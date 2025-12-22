طبرية في مذكرات الأخوين صايغ

بحسب الأخوين صايغ، لم تشهد طبرية حراكًا ثوريًا في ظل الثورة كما باقي المدن الفلسطينية، وهذا ما تؤكده المصادر التاريخية عن المدينة، ومرد ذلك إلى طبيعة التركيبة السكانية لطبرية حيث شكّل اليهود فيها أكثرية مقارنة بالعرب...

لم يكن لطبرية في تاريخ فلسطين الحديث تلك الفاعلية المركزية على المستوى الإداري السياسي، ولا التجاري الاقتصادي كذلك، فطبرية قبيل نكبتها عام 1948 كانت أقرب إلى البلدة منها إلى المدينة. ومع ذلك، ظلّت وما زالت لطبرية حظوة في وجدان الفلسطينيين، نظرًا لرمزيتها الدينية الحضارية، وتشكيلها البيئي – الأيكولوجي لوقوع المدينة على حافة بحيرتها، "بحر الجليل" أقدم وأقدس بِرك ماء الجليل وبر الشام تاريخيًا. ولم تعنَ الدراسات الفلسطينية والعربية الحديثة أو المعاصرة بطبرية مثلما عنت بغيرها من المدن الفلسطينية إلا ما ندر. وحتى في الذاكرة، مفقودة طبرية ومهملة مثل أي مزرابٍ لبيتٍ عربي أهملته بلدية المدينة فيها قبل أن يطرد أحفادُ أبو العافية اليهود أحفاد ظاهر العمر العرب منها عام 1948.

ولطالما لكتب المذكرات والسير الذاتية كبير أثر في نبش ذاكرة المدينة الفلسطينية، والمنكوبة منها خصوصًا، فإنه قلما كذلك ما خصَّ الطبرانيون حبرًا على ورقٍ عن مدينتهم طبرية. كنّا نعرف بأن الراحل أنيس الصايغ بحكم اهتمامه البحثي عن فلسطين، وهو ابن مدينة طبرية، قد كتب مذكراته "أنيس الصايغ عن أنيس الصايغ" حيث تناولت طفولته وصباه في المدينة. غير أن ما لم نكن نعرفه هو عن مذكرات أخيه "يوسف الصايغ: سيرة غير مكتملة" والتي قدّم فيها صورة شبه مكتملة عن مظاهر حياة طبرية العربية قبل نكبتها لا تقل أهمية عمّا قدمه أخوه أنيس عنها.

في تداخل الأصل والمنبت

يوسف وأنيس الصايغ هما ابنا عبد الله الصايغ، من أسرة تعود أصولها إلى حوران في جنوب سورية، فعبد الله المكنى "أبو يوسف" كان يقيم وأسرته في قرية خَرَبا – بفتح الراء – الحورانية حتى أحداث الثورة السورية الكبرى عام 1925، حيث هاجم ثوار حوران الدروز القرية كما يروي يوسف في مذكراته، وقد كان والدهُ عبد الله ينشط في القرية قسًا على المذهب البروتستانتي – المشيخي، فأحرق الثوار القرية وكنيستها، مما اضطر القس ومعه زوجته عفيفة البتروني وأولادهما مغادرتها بلا رجعة إلى قرية البصة الجليلية – المهجرة – ما بين عكا وأقدام تلة الناقورة شمالي فلسطين، حيث مسقط رأس عفيفة الأم.

أنيس الصايغ

ولدت عفيفة البتروني لأب من قرية البترون اللبنانية هو جريس البتروني، تاجرًا للتحف والقطع الأثرية داوم على التنقل بين لبنان والقدس لبيع قطعه النادرة، وقد اتخذ من البصة مستراحًا حيث تعوّد النزول في بيت خوري البصة الكاثوليكي حنا الخوري، ثم استقر في البصة بعد أن تزوج البتروني من إحدى بنات الخوري تدعى مريم، فكانت عفيفة أم يوسف أول ما أسفر عنه زواجهما في البصة. لتتشكل أسرة الصايغ الطبرانية من ذلك المنبت الجغرافي ما بين حوران والجليل ولبنان قبل أن تمزقه مساطر الاستعمار.

وقد أفرد يوسف فصلًا خاصًا من مذكراته للحديث عن طفولته في قرية البصة، قبل أن تنتقل الأسرة إلى طبرية في أواخر عشرينيات القرن الماضي، ليولد أنيس فيها، مما يعني أن يوسف وهو الابن الأكبر "البكر" لعبد الله الصايغ قد وُلد في قرية خَرَبا الحورانية سنة 1916، بينما أنيس وُلد آخر عنقود أسرة الصايغ في طبرية سنة 1930، يتوسطهما خمسة أبناء آخرين هم فؤاد وفايز وتوفيق وماري ومنير.

يوسف الصايغ

وُلدوا جميعًا بحسب ما يروي الأخوان صايغ في مذكراتهما، لأبوين كانا مؤمنين ومتدينين، إذ استأنف عبد الله الصايغ نشاطه المشيخي – البروتستانتي في طبرية بعد انتقاله إلى هذه الأخيرة في رعاية سيدة من ولاية تنسي الأميركية هي ماري مكسويل تينسي فورد "المس فورد" كما ظلّ يسميها الأخوان صايغ، حملها حماسها الديني التبشيري من أميركا إلى البلاد السورية منذ أواخر القرن التاسع عشر، وقد أقامت لها بيتًا في مدينة صفد، وآخر في طبرية. وظلت تتنقل ما بين الجليل وجبل عامل وحوران، وأسست أكثر من ثلاثين مدرسة ومركزًا للصلاة والبشير والعلاج الصحي بما فيها مقر المشيخية – البروتستانتية، كنيسة ومستشفى الإرسالية الأسكتلندية في طبرية، حيث التحق عبد الله الصايغ لإكمال نشاطه الديني هناك، وقد أقام وأسرته في نفس بيت المس فورد في المدينة.

ومع أن أنيس كان أصغر أبناء القس عبد الله الصايغ، إلا أن مذكراته كتبها قبل أن تُنشر مذكرات أخيه يوسف البكر، توفي هذا الأخير في تسعينيات القرن الماضي ونشرت مذكراته بعد نحو عقدين على وفاته. بينما مذكرات أنيس نُشرت بطبعتها الأولى عام 2006 في ظل حياة صاحبها، وصدرت كلتا المذكرات عن نفس الدار، دار "رياض الريس للكتب والنشر". ونظرًا لفارق السن بين الأخوين بنحو 15 سنة، فإن مذكرات يوسف "سيرة غير مكتملة" تتناول طبرية ثلاثينيات القرن العشرين، فيما مذكرات "أنيس الصايغ عن أنيس الصايغ" تعرّفنا إلى طبرية الأربعينيات.

طبرية الثلاثينيات

"لم تقع حوادث في طبرية لأن العرب كانوا أقلية فيها، واليهود كانوا بالمعنى الجغرافي فوقنا". كان هذا ما قاله يوسف الصايغ في مذكراته مختصرًا تحولات مدينته طبرية في ثلاثينيات القرن العشرين على مستوى تشكيل المدينة الاجتماعي. فاليهود كانوا فيها أكثرية تساوي ثلثي عدد سكان طبرية التي كان تعدادها في حينه يتراوح ما بين 11 إلى 12 ألف نسمة، نسبة العرب فيها كانت الثلث تقريبًا، بينما المسيحيون العرب على اختلاف مذاهبهم لم يتجاوز تعدادهم الـ700 نسمة. وليس هذا فحسب، إنما التوزيع الجغرافي الطوبغرافي للبنية الديمغرافية هو ما أعطى لليهود فوقية جغرافية بالدرجة الأولى لأنهم أقاموا أحياءهم في أعالي تلال المدينة الغربية، التي كانت تقع الأحياء العربية في منحدراتها السفلية وصولًا إلى شاطئ البحيرة، مما جعل عرب طبرية تحت رحمة يهودها جغرافيًا.

وإضافة للأكثرية الديمغرافية والفوقية الجغرافية لليهود على حساب العرب في طبرية، فإن الهوة الاجتماعية الطبقية في الثلاثينيات بدأت تتسع هوتها بين اليهود والعرب، فالأعمال التجارية والمصرفية الكبرى ظلت حكرًا على اليهود، وكذلك أفخم المطاعم والمقاهي والملاهي خصوصًا التي تقدم المشروب الروحي كانت يهودية، وكذلك دار السينما في المدينة كانت لليهود. فضلًا عن الصيدليات ومستشفى خاص باليهود، والنوادي الرياضية منها فريق "مكابي طبرية" لكرة القدم الذي كان يهوديًا في إدارته وتشكيله باستثناء لاعبين عربيين فيه، كما أقام اليهود مسابقات السباحة في الليدو، وهذا الأخير منتج بحري شهير إلى يومنا على شاطئ البحيرة. كما نوه يوسف الصايغ في سيرته غير المكتملة إلى أن أولاد وبنات يهود طبرية لم يلتحقوا بمدارس المدينة الحكومية إنما في مدارس خاصة بهم.

مما يحيل ذلك إلى الهوة المجتمعية اتسعت في طبرية لليهود على حساب العرب منذ عشرينيات القرن العشرين، وذلك مع اتضاح ملامح الصراع مع الصهيونية، وتغلغل هذه الأخيرة في المدينة بغرض صهينتها. بينما اقتصرت أعمال عرب طبرية بحسب ما يروي يوسف الصبّاغ على صيد الأسماك في البحيرة، وقد أشار إلى عائلة الخوري الصفدية التي كانت تنزل من صفد إلى طبرية في كل شتاء، والتي مُنحت بدورها من قبل سلطات الاستعمار البريطاني وكالة احتكار صيد السمك في البحيرة. فضلًا عن الصناعات اليدوية والحِرفية التي امتهنها العرب في أسواق ودكاكين طبرية، وقد أشار صاحب السيرة غير المكتملة إلى قدوم أبناء القدس وبيت لحم وإقامتهم في طبرية من أجل بيع قلائد الصدف والتحف اليدوية للسياح الأجانب في طبرية.

صيادون من طبرية مطلع الثلاثينات (أرشيفية - getty)

كانت الفنادق العربية متواضعة أشبه بالنُزل البدائية، ولم يكن غير فندق طبرية المقام قرب شاطئ الليدو تعود ملكيته لرجال أعمال ألمان، فيما مطاعم العرب كان يصطف معظمها على شاطئ البحيرة وقد اشتهرت بتقديمها الطبق البحري، خصوصًا السمك مقليًا، إذ لم تكن المطاعم العربية تقدم السمك مشويًا بحسب ما يروي يوسف الصبّاغ.

طبرية المتوترة

كانت أول ملمة كبرى ألمّت بالمدينة تحدث عنها يوسف الصايغ وأطلق عليها "طبرية تحت وابل المطر"، وذلك في مطلع ثلاثينيات القرن العشرين، حيث أمطرت سماء طبرية لأيامٍ عُرفت في الذاكرة الطبرانية باسم "سنة الطوفة" من طوفان المياه على المدينة، الذي اجتاح بيوت المدينة وأدى بحسب ما يذكر يوسف الصايغ إلى "جرف أربعين أو خمسين شخصًا تقريبًا نحو البحيرة وقضوا غرقًا". وكان العرب وبيوتهم أكثر المتضررين من هذه الحادثة بحكم موقعهم الطوبغرافي في أسفل منحدرات المدينة.

لم يكن يوسف الصايغ يقيم في طبرية وقتها، إنما كان قد انتقل إلى مدرسة مدينة صيدا اللبنانية لإكمال تعليمه فيها، بالتالي كانت إقامته متقطعة في طبرية طوال مرحلة الثلاثينيات، خصوصًا وأنه التحق بعد إنهائه التعليم الثانوي بالجامعة الأميركية في بيروت. بينما أنيس الصايغ في ذلك الوقت كان ما يزال في سنين طفولته الأولى. ومع ذلك يقدّم لنا كل من يوسف وأنيس صورة شبه مكتملة عن طبرية في ظل الثورة الفلسطينية الكبرى (1936–1939).

بحسب الأخوين صايغ، لم تشهد طبرية حراكًا ثوريًا في ظل الثورة كما باقي المدن الفلسطينية، وهذا ما تؤكده المصادر التاريخية عن المدينة، ومرد ذلك إلى طبيعة التركيبة السكانية لطبرية حيث شكّل اليهود فيها أكثرية مقارنة بالعرب، كما عملت بعض زعامات المدينة من عائلاتها العربية المتنفذة على خنق المد الثوري في طبرية لئلا تتحول الثورة إلى مواجهة ما بين سكانها العرب واليهود. ومع ذلك، فقد شهدت المدينة حالة استقطاب كانت من أبرز مظاهرها بحسب ما يروي كل من يوسف وأنيس الصايغ مقاطعة العرب للبضائع والمحال التجارية اليهودية في المدينة، مما فاقم الشرخ الاجتماعي بين الفئتين السكانيتين في طبرية. كانت مقاطعة شبه تامة باستثناء "ألواح الثلج" التي كان يحتاج إليها العرب، لأن مصنع الثلج، واسمه مصنع "زيون – صهيون" كان تعود ملكيته لعائلة يهودية من المدينة، وطبرية بحكم مناخها الحار صيفًا كان أهلها يضطرون للثلج من أجل حفظ طعام البيت بحسب ما يتذكر أنيس الصايغ في مذكراته.

مع العلم أن طبرية كانت من أولى المدن الفلسطينية مشبوكة بشبكة كهرباء روتنبرغ بحسب ما يؤكد يوسف وأنيس الصايغ منذ أواخر العشرينيات. كما كان فيها خدمة لخطوط الهاتف في تلك المرحلة أفضل من تلك التي في بيروت بحسب ما يقول أنيس الصايغ. وفي العودة إلى توترات المدينة في سنوات الثورة يذكر أنيس الذي كان طفلًا انقطاعه وكل أولاد مدينته العرب عن مدرستهم التي كانت محاطة ببيوت اليهود مما حال دون وصولهم إليها حين اشتد عود الثورة سنة 1937.

ومما يرويه يوسف عن موقف أسرة الصايغ الداعم للثورة الفلسطينية الكبرى (1936–1939)، أن معظم أبناء عبد الله الصايغ قد داوموا على اعتمار الطربوش الأحمر خلال سنوات الثورة في موقف أرادوا فيه التأكيد على عروبتهم وانحيازهم للثورة على الرغم من بروتستانتية أسرة الصايغ وارتباط عمل القس صايغ بالإرسالية التبشيرية في المدينة. ويروي يوسف الصايغ كيف توجه مسؤولو الإرسالية الأسكتلندية البروتستانت في طبرية للأب القس عبد الله الصايغ معبرين له عن مخاوفهم من تظهير أبنائه لموقفهم الداعم للثورة عبر اعتمارهم الطربوش، مما كان يثير حفيظة يهود المدينة.

الملفت في قصة الطربوش، هو بأن الثورة في باقي المدن الفلسطينية أصرت على خلع الطربوش الأحمر واستبداله بالـ"حطة والعقال" الزي الذي كان يعتمره فلاحي الأرياف في محاولة أرادت منها قيادات الثورة الانحياز للفلاحين المستهدفين في المدن من قبل سلطات الاستعمار البريطاني، وهذا انسحب أيضًا على مدينة طبرية في حينه. ولأنه كان ممنوعًا على أولاد المدارس العرب في طبرية اعتمار الحطة والعقال، أصر بعضهم خصوصًا أولاد مسيحيي المدينة العرب على اعتمار الطربوش ومن بينهم أولاد القس صايغ كتظهير رمزي يعبر عن انحيازهم للثورة ضد يهود المدينة الداعمين لسلطات الاستعمار وإجهاض الثورة.

القوات البريطانية تقتحم طبرية عام 1938 (أرشيفية - getty)

لم تخلُ طبرية من أحداث مواجهة، ويوسف وأنيس الصايغ لم يكونا شاهدين دائمين على يوميات المدينة في ظل الثورة، بحكم إقامة يوسف في صيدا وصغر سن أنيس في حينه. غير أن يوسف يتذكر جيدًا يوم ظهر فجأة في أحد أيام صيف 1937 أنطون سعادة مؤسس الحزب السوري القومي الاجتماعي في مدينة طبرية، كان يوسف وقتها منتسبًا للحزب خلال إقامته في لبنان، وقد ظهر سعادة في طبرية فارًا من سلطات الاستعمار الفرنسي التي كانت تلاحقه في سورية ولبنان فجاء إلى طبرية ضمن سردية الفرار المتبادل في بلاد الشام من سلطات الاستعمارين البريطاني والفرنسي في حينه. تعرّف وقتها الأب عبد الله الصايغ إلى أنطون بعد استضافته في بيته وكذلك بعض أصدقاء يوسف من عائلة الطبري المتنفذة في المدينة.

على سيرة عائلة الطبري، أكبر عائلات المدينة نفوذًا فيها لناحية ملكيتها للأرض في المدينة وريفها، وكذلك تبوئها لأرفع المناصب الدينية والإدارية في طبرية، يشير يوسف الصايغ الذي كانت تربطه علاقات صداقة مع بعض أبناء هذه العائلة إلى دور صدقي الطبري، وهو مصرفي كبير ومدير بنك في المدينة إلى دوره ومعه محامٍ آخر من أحد أبناء عمومته في محاربة بيع وتسريب الأراضي العربية للحركة الصهيونية. كان صدقي الطبري مطلعًا على هذا الملف، بحكم منصبه مديرًا لـ"بنك العربي الوطني" هو نفسه "بنك الأمة"، وكان هذا البنك عاملًا مساعدًا في إنشاء صندوق مالي من أجل شراء الأراضي المهددة بخطر بيعها أو تسريبها لليهود الصهاينة. وقد تمكن الطبري فعلا من الحفاظ عبر هذا الصندوق على أراضي منطقة "المخيبة" بالقرب من الحمة جنوبي مدينة طبرية بحسب يوسف الصايغ.

أسماء مغيبة من ذاكرة نكبة طبرية

يتذكر الأخوان صايغ في مذكرتهما حكاية أنطون داوود، ذلك الفدائي البجالي أو التلحمي الذي كان يقيم في مدينة طبرية، كان داوود يعمل في طبرية سائقًا خاصًا للدكتور هارت، وهذا الأخير رجل قانون أميركي ثري أسس جمعية الشبان المسيحية في القدس. وكان الدكتور هارت أستاذًا لوالد يوسف وأنيس عب