية يسمون الجلوليين، وهم أعقاب الجلولي وهو أحد فرسان التركمان الذي أرسله الشقيري ليأتيه بأخبار عرب الصقر قبل القيام بغزوهم فذهب وعاد وقال للشقيري: رجال مد، وخيل ما تنعد، فقال له الشقيري: أُجل عنا.! فذهب هذا وأقام في قيسارية، وأعقابه يدعون اليوم بالجلوليين. (ص34)

أرشيف صحيفة "القدس"، أبريل، 1999.

عرب برّة قيسارية في سجل نفوس عثماني:

في 16 اغستوس 1328 ملية/29 آب 1912 أجرت الدولة العثمانية إحصاء للنفوس لدى عربان قيسارية. بلغ مجموع السكان 149 نفرًا منهم 93 ذكرًا و-56 إناث. يعيشون في 46 بيتًا. يلاحظ أن عدد الذكور كان أكبر بكثير من عدد الإناث، والسبب في ذلك مرده إلى عدم استقرار بعض الأسر في المكان.

وفيما يلي أسماء أرباب الأسر الواردة في السجل المذكور أعلاه (عرب برة قيسارية):

1. إبراهيم خليل العياط وأولاده حسين ونمر

2. مصطفى العياط

3. فنيش هيكل وأخوه كايد

4. ذيب خليل العياط وابنه راجح، وأخوه ذياب خليل العياط

5. عبد الحليم ساري

6. أحمد مصطفى الإبراهيم- مختار وابنه مصطفى.

7. خلف مصطفى أخو المذكور أعلاه

8. عبد الكريم إسماعيل الويس

9. عبد سرحان شديد

10. محمد شحادة قحاح وإخوانه محمود وعبد الهادي

11. عبد الله خضر الدملخي وأخوه سليم

12. حسن الدملخي

13. محمد مطلق العياط

14. أحمد مطلق العياط وأخوه سهيل

15. موسى الصالح وأولاده عبد الفتاح ومحمد

16. مفلح الياسين

17. حسين حسن الجبارة وأخوه إبراهيم

18. أسعد العبد الله

19. موسى العبد الله

20. سعيد العبد الله وأولاده: ذياب وذيب

21. صالح الهلال وابنه أحمد

22. خضر الهلال وابنه رجا، ومفلح الهلال وابنه مصلح

23. خضر حسين المصطفى

24. علي العدوان

25. يوسف صالح الدملخي وابنه محمد

26. عوض أسعد الصالح

27. حسن عبد الله الزبيدي

28. كريم إبراهيم الزبيدي وصالح محمد الزبيدي أبو النخلي

29. أحمد الصالح الجولين

30. محمد محمود الجولين وابنه صالح

31. صالح قرعوش

32. ذيب حسن قرعوش

33. العبد الخراوش وابنه إبراهيم

34. ابن المذكور أعلاه خزاعل

35. يوسف حسين الخراوش

36. محمد خضر أبو طوقان

37. حسين علي العبد الله وأولاده: صالح، ذيب، محمد، أحمد، مصطفى

38. شحادة الشاهين وابنه أحمد

39. اسماعيل أطلس وابنه محمد

40. طوغان أطلس وابنه نايف

41. ابراهيم خليل النجار وأولاده: فايز، خليل

42. خميس موسى النجار وأخوه عبد الله وأولاده: ذيب، العبد، محمد

43. أحمد علي النجار وأولاده: فباض، فضل، محمد

44. العبد علي النجار وابنه سلمان أو سليمان

45. سليمان علي النجار وابنه يوسف

46. مصطفى إبراهيم أبو هدبة وابنه إبراهيم.

العائلات في برة قيسارية:

1. العياط: وهي أكبر العائلات في القرية. منهم المختار حسن ذيب الخليل الذي ورث المخترة عن والده في عهد الانتداب. بعد النكبة بقي في أرضه إلى أن مات.

2. الجولين، او الجالولي وهم من التركمان الذين جلوا من المنسي.

3. خراوش: وهم يسمون اليوم باسم خريوش.

4. أبو هيكل منهم محمد حسين أبو هيكل. في السجل المذكور أعلاه ظهر اسم فنيش هيكل.

5. الدملخي وهم من قرية حمامة قضاء غزة

6. زامل من عرب التركمان

7. النجار منه أبو خميس. من عرب التركمان

8. الزبيدي من عرب الزبيدات

9. المصيعي منهم محمد أبو تائه

10. الويس منهم عبد الكريم إسماعيل

11. الهلال

12. العدوان

13. أبو هدبة

14. قرعوش

15. أبو طوقان

16. أبو صويص

17. أبو ركبة

18. الهندي منهم المجاهد سليمان حسن الهندي الملقب بالجنجي الذي حكمت عليه المحكمة العسكرية في حيفا بالإعدام في 20/11/1938 لحيازته بندقية وذخيرة، وقد ذكر أنه من فصيل تابع ليوسف سعيد أحمد أبو درة، وفي 8/7/1938 صدق القائد العام البريطاني على الحكم، لكن أبدله بالسجن المؤبد.

في الأربعينيات من القرن الماضي بني في عرب برة قيسارية مسجد، كما فتحت مدرسة قبل الهجيج بسنتين. أما مصادر المياه فكثيرة منها بئر كفرية قديمة، كما أنه أينما حفروا حفرة نز الماء فشربوا.

في سنة 1924 بلغ عدد سكان برة قيسارية نحو 400 نسمة. بعد ذلك لا توجد إحصائيات حول عدد السكان؛ لأنهم شملوا في تعداد سكان قيسارية. في عام 1945م بلغ عدد سكان قيسارية ومحيطها 1120 نسمة منهم 160 يهوديًا كانوا يسكنون منذ 1940م في كيبوتس سدوت يام إلى الجنوب من قيسارية.

يبدو أن سكان قرية عرب برة قيسارية نزحوا في شهر شباط-آذار 1948 عن قريتهم إلى المنسي، ولم يبق سوى عدد قليل منهم. من الذين بقوا المختار حسن ذيب خليل العياط الذي كان يعيش على أطراف القرية، ويملك 192 دونمًا مسجلة بالطابو. في سنة 1993 بلغ عدد أولاده وأحفاده وأقاربه، الذين يعيشون بجوار مستعمرة أور عقيبا، 70 نفرًا، وفي سنة 1999 بلغ عددهم 83 نفرًا. منذ سنة 1986 بدأت المضايقات ومحاولات التهجير ما جعل الأهالي يتوجهون إلى محكمة العدل العليا في القدس، واستصدروا في شهر آذار 1993 أمرًا احترازيًا بمنع تنفيذ أوامر الهدم لبيوتهم. في آذار 1999 أصدرت المحكمة العليا برئاسة القاضي مئير شمغار قرارًا بتهجير عائلة عياط حتى موعد أقصاه تشرين أول القادم، ولكن القرار لم ينفذ حتى سنة 2007 حين قامت السلطات بإخلائهم من بيوتهم، فتشتت شملهم. وهم يعيشون اليوم في باقة الغربية وكفر قرع وأم الفحم وجلجولية والفريديس، وجسر الزرقاء.

من الجدير بالذكر أن بقاء بعضهم في أرضه يوهم بأن الرحيل كان في 15/5/1948 ضمن ما يعرف بعملية تطهير الساحل.

إحالات:

-مقابلة مع فواز محمد حسن أبو هيكل (من مواليد سنة 1927) بتاريخ 8 آب 2006، أجراها راكان محمود وسعيد عجاوي، سلسلة التاريخ الشفوي للنكبة الفلسطينية.

-إشكنازي، الخيام السود من اليركون حتى الكرمل (بالعبرية)، القدس، 1932 .

-بيني موريس، نشوء مشكلة اللاجئين (بالعبرية) ص 82.

-علياء الخطيب، عرب التركمان أبناء مرج ابن عامر، ص 34.

-محمد عقل، سجل المحكومين بالإعدام في فلسطين في العهد البريطاني، ص 141.

- محمد عقل، الخيام السود: حكاية العشائر العربية في الساحل الفلسطيني، موقع عرب 48، بتاريخ 23، 25 آذار 2015.

-وليد الخالدي، كي لا ننسى، ص 74، 128 -129.

-مصطفى مراد الدباغ، بلادنا فلسطين، ق2، ج7، ص 617 وما بعدها.

-البوسنيون في فلسطين (بالعبرية) ويكيبيديا.

-سجلا نفوس قيسارية وبرة قيسارية عام 1328 رومية/1912 ميلادية.

-يورام كانيوك، تشاح 1948 (بالعبرية)، تل أبيب، 2010.

-جريدة الاتحاد 8/3/1993.

-جريدة القدس بتاريخ 2/4/1999.