تقرير: إرهاب المستوطنين.. ومحاولة إسرائيلية لـ"غسل اليد"

تتسارع التطورات في الضفة الغربية المحتلة وتتدهور الأوضاع الأمنية، وتتزايد بشكل لافت الأعمال الإرهابية التي ينفذها المستوطنون ضد المواطنين الفلسطينيين. موسم قطاف الزيتون هذا العام شهد أسوأ موجة إرهاب عرفتها الضفة الغربية منذ سنوات. وسُجِّلت خلال عامي الحرب على غزة 1586 حادثة جريمة قومية يهودية، بمعدل حادثتين يوميًا. ووفقًا لبيانات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، شهد التصعيد هذا العام زيادة تتراوح بين 20% و25% في عدد الحوادث مقارنة بالعام الماضي.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

هذا ما يستهل به "تقرير الاستيطان الأسبوعي" للفترة ما بين 2025.11.14 و 2025.11.21 الصادر عن "المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان".

كما تُظهر البيانات الإسرائيلية أيضًا أنه منذ بداية هذا العام أُصيب 174 فلسطينيًا في حوادث جرائم قومية، بزيادة قدرها 12% مقارنة بالعام الماضي، وفي المجمل أُصيب 376 فلسطينيًا في هذه الحوادث منذ بداية الحرب.

تقارير منظمات أهلية وحقوقية إسرائيلية مثل "سلام الآن"، ومركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان (بتسيلم) وغيرها، وتقارير مماثلة لهيئات دولية مثل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أخذت تسلط الضوء أكثر فأكثر على عنف المستوطنين، الذي تجاوز كل الحدود، ودفع حتى بوزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، إلى التعبير عن قلقه من أن يمتد تأثير أحدث موجات العنف التي ينفذها مستوطنون في الضفة الغربية ليقوّض جهود وقف إطلاق النار الذي تدعمه الولايات المتحدة في غزة، فضلاً عن مواقف دول الاتحاد الأوروبي التي أدانت هذا العنف وطالبت دولة الاحتلال بالتدخل لوقفه.

وقد دفع ذلك رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، يقول التقرير، يوم الاثنين الماضي، إلى الخروج عن صمته الطويل والإعلان بأنه سيعقد اجتماعًا عاجلاً للحكومة لضمان تقديم الإسرائيليين الذين يقفون وراء الهجمات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة إلى العدالة، وليؤكد أنه يتابع "بخطورة بالغة" الاضطرابات العنيفة ومحاولة مجموعة صغيرة ومتطرفة (على حد تعبيره) تطبيق القانون بأيديهم (وفي تصريح سابق "تطبيق العدالة بأيديهم")، وأنه سوف يقدم الدعم للجيش وقوات الأمن التي ستواصل العمل بحزم ودون خوف من أجل الحفاظ على النظام بأقصى ما يسمح به القانون.

بنيامين نتنياهو، يتابع التقرير، خرج عن صمته ليس من أجل توفير الحماية للفلسطينيين، بل لأن "مجموعة صغيرة ومتطرفة" تصادمت مع جيش الاحتلال خلال الأحداث المروّعة التي شهدتها مؤخرًا قرية الجبعة في محافظة بيت لحم. يحاول نتنياهو بهذا الموقف أن يظهر بمظهر من يغسل يديه من جرائم المستوطنين، علمًا أنه قبل عام، وتحديدًا في الثامن والعشرين من آب 2024، أعلن أنه ينظر "بخطورة بالغة" إلى العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على مستوطنين إسرائيليين لارتكابهم أعمال عنف بحق فلسطينيين في الضفة الغربية، وأن القضية موضع نقاش مع الولايات المتحدة الأميركية.

وزير الأمن، يسرائيل كاتس، يتابع التقرير، كان أوضح من رئيسه؛ فقد حاول هو الآخر غسل يديه من عنف المستوطنين، حيث أكد بعد صدامهم مع الجيش -الذي تزامن مع الهجوم الإرهابي للمستوطنين على قرية الجبعة في محافظة بيت لحم- أن الحكومة ستواصل تطوير وتنمية المستوطنات في جميع أنحاء يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة)، بالتعاون مع قيادة المستوطنات، مع الحفاظ على القانون وأمن السكان واستقرار المنطقة، وأنه لن يقبل محاولات حفنة من الفوضويين العنيفين والمجرمين أخذ القانون بأيديهم وتشويه سمعة المستوطنين، ولن يسمح لهم بإيذاء جنود الجيش أو تحويل القوات عن مهام حماية الإسرائيليين وإحباط "الإرهاب الفلسطيني" (على حد تعبيره). ولكنه سرعان ما تدارك الموقف فأعلن: "حكومتنا ستواصل تطوير وتنمية الاستيطان في الضفة بشكل منهجي، نرفض إعادة إصدار أوامر اعتقال إداري بحق مستوطنين من مجموعات ’تدفيع الثمن’ و’فتية التلال’".

الجميع يذكر بالطبع، يلفت التقرير، أن وزير الأمن، يسرائيل كاتس، رفض اعتبار الهجمات التي نفذها مستوطنون على مدنيين فلسطينيين في بلدة دوما بمحافظة نابلس، حين أطلقوا النار على المواطنين وأضرموا النيران بممتلكات ومركبات، عملاً إرهابيًا؛ فردًا على سؤال بشأن ذلك الهجوم قال كاتس في حديث مع إذاعة الجيش الإسرائيلي في الثالث من نيسان الماضي: "لا أعتبر هذا إرهابًا".

مسؤولون عسكريون إسرائيليون في قيادة المنطقة الوسطى يحاولون بدورهم غسل أيديهم أيضًا من جرائم المستوطنين؛ فحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن موجة عنف المستوطنين التي تنطلق من البؤر الاستيطانية والمزارع الرعوية بلغت مستوى خطيرًا دفع قادة الألوية إلى مطالبة رئيس الأركان، آيال زامير، بإعادة أوامر الاعتقال الإداري التي ألغاها وزير الأمن قبل بضعة شهور. وحذّر ضباط الجيش من أن أعمال العنف التي تواجههم أحيانًا ليست فقط من مستوطنين محليين، بل تشمل أحيانًا دعمًا أو توجيهًا من سياسيين ووزراء، ما يعيق تطبيق القانون ويضع الجنود في مواجهة مع مسؤولين حكوميين يدافعون عن المستوطنين.

وفي هذا الصدد، لفتت "يديعوت أحرونوت" كذلك إلى أن قائد القيادة الوسطى للجيش الإسرائيلي، أفي بلوت، يتباهى بأنه أقام حوالي 120 "مزرعة"، أي بؤرة استيطانية عشوائية تعتبر غير قانونية لأن المستوطنين يقيمونها بدون قرار أو مصادقة رسمية. وقال ضابط للصحيفة إن "مئات ’المزارع’ تم ربطها ببنية تحتية بتكلفة مليارات الشواكل، وفي الجيش الإسرائيلي يصمتون ويرسلون جنودًا من أجل المساعدة في إقامتها وحراستها، رغم أن هذه بؤر استيطانية غير قانونية".

هؤلاء المستوطنون الذين يصفهم البعض بـ"المشاغبين" يسمّون أنفسهم حسب وسائل إعلام إسرائيلية "كتائب الملك داود"، وهم أنفسهم "فتية التلال"، من الذين تركوا الأطر التعليمية أو طُرِدوا منها، وهم معروفون لدى المؤسسة الأمنية. وبالفعل فإن هؤلاء المستوطنين الذين ينفذون اعتداءاتهم الوحشية ضد المواطنين الفلسطينيين يعملون بشكل منظم؛ لهم قيادات ميدانية مثل نيريا بن بازي وغيره كثير، ومرجعيات سياسية مثل بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، ومرجعيات دينية مثل الحاخام يتسحاق جينزبيرغ وغيره من الحاخامات المتطرفين الذين أوكل لهم وزير الجيش رعاية شؤونهم.

الأمر الواضح هنا، يتابع التقرير، أن عنف وإرهاب هؤلاء يندرج في سياق خطة هذه الحكومة لمنع قيام دولة فلسطينية، وهي خطة مدروسة يشرف على تنفيذها بتسلئيل سموتريتش وأذرعه التنفيذية في الإدارة المدنية. هنا تقع البؤر الاستيطانية وما يسمى بـ"المزارع الرعوية" التي ينطلق منها المستوطنون الإرهابيون بجماعات منظمة، في بؤرة التركيز لتحقيق أكثر من هدف؛ يتمثل الأول في خلق تواصل جغرافي بين المستوطنات يحاصر المناطق الفلسطينية الحضرية على نحو يجعل من الدولة مجرد بلديات يديرها فلسطينيون تحت حكم إسرائيلي. من يتجول في الضفة الغربية يدرك ذلك من نماذج على طول "طريق ألون" (الشارع 578، الشارع 508، والشارع 458)، وشارع القدس–أريحا، من خلال إقامة نحو 30 بؤرة استيطانية بحيث تتم السيطرة على المنحدرات الشرقية في الضفة الغربية وعلى مفترقات الطرق التي تربط غور الأردن بشفا الغور حيث توجد المدن الفلسطينية الرئيسية: نابلس ورام الله؛ بنقاط تحكم على مفترق طرق الحمرا (محافظة طوباس) ومفترق تفوح (زعترة) (محافظة نابلس) ومفترق ريمونيم (محافظة رام الله)، وعلى طول الشارع 60 الذي يعبر الضفة الغربية من الشمال إلى الجنوب، من جنين في الشمال وحتى الخليل في الجنوب، من خلال إقامة 30 بؤرة استيطانية وبما يسمح بالسيطرة على شفا الغور والقدرة على قطع التواصل الجغرافي الفلسطيني في الضفة الغربية المطلوب لوجود دولة قابلة للحياة. وكذلك ربط المستوطنات المعزولة خاصة في محافظتي نابلس ورام الله–البيرة بغور الأردن، بإقامة خمس بؤر استيطانية شرق ألون موريه وست بؤر شرق إيتمار. ولا يقل أهمية عن ذلك الدفع قدما بشق طرق التفافية إلى هذه البؤر والمستوطنات، مثل "حوارة" وغيرها من الشوارع الالتفافية التي تم تخصيص 7 مليارات شيكل لها في السنوات الخمس القادمة (20% من ميزانية تطوير الشوارع في إسرائيل)، هذا إلى جانب خلق تواصل استيطاني بين أريئيل في محافظة سلفيت ومستوطنات عيلي وشيلو في منتصف الطريق بين مدينتي نابلس ورام الله، ومن هناك إلى غور الأردن؛ حيث أقيمت 21 بؤرة استيطانية غير قانونية. كما يجري تعزيز الاستيطان في جنوب شرقي جبل الخليل بين مستوطنات معون وسوسيا من خلال 16 بؤرة استيطانية، وخلق تواصل جغرافي بين غوش عصيون والقدس، وفصل خمس قرى فلسطينية هي: بتير، حوسان، الولجة، نحالين، ووادي فوكين عن مدينة بيت لحم.

تصدع الاستيطان

أما الهدف الثاني من إقامة هذه البؤر والمزارع الرعوية، التي وصل عددها إلى نحو 214 نهاية العام 2024، وتسيطر على نحو 787 ألف دونم من الأراضي، وتحولت إلى دفيئات لمنظمات الإرهاب اليهودي ضد الفلسطينيين، فهو استدراك مؤشرات على تصدّع الاستيطان رغم كل الدعم الحكومي. فعلى الرغم من التوسع الاستيطاني من حيث عدد الوحدات السكنية، فإن ظاهرة الهجرة العكسية تدق ناقوس الخطر داخل الأوساط السياسية والأمنية في دولة الاحتلال. إذ تشير معطيات نشرها شاؤول أرئيلي، مدير مركز "تمرير – بوليتوغرافيا" المتخصص في مجالات الأمن، السياسة، القانون، الاقتصاد، المجتمع، الجغرافيا والدبلوماسية في إسرائيل، إلى أن 60 مستوطنة في الضفة الغربية سجلت ميزان هجرة سلبيًا في الأعوام الأخيرة. يوضح أرئيلي هنا أن 60% من النمو السكاني الاستيطاني في الضفة الغربية جاء من المستوطنات ذات الطابع الحريدي (اليهود المتدينين) مثل: "موديعين عيليت"، "بيتار عيليت"، "معاليه أدوميم"، "عمانوئيل"، "إفرات"، "بيت هَعرباه"، "عيلي"، وليس من المستوطنات التي يُفترض أن تكون واجهة المشروع الاستيطاني الإسرائيلي. وللمفارقة، تضيف دراسة هذا المركز أن العنف الذي يبادر إليه المستوطنون من أجل إشعال الضفة واستغلال ذلك لطرد الفلسطينيين يؤدي إلى نتيجة عكسية؛ فحسب الأرقام منذ بداية السنة غادر الضفة الغربية 791 مستوطنًا أكثر ممن انتقلوا إليها (ميزان هجرة إجمالية سلبي)، و623 غادروا إلى إسرائيل (ميزان هجرة داخلية سلبي)، ويظهر هذا المنحى في المدن الأربع التي تستوعب معظم سكان المستوطنات (43%)، وهي موديعين عيليت، معاليه أدوميم، أريئيل.

مصادرة وتهجير

على صعيد آخر، تعتزم الإدارة المدنية مصادرة نحو 1,800 دونم من أراضي بلدتي سبسطية وبرقة شمال نابلس بزعم تطوير موقع سبسطية الأثري، في خطوة تشمل السطو على مساحات واسعة من بساتين الزيتون، ومنحت الأهالي 14 يومًا فقط لتقديم الاعتراضات، وفق ما ذكرت "هآرتس"، الخميس الماضي. وهي ثاني أوسع مصادرة أراض من هذا النوع تقوم بها سلطات الاحتلال، بعد مصادرة 286 دونمًا من أراضي سوسيا في محافظة الخليل للغرض ذاته عام 1985. وكانت الحكومة الإسرائيلية قد رصدت في أيار 2023 مبلغ 30 مليون شيكل للحفريات والتطوير في سبسطية، وبدأت أعمال ترميم في محطة قطار قديمة مجاورة، فضلا عن 40 مليون شيكل لتعزيز سيطرتها على المواقع الأثرية في الضفة الغربية. واعتبرت منظمة علماء الآثار "عومك شافيه" أن الحكومة "تحت ستار الاهتمام بالتراث، تستثمر عشرات ملايين الشواقل في تحويل مواقع أثرية إلى أداة للتهجير والضم"، مشيرة إلى أن "النية لمصادرة الأراضي الخاصة هي كل شيء ما عدا الحفاظ عليها، وهدفها إقامة مستوطنة سياحية تنتزع تراث سبسطية من بلدتها وتهجّن المنطقة عبر السياح".

وفي الانتهاكات الإسرائيلية التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الأرض، فقد كانت على النحو التالي في فترة إعداد التقرير:

القدس: هاجم مستوطنون تجمع "التبنة" البدوي قرب الخان الأحمر، ورشقوا منازل الأهالي وممتلكاتهم بالحجارة، وروّعوا الأطفال والنساء في التجمع. كما اعتدى آخرون على رعاة أغنام في التجمعين البدويين "أبو غالية" و"العراعرة" قرب منطقة "الكسّارات" المحاذية لبلدة عناتا. وفي صور باهر وضع مستوطنون منازل متنقلة في قطعة أرض تبلغ مساحتها نحو 6 دونمات. وفي عقبة الخالدية بالبلدة القديمة أخطرت سلطات الاحتلال 4 عائلات بهدم منازلها بذريعة أنها "غير صالحة للسكن". وتندرج هذه الإخطارات ضمن سياسة تستهدف منازل المواطنين في البلدة القديمة ومحيطها. وفي بلدة عناتا هدمت قوات الاحتلال منزلاً يعود للمواطن رائد حجاج فهيدات وتبلغ مساحته نحو 100 متر مربع بذريعة البناء دون ترخيص.

الخليل: أصيب عدد من المواطنين وأُحرِق منزل ومركبتان، مساء الاثنين، في هجوم نفذه مستوطنون بحماية قوات الاحتلال على بلدة سعير، واعتدوا بالضرب على الأهالي بالهراوات والآلات الحادة، ما أدى لإصابة عدد من النساء برضوض. وتسبّبوا بأضرار كبيرة في الممتلكات، ومنعت قوات الاحتلال مركبات الإسعاف والإطفاء من الوصول إلى منطقة "واد سعير". ويوم الأربعاء الماضي سلّمت قوات الاحتلال الإسرائيلي إخطارات بهدم منازل ومساكن وخيام المواطنين في قرية جنبا وخربة الحلاوة بمسافر يطا جنوب الخليل. وفي مساء الأربعاء كذلك أصيب مواطن وزوجته ونجله جراء تعرضهم لاعتداء مجموعة من المستوطنين شمال شرق الخليل أثناء وجودهم في أرضهم بمنطقة "ظهر الهوية" القريبة من الشارع الاستيطاني الالتفافي (رقم 60)، ما أسفر عن إصابتهم بجروح متفرقة.

بيت لحم: هاجمت مجموعات من المستوطنين مساء الاثنين الماضي قرية الجبعة جنوب غرب بيت لحم، وأحرقت أربع مركبات و"كرفانا"، وألقت زجاجات حارقة في محيط 7 منازل أحدثت خرابا في زجاج النوافذ وإشعال النيران، قبل أن يتمكن الأهالي من إخمادها. كما كتب المستوطنون شعارات عنصرية على الجدران تطالب السكان بمغادرة القرية. وفي مساء اليوم ذاته أحرق مستوطنون منزلاً ومركبتين واعتدوا على عدد من المواطنين في بلدة سعير. وفي يوم الثلاثاء نفذت مجموعات من المستوطنين أعمالاً تخريبية وشرعت بحراثة أراضٍ في قرية المنيا جنوب شرق بيت لحم بواسطة جرار زراعي استقدموه معهم، لتخريب المزروعات في أراضي المواطنين. كما أخطرت قوات الاحتلال يوم الثلاثاء الماضي بهدم منزل مأهول وآخر قيد الإنشاء وغرفة زراعية ومزرعة لتربية الأغنام في قرية حوسان غرب بيت لحم.

رام الله: هاجم مستوطنون مسلحون، مساء السبت الماضي، أربعة مواطنين قرب بلدة بيتونيا كانوا يستقلون مركبة دفع رباعي، ولاحقوا المركبة حتى المناطق الجبلية المحيطة ببلدة بيت عور. فيما اقتحم عشرات آخرون فجر الأحد مدخل بلدة سنجل وحطموا أربع مركبات. وفي يوم الأحد أيضًا اقتحم مستوطنون أطراف قرية المغير في منطقة الخلايل وداهموا أراضي زراعية وسرقوا معدات زراعية تعود لمواطنين. وفي يومي الثلاثاء والأربعاء تسلل مستوطنون إلى قرية كفر نعمة وقاموا بإغلاق مدخل البلدة بالسواتر الترابية.

نابلس: اعتدى مستوطنون، السبت الماضي، على مزارع فلسطيني في بلدة بيت فوريك أثناء عمله في أرضه، واحتجزوه لساعات وخربوا محصوله الزراعي وأجبروه بالقوة على مغادرة أرضه المزروعة بالزعتر. فيما هاجم آخرون يوم الأربعاء الماضي محلا تجاريا في قرية دير شرف وحطموا محتوياته، بعد أن تسللوا في جنح الظلام بحماية قوات الاحتلال. ويوم الأربعاء الماضي أيضًا اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال قرية فروش بيت دجن وشرعت بهدم منزل يعود للمواطن عاطف أبو جش، تقدر مساحته بنحو 120 مترا مربعا، ويقع على الشارع الرئيسي شمال القرية ويقطنه خمسة أفراد. وتشير المعطيات إلى أن القرية تتعرض لهجمة شرسة، إذ يواجه أكثر من 90% من منازلها إخطارات بالهدم.

أريحا والأغوار: اقتحم مستوطنون بحماية جيش الاحتلال، السبت الماضي، حمامات المالح بالأغوار الشمالية، وداهموا مساكن المواطنين واحتجزوهم، كما حاولوا خلع أبواب مدرسة المالح. وفي اليوم ذاته هدمت قوات الاحتلال منشأة سكنية وحظيرتي ماشية في المنطقة. وفي يوم الأحد الماضي شرع مستوطنون بتسييج مساحات من الأراضي قرب حاجز تياسير، علمًا أن جزءًا من الأراضي مملوك للمواطنين والآخر تابع للبطريركية اللاتينية. هذه الأعمال ستؤدي لإغلاق آلاف الدونمات أمام المواطنين. فيما واصل آخرون تجريف أراض في منطقة الحديدية وسط مخاوف من إقامة بؤرة استيطانية جديدة.

سلفيت: أقدمت قوات الاحتلال صباح الأحد الماضي على اقتلاع عشرات أشجار الزيتون من أراضي وادي قانا في بلدة ديراستيا. كما نصبت بوابتين حديديتين جديدتين قرب مدخل بلدة دير بلوط غرب سلفيت، واحدة باتجاه قرية رافات والأخرى باتجاه اللبن الغربية. وفي يوم الأربعاء اعتدى مستوطنون على عدد من المزارعين وحطموا أشجار زيتون في دير بلوط، واعتدوا عليهم بالضرب ورشوهم بغاز الفلفل وسرقوا مبلغا ماليا منهم وحطموا معداتهم الزراعية. وأضرم مستوطنون النيران في ست "فلل" سياحية قيد الإنشاء على جبل طاروجا بين قريتي اللبن الشرقية وعمورية جنوب نابلس تعود للمواطن خليل أبو سنينة، فيما أصيب حارس هذه "الفلل" بحروق خلال محاولته إطفاء الحريق.