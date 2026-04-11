تقرير: حصيلة أسبوع من انتهاكات الاحتلال بالضفة

نفذت مجموعات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، وفقًا لتقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية، خلال شهر آذار/مارس الماضي 638 إعتداءا على الأهالي الفلسطينيين وممتلكاتهم، بزيادة بلغت 177% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2025.

وأسفرت هذه الاعتداءات، يفيد "تقرير الاستيطان الأسبوعي" الصادر عن "المكتب الوطني للدفاع عن الأرض"، للفترة من 2026.4.3 إلى 2026.4.10، عن استشهاد عشرة مواطنين فلسطينين؛ ثلاثة في محافظة نابلس وإثنان في محافظة الخليل واثنان في محافظة رام الله وشهيد في محافظة سلفيت وشهيدان في محافظة القدس فيما أصيب 190 آخرين بجراح مختلفة نتيجة الاعتداء عليهم بإطلاق النار والضرب والرشق بالحجارة ، بينهم 11 طفلاً، و7 سيدات، وشملت الاعتداءات تدمير واقتلاع 729 شجرة مثمرة، وسرقة 1255 رأسًا من الماشية فيما لحق الضرر بنحو 84 مركبة نتيجة حرقها أو رشقها بالحجارة وحرق أربعة مساكن وعددًا كبيرًا من المنشآت الزراعية.

وفي الانتهاكات الأسبوعية التي وثقها "المكتب الوطني للدفاع عن الأرض"، فقد كانت على النحو التالي في فترة إعداد التقرير:

القدس: نفذ المستوطنون مسيرات استفزازية تخللها ترديد شعارات عنصرية، والاعتداء على ممتلكات المواطنين بالحجارة في بلدة سلوان، تزامنت مع تضييقات أمنية مشددة فرضتها شرطة الاحتلال على حركة المقدسيين. وفي القدس كذلك، أجبرت بلدية الاحتلال الشقيقين نادر وحاتم بيضون في حي البستان على هدم منزليهما بحجة البناء دون ترخيص، والمقدسي أحمد محمد شحدة قويدر على هدم منزله بنفس الحجة. كما اعتدى مستوطنون على ممتلكات المواطنين في منطقة المزارع في قرية مخماس بهدف دفع المواطنين للرحيل والتهجير القسري. وفي خرب حمدان غرب بلدة بيت إكسا، اعتدى مستوطنون على أراضي المواطنين، حيث خلعوا بوابة أرض تعود لأحد المواطنين، وأقدموا على تلويث بئر مياه يُستخدم للشرب، وذلك عبر السباحة داخله.

الخليل: اعتدى مستوطنون على أهالي قرية أم الخير في مسافر يطا، ومنعوهم من رعي الأغنام، كما شن مستوطنون سلسلة اعتداءات، واقتحموا تجمع حمروش شمال الخليل بطريقة استفزازية، وانتشروا في محيط مساكن المواطنين، ونفذوا اقتحامًا مماثلاً في قرية بيت الروش جنوب الخليل. وفي قرية الزويدين، اقتحم مستوطن القرية وأطلق أغنامه في أراضٍ زراعية، وأتلف محاصيل، وكبد المزارعين خسائر مادية. فيما أصيب مواطنان ومتضامنة أجنبية في هجوم للمستوطنين من مستوطنة "ماعون" على مسافر يطا، واعتدوا بالضرب على عائلة المواطن أحمد برغش الشواهين أثناء رعيها أغنامها في منطقة واد الجوايا، وعلى اثنين من المتضامنين الأجانب، ما أدى إلى إصابة الشقيقين حمزة وصدام الشواهين ومتضامنة أجنبية، كما كسروا وسرقوا هاتف المواطن حمزة الشواهين، وهاتفي المتضامنة الأجنبية. وفي منطقة فاتح سدرة بمسافر يطا، هاجم مستوطنون مسلحون الرعاة، واعتدوا بالضرب على الطفلين الشقيقين محمود ومحمد فريد حمامدة (13 و11 عامًا)، قبل أن يحاولوا سرقة أغنامهم.

بيت لحم: أصيب المواطن محمد هشام شلالدة بكسور في القدم، ورضوض حادة في أنحاء جسده، إثر هجوم عنيف شنه مستوطنون على منزله عند مدخل قرية مراح رباح، وجرى نقله إلى مستشفى بيت جالا الحكومي لتلقي العلاج اللازم. وفي بلدة الخضر، أفاد مزارعون بقيام مستوطنين بقطع واقتلاع عشرات غراس العنب والزيتون في أراضيهم القريبة من البؤر الاستيطانية المحيطة بالبلدة، فيما تعرضت عشرات المركبات الفلسطينية للرشق بالحجارة على الطرق الالتفافية القريبة من مستوطنة "غوش عتصيون" جنوب بيت لحم. كما اقتحم مستوطنون منطقة البرية في قرية الرشايدة، واعتدوا على رعاة الأغنام، وحاولوا سرقة عدد من رؤوس المواشي، إلا أن المواطنين تصدوا لهم. كما هاجم المستوطنون رعاة الأغنام في محيط منزل المزارع ذيب شلالدة في قرية المنيا شرق سعير، فيما شرعت قوات الاحتلال باستكمال شق طريق استيطاني في أراضي بلدة تقوع في المنطقة الشرقية، بدءًا من مستوطنة "تكوع A"، وصولاً إلى برية تقوع، وهو طريق يمتد على طول نحو 10 كم بالقرب من منازل المواطنين، وسيؤدي في حال استكماله إلى الاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي، واقتلاع أعداد كبيرة من أشجار الزيتون، وحرمان المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، وتدمير شبكة المياه، وفصل البلدة عن البرية بشكل عام.

رام الله: تصدى أهالي قرية المغير لمحاولة مستوطنين اقتحام منطقة السهل الشرقي، فيما هاجم آخرون، وسط إطلاق النار، بلدة ترمسعيا، واقتلعوا نحو 400 شجرة زيتون، حيث تصدى المواطنون لهم. وفي قرية اللبن الغربية، اعتدى مستوطنون على أراضي المواطنين بعد اقتحام منطقة خلة زايد، ورعوا أبقارهم في أراضي المواطنين، واقتلعوا 180 غرسة زيتون جديدة. وفي قرية يبرود، هاجم عشرات المستوطنين القرية، واعتدوا بالضرب على مواطن، وسرقوا 15 رأس غنم تعود ملكيتها للمواطن سليمان داود ونجله علاء. كما اعتدى مستوطنون على مواطنين بين قريتي دير إبزيع وصفّا خلال وجودهم في أرضهم، وهاجم آخرون ممتلكات المواطنين شرقي قرية كفر مالك، وأحرقوا "باجر" يعود لأحد المواطنين في منطقة الشيخ زيد شرقي كفر مالك.

نابلس: شهدت بلدة قصرة جنوب نابلس هجومًا واسعًا للمستوطنين استهدف المنطقة الجنوبية والغربية، وأسفر عن إصابة الشاب زهراب محمد شنابلة بجروح وصفت بالبليغة، وقاموا بحرق "بركسين" مخصصين لتربية الدواجن، مما تسبب بخسائر مادية جسيمة. كما تسببت قنابل الغاز المسيل للدموع التي أطلقها جنود الاحتلال لتأمين المهاجمين في إصابة عشرة مواطنين بالاختناق، بينهم سبعة أطفال. كما واصل مستوطنون، في المنطقة الواقعة بين بلدتي عصيرة القبلية وإماتين، أعمال تجريف بهدف شق طريق استيطاني يربط مستوطنة "حفات جلعاد" ببؤرة استيطانية مجاورة، ودمروا مساحات واسعة من الأراضي المشجرة بالزيتون والمحاصيل الموسمية، في محاولة لفرض واقع جغرافي جديد يربط المستوطنات ببعضها البعض، ويؤدي إلى عزل مئات الدونمات من أراضي المواطنين ومنعهم من الوصول إليها. كما أصيب شاب برضوض إثر اعتداء مستوطنين بالضرب على عدد من الشبان في المنطقة الواقعة بين بلدة عقربا وقرية يانون، فيما اختطف آخرون الطفل أسيد محمود (14 عامًا) من منطقة القف شمال قرية قبلان، واقتادوه إلى مستوطنة "إيتمار" المجاورة. وفي اللبن الشرقية، أحرقت مجموعة من المستوطنين منزلاً وخيمتين و3 مركبات، واعتدت بالضرب على مواطنين، وحاولت سرقة رؤوس أغنام من المنطقة. وفي قرية بورين، أصيبت مواطنة في اعتداء استيطاني، بعد مهاجمة منزل في القرية، حيث رشوا غاز الفلفل في وجه المواطنة، ما أدى إلى إصابتها بالاختناق.

جنين: أصيب مواطنان جراء اعتداء نفذه مستوطنون في بلدة جبع جنوب جنين، وأفادت جمعية الهلال الأحمر بأن طواقمها نقلت إصابتين إلى المستشفى، بعد تعرضهما للضرب من قبل مستوطنين في منطقة المحجر بالبلدة. كما اعتدى آخرون على مزارعين من قرية زبدة، ومنعوهم من الوصول إلى أراضيهم. وفي منطقة الجربا قرب بلدة عرابة، اقتحم مستوطنون المنطقة وسط أعمال عربدة واستفزاز للمواطنين، إضافة إلى قريتي مسلية ورابا وبلدة الزبابدة، وتجولوا في أراضي المواطنين، ونفذوا أعمال عربدة فيها. وفي قرية بير الباشا، اقتحم مستوطنون محيط مدرسة القرية، وقاموا بأعمال عربدة واستفزاز.

قلقيلية: استشهدت المواطنة المسنة صبرية جبر شماسنة متأثرة بإصابات بالغة تعرضت لها جراء اعتداء جسدي عنيف من قبل قوات الاحتلال في بلدة جيوس شمال شرقي قلقيلية. وكانت قوة عسكرية قد داهمت منزل العائلة بطريقة همجية، حيث أقدم الجنود على ضرب المسنة بشكل مبرح، ما أدى إلى نقلها إلى المستشفى، قبل أن يعلن الأطباء عن ارتقائها متأثرة بجروحها وكدماتها الشديدة.

الأغوار: هاجمت مجموعات من المستوطنين خيام المواطنين ومساكنهم في منطقة “وادي الفاو”، ولاحقت الرعاة وهددتهم بالقتل في حال استمرارهم برعي مواشيهم في تلك المنطقة. كما أقام مستوطنون بؤرة استيطانية بين قريتي العقبة وتياسير شرق طوباس، ما يشكل تهديدًا لأراضي المواطنين المحيطة، ويزيد من السيطرة الاستيطانية على المنطقة، ويعيق وصول المواطنين إلى أراضيهم ومزارعهم. كما هاجم مستوطنون تجمعًا بدويًا قرب مصانع البطون على الأطراف الغربية لقرية العوجا، وسرقوا عربة جرار زراعي و”حمالة”، إلى جانب تخريب وتكسير ممتلكات. واستشهد الشاب علاء خالد صبيح برصاص المستوطنين خلال مواجهات اندلعت في محيط البؤرة الاستيطانية في قرية تياسير، وتم احتجاز جثمانه. كما اقتحم مستوطنون حمامات المالح، وأدوا طقوسًا تلمودية في المكان. وفي تجمع عرب الكعابنة الواقع غرب قرية العوجا، سرق مستوطنون 10 رؤوس من المواشي تعود ملكيتها للمواطن سليمان مليحات. وفي قرية العقبة شرق طوباس، اعتدى مستوطنون على شاب أثناء عمله في مزرعته، فيما أجبرت اعتداءات المستوطنين 5 عائلات على الرحيل عن مساكنها قرب مصانع الإسمنت غرب قرية العوجا.