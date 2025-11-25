العيزرية تحت تهديد E1: هدم وملاحقات لانتزاع الأرض وإخلاء الفلسطينيين

تُواجه العيزرية حملة هدم وإخلاء متسارعة مع تقدّم مخطط E1 الذي يربط "معاليه أدوميم" بالقدس ويعمّق عزلها عن محيطها الفلسطيني، فيما يروي يحيى أبو غالية معاناة عائلة ومصدر رزق مهدّدين بالزوال. وتحذّر جهات حقوقية من مشروع يغيّر الخريطة الديموغرافية.

بعد أسابيع من هدم منزله في آب/ أغسطس الماضي، تلقّى يحيى أبو غالية إخطارًا جديدًا بهدم وإخلاء محلّه التجاري في بلدة العيزرية شرقي القدس المحتلة، إلى جانب عشرات أصحاب المصالح التجارية، بالتزامن مع مضيّ سلطة الاحتلال في مشروع استيطاني جديد ضمن مخطط E1.

وتدّعي الإدارة المدنية، التابعة لوحدة "تنسيق أعمال الحكومة في المناطق" المحتلة، المنوط بها تطبيق سياسة حكومة الاحتلال في الضفة الغربية، أن الأبنية المطلوب إخلاؤها "غير قانونية ولا تملك رخص بناء". لكن الفلسطينيين يربطون أوامر الهدم بالمشروع الاستيطاني الذي صادقت عليه الإدارة ذاتها ويمرّ في عمق العيزرية.

يحيى أبو غالية يقف أمام منزله المهدّم قرب العيزرية (Getty Images)

ويقول أبو غالية بأسى "هذا المشروع دمار شامل للاقتصاد والناس. سيؤثر على الجميع"، مضيفًا "الأمر لا يتعلق بمحل فقط، سيأخذون أراضي الناس، سيقطعون التواصل الاجتماعي، كأنك تأتي من دولة إلى دولة".

وفي آب/ أغسطس أقرّت الإدارة المدنية مشروع E1 لإقامة مستوطنات جديدة على مساحة 12 كيلومترًا مربّعًا شرق القدس، وربط مستوطنة "معاليه أدوميم" بالقدس المحتلة عبر حزام استيطاني يعمّق عزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني ويعزل شمالي الضفة المحتلة عن جنوبها ويقطع التواصل الجغرافي فيها.

موقع عسكري إسرائيلي أُقيم حديثًا قرب أرض أبو غالية في العيزرية (Getty Images)

ويؤكد أبو غالية (37 عامًا) أن الهدف من إخلاء مغسلة السيارات التي يملكها هو إفساح المجال لشقّ شارع "السيادة"، وهو جزء من مخطط E1.

وبحسب مدير الخرائط في جمعية الدراسات العربية، خليل التفكجي، فإن الشارع الذي صودق عليه عام 2020 سيرفع المسافة بين القدس والعيزرية من ستة كيلومترات إلى حوالى 17 كيلومترًا، "وبما يضمن عدم مرور الفلسطينيين في الشوارع التي يستخدمها الإسرائيليون".

مشهد يَظهر فيه تجمع أبو نوار البدوي في المقدّمة ومستوطنة "كيدار" في الخلفية جنوب شرق العيزرية (Getty Images)

ويصف التفكجي المخطط بأنه "تجسيد عملي للفصل العنصري بين العرب واليهود"، مشيرًا إلى أنه يوسّع مستوطنة "معاليه أدوميم" باتجاه القدس لربطها بالمدينة المحتلة، ويشمل بناء 3400 وحدة استيطانية جديدة على الأقل.

"تهديد أمني" مزعوم

ورغم غياب الربط الرسمي بين أوامر الهدم ومخطط E1، يؤكد أفيف تترسكي من "عير عميم" أن إسرائيل تريد "أن تأخذ الأراضي في المنطقة C بدون الناس؛ ما يؤدي إلى زيادة عدد المستوطنين وإخلاء التجمعات الفلسطينية".

عاملٌ في مغسلة السيارات التابعة ليحيى أبو غالية عند مدخل العيزرية (Getty Images)

وفي ردّه على استفسار "فرانس برس"، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه أصدر أوامر هدم "لمبانٍ غير قانونية أقيمت في منطقة غير مرخّصة وتشكّل تهديدًا لأمن المنطقة"، علما بأن جميع المحال التجارية المهددة بالإخلاء تقع في المنطقة C الخاضعة لسيطرة الاحتلال المدنية والأمنية بموجب اتفاقيات أوسلو.

ويقول أبو غالية بغضب "يفكّرون (الإسرائيليون) بمصلحتهم فقط؛ كأن المجتمع الفلسطيني بهائم، حتى أن البهائم عندهم لها مكان، لا يعنيهم إذا نمت في العراء". ويضيف الأب لخمسة، والذي يعمل لديه خمسة عمّال، "يلاحقون رزقنا ورزق أولادنا"، متسائلًا "أنا هنا منذ عشر سنوات، وأصبح لدينا زبائن، كيف يطلبون مني الإخلاء؟".

مستوطنة معاليه أدوميم تُطلّ شرق العيزرية قرب القدس (Getty Images)

على بعد أمتار، يقول ناجي عساكرة إنه تلقى إخطارًا بهدم ورشته للحدادة، مشيرًا إلى أنها "تعيل ست عائلات".

مقصد تجاري وسياحي

وتقع العيزرية شرق القدس، مفصولة عنها بجزء من الجدار وحواجز عسكرية، ويقصدها آلاف الفلسطينيين يوميًا للتبضّع في شارعها التجاري الممتد على أربعة كيلومترات، وفق رئيس البلدية خليل أبو الريش. كما تمثّل مقصدًا سياحيًا يؤمه "نصف مليون سائح" سنويًا لزيارة قبر وكنيسة أليعازر الذي تقول الروايات الدينية إنه كان صديقا للمسيح.

ويقول أبو الريش إن المشروع الاستيطاني "سيضرب السياحة في العيزرية"، مشيرًا إلى أن المحال التي تعتمد على بيع التحف والتذكارات ستتأثر بشكل مباشر. وكانت إسرائيل قد نصبت، الشهر الماضي، بوابة أمنية جديدة عند المدخل الشرقي للبلدة، وهي واحدة من نحو ألف بوابة أقامتها مؤخرًا في مداخل القرى والبلدات الفلسطينية.

تهجير أكثر من 24 تجمعًا فلسطينيا

وتعتبر المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، فيما يعيش في القدس الشرقية 370 ألف فلسطيني مقابل أكثر من 230 ألف مستوطن، وفقا للمعطيات الإسرائيلية. وإلى جانب البعدين السياسي والاقتصادي للمشروع، هناك بعد اجتماعي، وفقا لمحمد مطر من هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية.

محمد مطر يشير نحو العيزرية فيما تظهر مستوطنة معاليه أدوميم في الخلفية (Getty Images)

وأفاد مطر بأن مخطط E1 سيؤدي إلى "تهجير أكثر من 24 تجمعًا بدويًا فلسطينيًا" تعتمد على الثروة الحيوانية، مؤكدًا أن هذه التجمعات "لن تستطيع الانتقال من البادية إلى المدينة والاحتفاظ بثروتها الحيوانية".

"أرض فلسطينية"

ويضيف مطر أن المشروع "سيدفع المقدسيين إلى مغادرة العيزرية"، ما يغيّر "الميزان الديموغرافي في القدس لصالح المستوطنين الذين سيصبح عددهم ضعفي عدد الفلسطينيين".

وحظي مشروع E1 بإدانات عربية ودولية، بينها الأردن وإيطاليا وبريطانيا، إضافة إلى انتقاد الأمين العام للأمم المتحدة. ورفضت محكمة الشؤون الإدارية الإسرائيلية التماسًا قدمته منظمات إسرائيلية مطالِبة بـ"تجميد" قرار المصادقة على المخطط.

أما أبو غالية، فيؤكد أنه لن يغادر، قائلاً "لا أنوي الإخلاء، هذه أرضنا، أرض فلسطينية".