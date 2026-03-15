تشييع عائلة من طمون قضت برصاص الجيش الإسرائيلي.. رحلة شراء ملابس العيد تنتهي بمأساة

تحوّلت رحلة عائلة فلسطينية من بلدة طمون لشراء ملابس عيد الفطر إلى مأساة، بعدما قُتل الأب والأم وطفلان برصاص قوات إسرائيلية أثناء عودتهم من مدينة نابلس، فيما نجا طفلان آخران.

تحوّلت رحلة عائلية لشراء ملابس عيد الفطر إلى مأساة دامية لعائلة فلسطينية من بلدة طمون جنوب طوباس شمالي الضفة الغربية، بعدما قُتل الأب والأم وطفلان برصاص قوات إسرائيلية أثناء عودتهم إلى منزلهم.

وخرج مئات الفلسطينيين، اليوم الأحد، في بلدة طمون لتشييع جثامين الشهداء أفراد العائلة الأربعة، وسط أجواء من الحزن والغضب، حيث لفّت الجثامين بالأعلام الفلسطينية وحُملت على الأكتاف، فيما علت أصوات البكاء والزغاريد والهتافات التي طالبت بمحاسبة المسؤولين عن الجريمة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الشهداء وصلوا إلى المستشفى التركي الحكومي في طوباس بعد إصابتهم بالرصاص داخل مركبتهم.

وأوضحت أن الشهداء هم: الأب علي خالد صايل بني عودة (37 عاماً) الذي أصيب بعدة رصاصات في الرأس والوجه والصدر واليد، وزوجته وعد عثمان عقل بني عودة (35 عاماً) التي أصيبت برصاص في الرأس والوجه، إضافة إلى طفليهما محمد (5 أعوام) وعثمان (7 أعوام) اللذين قُتلا أيضاً جراء إصابتهما في الرأس والوجه. فيما نجا طفلان آخران من العائلة.

شهادة أحد الناجين

ويروي خالد (12 عاماً)، أحد الطفلين اللذين نجوا من إطلاق النار، أن العائلة كانت عائدة من مدينة نابلس بعد شراء ملابس للعيد عندما تعرضت مركبتهم لإطلاق نار مباشر.

وقال إن الجنود سلطوا ضوء الليزر باتجاه السيارة قبل أن يبدأ إطلاق النار، ما أدى إلى استشاد والده على الفور، فيما صرخت والدته للحظات قبل أن تفارق الحياة، بينما أصيب شقيقاه الصغيران داخل المركبة.

وأضاف أن الجنود أخرجوه من السيارة وطرحوه أرضاً وبدأوا باستجوابه وتهديده، مشيراً إلى أنه سأل أحد الجنود: "إذا كنت تحب والديك، فلماذا تقتل أبي وأمي؟"، ليقوم الجندي - بحسب روايته - بالاعتداء عليه بالضرب.

مأساة عائلة كاملة

من جهتها، قالت نجاح الصبحي، والدة الأب الشهيد، إن العائلة كانت قد اجتمعت مساء السبت في منزلها قبل أن يخرج ابنها مع زوجته وأطفاله.

وأضافت أن ابنها أخبرهم بأنه سيأخذ الأطفال في جولة قصيرة قبل العيد، وتوجه إلى نابلس لشراء ملابس العيد لهم، إلا أن الاتصال بهم انقطع لاحقاً قبل أن يصل خبر استشهادهم.

وقالت الأم بحزن: "رحل بيت كامل… ابني وزوجته وأطفاله"، مطالبة بمحاسبة المسؤولين عن إعدام العائلة.

إدانة فلسطينية

بدورها، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية الجريمة ووصفتها بأنها "إعدام خارج نطاق القانون"، معتبرة أنها تأتي في سياق الجرائم المتواصلة في الضفة الغربية.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية بالتحرك العاجل للتحقيق في الحادثة ومحاسبة المسؤولين عنها.

وتشهد الضفة الغربية تصاعداً في الاعتداءات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حيث استُشهد أكثر من 1130 فلسطينياً وأصيب آلاف آخرون، إضافة إلى آلاف المعتقلين.