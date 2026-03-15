تقرير: إرهاب المستوطنين يتصاعد في الضفة تحت غطاء الحرب على إيران

من أبو فلاح إلى القرى المحيطة برام الله، يروي فلسطينيون كيف تحولت الحرب على إيران إلى فرصة لتكثيف اعتداءات المستوطنين وتوسيع البؤر الاستيطانية، في ظل ارتقاء شهداء وتصاعد النزوح من القرى المهددة.

بينما ينشغل العالم بتطورات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، تتصاعد في الضفة الغربية المحتلة اعتداءات المستوطنين على القرى الفلسطينية، في مشهد يؤكد السكان المحليون أنه امتداد لسياسات تهجير ممنهجة تتسارع وتيرتها مع انشغال الأنظار بما يجري إقليميا.

وفي أحدث هذه الاعتداءات، استشهد الشاب أمير معتصم محمود عودة (28 عامًا)، مساء السبت، برصاص مستوطنين خلال هجوم على بلدة قصرة جنوب نابلس. وأفادت مصادر طبية بأن عودة أُصيب برصاصة في الصدر خلال محاولة التصدي للمهاجمين، فيما أُصيب شابان آخران بالرصاص الحي في الركبة والفخذ، وتعرض والد الشهيد للاعتداء بالضرب.

وفي خربة أبو فلاح شمال شرق رام الله، تحولت لحظات التوتر إلى مأساة عائلية. فحين هاجم مستوطنون القرية، حاولت ميليا حمايل ثني ابنها ثائر عن الخروج لمواجهتهم. تقول وهي تحدّق في صورته: "اتصلت به مرتين أو ثلاث مرات ولم يرد... وبعده، الله يرحمه".

لم يعد الشاب البالغ ثلاثين عامًا إلى منزله؛ فقد استشهد مع رجل آخر من القرية خلال الهجوم، فيما استشهد فلسطيني ثالث اختناقًا بعد إطلاق الجيش الإسرائيلي قنابل الغاز.

ويروي سكان القرية تفاصيل الهجوم باعتباره جزءًا من موجة اعتداءات تتصاعد منذ اندلاع الحرب على إيران. يقول إبراهيم حمايل، أحد أبناء القرية الذين حاولوا التصدي للمستوطنين، إن المهاجمين "كانوا جميعًا ملثمين، وبعضهم يحمل أسلحة نارية". ويضيف أن ما يجري ليس صدفة: "يبدو أن المستوطنين وجدوا في الحرب الإيرانية فرصة ذهبية".

في بستان زيتون قريب من القرية، لا تزال آثار الدماء على الصخور البيضاء تشير إلى مكان سقوط أحد القتلى. وضع الأهالي دوائر حجرية صغيرة في الموقع تخليدًا لذكراه، ورفعوا علمًا فلسطينيًا فوقها. بالنسبة لسكان أبو فلاح، أصبحت هذه العلامات شاهدًا على اعتداءات تتكرر بوتيرة متزايدة.

المعطيات تعكس ما يرويه السكان. فمنذ بداية الشهر استشهد سبعة فلسطينيين بنيران مستوطنين، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية، في وقت وثّقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أكثر من 192 هجومًا للمستوطنين خلال أسبوعين فقط، في مؤشر على تصاعد الاعتداءات المنظمة على القرى الفلسطينية. وترى منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية لحقوق الإنسان أن تصاعد الهجمات القاتلة "يشير إلى تكثيف جهود التطهير العرقي الإسرائيلية تحت غطاء الحرب مع إيران".

وتشير أرقام مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى أن 24 فلسطينيًا على الأقل استشهدوا على يد مستوطنين خلال الأشهر الثمانية والعشرين التي تلت اندلاع حرب غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى اندلاع الحرب ضد إيران. كما أفادت الأمم المتحدة بأن 180 فلسطينيًا نزحوا من منازلهم منذ بدء الحرب الأخيرة، فيما بلغ عدد النازحين منذ مطلع عام 2026 نحو 1500 شخص.

في أبو فلاح، أصيب معاذ قاسم (32 عامًا) خلال محاولة التصدي للمستوطنين. يقول من منزله، وعلى جبينه ضمادة وكدمات حول عينيه: "ضربوني بعصا على رأسي... ثم نقلوني إلى المستشفى". وبعد أيام من الحادثة، ما تزال القرية تعيش أجواء التوتر والخوف.

وتقع خربة أبو فلاح إلى الشمال الشرقي من محافظة رام الله والبيرة، حيث تتكرر اعتداءات المستوطنين وهجماتهم الإرهابية، إذ تنتشر المستوطنات والبؤر الاستيطانية في محيط القرى الفلسطينية. ويعيش في الضفة الغربية أكثر من ثلاثة ملايين فلسطيني إلى جانب أكثر من نصف مليون مستوطن إسرائيلي في مستوطنات وبؤر استيطانية غير شرعية.

ويقول إبراهيم حمايل إن الهدف من هذه الاعتداءات واضح بالنسبة للسكان: "التضييق على الفلسطينيين ومنع توسع القرى ودفع الناس إلى الرحيل". ويضيف: "كل يوم هناك مشاكل... كل يوم يقيم المستوطنون بؤرًا جديدة، ولسنا في مأمن منهم على الإطلاق".