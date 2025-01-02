القدس في 2024.. هدم واستيطان واقتحامات للأقصى

استشهد 33 فلسطينا منهم مقدسيون أو استشهدوا على ثرى القدس خلال عام 2024، بينهم 15طفلا وسيدة. بلغ عدد الشهداء المقدسيين 29 شهيدا بينهم 9 استشهدوا خارج القدس، و3 فلسطينيين من خارج القدس استشهدوا على أرضها، وشهيد تركي.

تصاعدت وتيرة انتهاكات واعتداءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق المقدسيين والمسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية خلال عام 2024، لتطوي المدينة عاما قاسيا آخر شهد استشهاد 33 مقدسيا، وتصاعد حملات الهدم لتطال أكثر من 350 منشأة، واستباحة 59278 مستوطنا للأقصى وممارسة الطقوس التهويدية في باحات، بحسب رصد وثقته شبكة العاصمة.

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الشهداء

استشهد 33 فلسطينا منهم مقدسيون أو استشهدوا على ثرى القدس خلال عام 2024، بينهم 15طفلا وسيدة. وقد بلغ عدد الشهداء المقدسيين 29 شهيدا بينهم 9 استشهدوا خارج القدس، و3 فلسطينيين من خارج القدس استشهدوا على أرضها، إلى جانب شهيد تركي.

وقد سجل شهر آذار/مارس أعلى عددٍ من الشهداء، حيث استشهد خلاله 6 فلسطينيين يليه شهري كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير بواقع 5 شهداء لكل شهر.

اقتحام الأقصى

اقتحم الأقصى خلال عام 2024 أكثر من 59278 مستوطناً، أدوا خلال اقتحاماتهم الطقوس التلمودية، منهم 21,245 اقتحموه خلال 15 مناسبة عبرية. وقد سجل شهر تشرين الأول/أكتوبر أعلى حصيلة بواقع 9721 مقتحماً؛ لتزامنه مع الأعياد العبرية كعيد العرش ورأس السنة العبرية والغفران، يليه شهر آب/أغسطس بواقع 7692 مقتحما، لتزامنه مع ذكرى خراب الهيكل.

وشهد الأقصى خلال عام 2024 انتهاكات جسيمة واعتداءات متصاعدة من الاحتلال ومستوطنيه خاصة خلال الأعياد اليهودية التي بلغت ذروتها خلال شهر أكتوبر، أبرزها، اقتحام جنود الاحتلال للأقصى بزيهم العسكري، قبل أو عقب القتال في غزة، وابعاد المرابطين، وتأبين قتلى الاحتلال في غزة، وعرقلة ترميم الأقصى، وأداء السجود الملحمي بشكل يومي، وارتداء المستوطنين ملابس الكهنة ولفائف "التيفلين" وشال الصلاة "الطاليت" خلال الاقتحامات، ورفع علم الاحتلال، والنفخ بالبوق، وإدخال القرابين النباتية والحيوانية، وترسيخ مبدأ التقسيم المكاني والزماني عبر منع المرابطين من دخول الاقصى خلال وقت الاقتحامات ومنع المصلين من التواجد في مسار المقتحمين.

كما شهد عام 2024، اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، للمسجد الأقصى المبارك، 4 مرات.

التضييق على الأقصى

خلال رمضان حارب الاحتلال الاعتكاف الليلي واعتقل عشرات المعتكفين من داخل الأقصى وعلى الأبواب، كما ضيق الاحتلال على دخول المصلين إلى الأقصى خلال رمضان والأعياد وذكرى المولد النبوي والإسراء والمعراج، حيث انخفض عدد المصلّين خلال الأعياد وصلاة الجمعة مقارنة في السنوات السابقة بشكل واضح.

عمليات الهدم

وهدم الاحتلال أو أجبر أصحابها على هدمها خلال عام 2024 أكثر من 350 منشأة سكنية وتجارية وزراعية، منها 266 منشأة هدمتها جرافات الاحتلال و84 منشأة هدمها أصحابها قسرا، وقد طالت عمليات الهدم هذا العام المساجد، حيث هدم الاحتلال مسجدين وهدد آخر بالهدم، فيما تنتظر عشرات العائلات مصيرها عقب إخطار الاحتلال بهدم منشآتها السكنية أو التجارية.

وبلغت عمليات الهدم ذروتها في شهر تموز/يوليو حيث دمر الاحتلال 61 منشأة، يليه شهر كانون الأول/ديسمبر 42 منشأة ثمّ تشرين الثاني/نوفمبر 40 منشأة.

عمليات ضد الاحتلال

شهد عام 2024 عدداً من العمليات المقدسية النوعية ضد قوات الاحتلال منها ما نُفّذ داخل القدس أو بأيدٍ مقدسية خارجها، أسفرت عن 9 قتلى و20 إصابة في صفوف الاحتلال.

الاعتقالات

واعتقل الاحتلال حسب رصد شبكة العاصمة أكثر من 1,198 مقدسيا خلال عام 2024 بينهم نساء وأطفال، وقد بلغت الاعتقالات ذروتها خلال شهر كانون الثاني/يناير 163 مقدسيا يليه شهر مارس 150 مقدسيا.

وأصدرت سلطات الاحتلال أكثر من 373 حكما بالسجن بحق مقدسيين خلال العام 2024، منها 234 حكماً بالسجن الإداري و139 حكماً بالسجن الفعلي.

فيما طالت الأحكام خطباء مقدسيين بتهمة التحريض ومساندة غزة خلال خطبهم.

الإبعاد والحبس المنزلي

وأصدر الاحتلال أكثر من 121 قرارا بالإبعاد عن الأقصى أو القدس، وأكثر من 58 قرارا بالحبس المنزلي خلال عام 2024، وكانت قرارات الإبعاد عن الأقصى للمرابطين تتركز قبيل فترة الأعياد العبرية؛ للاستفراد بالأقصى ومنع أي محاولات تصدٍ للاقتحامات، فيما طالت قرارات الإبعاد عن القدس في غالبها الأسرى المحررين.

استيلاء ومشاريع استيطانية

وأقرت أو نفذت سلطات الاحتلال أكثر من 43 مشروعا استيطانيا في القدس خلال عام 2024، شملت بؤرا استيطانية ومستوطنات جديدة وأنفاقا وطرقا وحدائق توراتية وأبراجا ومناطق صناعية وتجارية وخدمات لصالح المستوطنين، فيما أخلى المستوطنون بحماية قوات الاحتلال أكثر من 5 مبانٍ مقدسية بالقوة، وجرت 13 عملية مصادرة لأراضٍ مقدسية شملت آلاف الدونمات.