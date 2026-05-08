الحواجز تعطل التواصل بين مناطق 48 والضفة: طولكرم بين الحصار والركود التجاري

في طولكرم وقراها، لم تعد الحركة التي كانت تملأ الأسواق والطرقات كما كانت قبل سنوات. المدينة التي اعتادت استقبال المتسوقين والوافدين من مناطق الـ48 بدت، كما يصفها سكانها، أكثر هدوءا إلى حد الكآبة، وأسواقها أقرب إلى الشلل منها إلى النشاط.

تتشكل في شمال الضفة الغربية المحتلة صورة يومية معقدة، تمتد من الحواجز والطرق الالتفافية إلى الأسواق التي تحاول الصمود رغم التراجع الاقتصادي، ومن مدن كانت نابضة بالحياة إلى أخرى تعيش ركودا متقطعا لا يكسره إلا زخم الزوار من مناطق الـ48.

ورغم بعض الانتعاش المحدود مع عودة متقطعة للزوار من فلسطينيي 48، إلا أن هذا التحسن يبقى هشا، يتأثر سريعا بالإغلاقات والحواجز، ما يجعل طولكرم مدينة تعيش على إيقاع غير مستقر بين الركود والانفراج المؤقت.

سوق الذهب وسط طولكرم فقد من بريقه ("عرب 48")

الطريق إلى طولكرم لم يعد كما كان قبل سنوات. فهو، كما تصفه ابتسام عمر من بلدة كفر قرع في المثلث الشمالي، في حديث لـ"عرب 48"، بأنها رحلة محملة بالتفاصيل المرهقة أكثر من كونها مجرد تنقل بين مدينتين. بين القرى والطرق الالتفافية، وبين الحواجز والبوابات العسكرية، يمتد المسار الذي قد يستغرق اليوم ساعتين أو أكثر، بعدما كان لا يتجاوز ساعة واحدة حتى في أسوأ الازدحامات.

الحواجز تقلب مسارات السفر

تستعيد ابتسام عمر خلال حديثها لـ"عرب 48"، مشهد الطريق القديم بوضوح، حين كان الوصول إلى طولكرم وقراها أمرا بسيطا ومتكررا، لا يتطلب أكثر من ساعة، ليصبح اليوم تجربة مختلفة تماما، تتداخل فيها الجغرافيا بالقيود الأمنية.

ومع ذلك، تؤكد أن "هذه الرحلة لم تكن يوما مجرد تسوق أو زيارة عابرة، بل كانت امتدادا طبيعيا لعلاقات عائلية واجتماعية متجذرة بين الداخل الفلسطيني والضفة الغربية".

السفر إلى طولكرم بالقرب من الطيبة، طرق التفافية وإغلاقات تجعل التنقل بين المدن أكثر تعقيدا ("عرب 48")

على مدار سنوات، كانت العائلات تعبر أسبوعيا نحو المنطقة، باعتبارها متنفسا حقيقيا، خصوصا مع وجود أقارب وأواصر قربى تربط الجانبين. هذا التواصل، كما تقول، لم ينقطع رغم كل التحولات، بل بقي جزءا من حياة يومية تتجدد كلما سنحت الفرصة.

ورغم صعوبة الطريق، والحواجز التي تحاصر طولكرم مثل باقي مدن الضفة، لا تزال عائلات من داخل مناطق الـ48 تعود إليها. البعض يأتي للتسوق، حيث يجد في أسواقها تجربة مختلفة يصعب تكرارها، والبعض الآخر بدافع زيارة الأقارب أو الشعور بالهدوء الذي يفتقده في أماكن أخرى. لكن ما يتوافق عليه الجميع هو الإحساس بأن هذه الزيارات تتجاوز الترفيه إلى ما هو أعمق.

طولكرم بين حصار أمني وتراجع حاد في الحركة التجارية ("عرب 48")

وتعتبر عمر، أن "هذه الحركة المستمرة، رغم تراجعها، تحمل بعدا اجتماعيا وإنسانيا، فهي نوع من دعم صمود العائلات في الضفة، وتعزيز للتكافل بين أبناء الشعب الواحد. فالحضور ليس مجرد شراء أو زيارة، بل رسالة بحد ذاتها".

وبينما تتغير ملامح الطريق وتتعقد، يبقى الإصرار على الوصول حاضرا. فالحواجز والجدران، مهما اشتدت، لم تنجح في قطع هذا الامتداد الإنساني بين العائلات، الذي يستمر في إعادة تعريف معنى المسافة، ومعنى الانتماء أيضا.

طولكرم بين الحصار والركود

الطريق المؤدي إلى السوق القديم في طولكرم يبدو خاليا من المتسوقين ("عرب 48")

في السوق القديم، يقف رامي مسعود خلف بسطته الصغيرة للخضروات، يستعيد ملامح مدينة مختلفة تماما. ويقول في حديث لـ"عرب 48"، إن "طولكرم عاشت خلال العامين الماضيين تحت حصار عسكري متواصل، أثّر بشكل مباشر على كل تفاصيل الحياة اليومية، وعلى رأسها الحركة التجارية".

ويشير إلى أن فترات طويلة، خصوصا في بداية الحصار، شهدت انقطاعا شبه كامل لوصول العائلات من فلسطينيي الـ48، الذين كانوا يشكّلون ركيزة أساسية للاقتصاد المحلي.

هذا الغياب، كما يوضح أنه "لم يكن تفصيلا عابرا. فأسواق المدينة كانت تعتمد بشكل كبير على هذا التدفق البشري اليومي تقريبا، ما جعل التراجع في الحركة يصل إلى أكثر من 50% في المبيعات والمعاملات".

تراجع حركة الزوار والمتسوقين في مشهد يعكس تراجع الحركة التجارية وهدوءا غير معتاد في طولكرم ("عرب 48")

ومع هذا الانكماش، أُغلقت محال تجارية كثيرة، فيما جمد عمل أخرى، وبقيت البسطات الصغيرة تحاول الصمود في مساحة تضيق يوما بعد يوم.

الأثر لم يتوقف عند حدود البيع والشراء. سحب التراخيص، ومنع دخول العمال إلى مناطق الـ48، أديا إلى فقدان آلاف العائلات لمصادر رزقها، ما انعكس مباشرة على القوة الشرائية داخل المدينة. ومع تراجع الدخل، تقلصت حركة الاستهلاك إلى الحد الأدنى، حيث باتت العائلات تشتري ما يكفيها فقط.

في الوقت نفسه، ارتفعت الأسعار بشكل ملحوظ، سواء للسلع أو حتى لتكاليف نقل البضائع بين المدن الفلسطينية.

مدينة منهكة اقتصاديا

يروي مسعود لـ"عرب 48" كيف كانت عملية نقل البضائع تستغرق قرابة ساعة واحدة فقط، بينما أصبحت اليوم تستنزف ساعات طويلة، في ظل الإغلاقات والقيود والحواجز، ما يضيف أعباء جديدة على التجار والمستهلكين معا.

وسط هذا الواقع، تبدو طولكرم، كما يصفها أهلها، مدينة "منهكة اقتصاديا". شوارعها التي كانت تعرف بحيويتها حتى ساعات الليل المتأخرة، فقدت كثيرا من زخمها، وتحولت إلى مساحة ركود واسع. حتى المناطق التجارية في محيط الشعراوية، التي كانت تعد مركزا نشطا للتجارة والسياحة، باتت تعاني من ضعف واضح في الحركة.

رامي مسعود يقف خلف بسطته الصغيرة للخضروات، مستعيدا ملامح مدينة مختلفة تماما ("عرب 48")

ورغم هذا التراجع، لا يزال بعض الانتعاش يظهر بشكل متقطع مع دخول متسوقين من مناطق الـ48. لكن هذا الانتعاش، كما يصفه التجار، يبقى غير مستقر، إذ كثيرا ما تنقطع هذه الزيارات بسبب الإغلاقات المفاجئة، لتتحول الرحلة التي كانت تستغرق ساعة واحدة إلى ساعات طويلة ذهابا وإيابا.

في هذا السياق، يرى بعض السكان أن ما يجري ليس مجرد ظروف مؤقتة، بل سياسة مستمرة تهدف إلى عزل المدينة وتقليص تواصلها الاقتصادي مع محيطها. ومع ذلك، لا تزال العائلات من فلسطينيي الـ48 تعود، ولو بأعداد أقل، في محاولة للحفاظ على هذا الرابط الذي لم تنجح القيود في قطعه بالكامل.

ميدان جمال عبد الناصر… مدينة هادئة على غير عادتها

على امتداد ميدان جمال عبد الناصر، المؤدي إلى مبنى السرايا في طولكرم، يتبدل المشهد تدريجيا. المكان الذي كان يعرف يوما بأنه القلب النابض للمدينة، يبدو اليوم أكثر هدوءا وصمتا، على غير عادته.

الوصول إلى المنطقة عبر المركبات بات يستغرق وقتا طويلا نتيجة القيود وإجراءات الحواجز على الطرق ("عرب 48")

قوافل السيارات لا تزال موجودة، لكن الحركة التي كانت تعكس حياة المدينة الاقتصادية والاجتماعية فقدت إيقاعها السابق، لتتحول إلى تدفق سريع، أشبه بمحاولة عبور أكثر من كونها إقامة أو توقف.

أزمة المرور التي كانت يوما علامة على الازدحام والحيوية، أصبحت اليوم مؤشرا مختلفا، حركة موجودة لكن بلا زخم. بين ضجيج المركبات، تتعالى أصوات أصحاب البسطات والمحال التجارية، كل يحاول جذب الانتباه إلى بضاعته، في مشهد أقرب إلى منافسة صامتة داخل مساحة فقدت كثيرا من زخمها.

تراجع حاد في أعداد الوافدين من أراضي الـ48 إلى أسواق طولكرم ("عرب 48")

في المقابل، تتحرك العائلات على عجل، وكأنها تمر بمكان لا تعيشه، تقتنص لحظات قصيرة للتجوال، غالبا لا تتجاوز حدود "قضاء الحاجة".

حتى المقاهي ومحال الوجبات السريعة تبدو مختلفة. المقاعد شبه فارغة، والطلبات محدودة، تقتصر على ما يسد الجوع أثناء الحركة، لا على جلسات ترفيه أو وقت طويل.

مساحة مشحونة بالتوتر

حركة البشر لا تعني بالضرورة حركة اقتصادية؛ فالتفاعل التجاري نفسه بات محدودا، محكوما بالضروريات، في ظل تراجع واضح في السيولة النقدية، حتى لدى زوار فلسطينيي الـ48 الذين تقلص إنفاقهم إلى الأساسيات، متأثرين بارتفاع الأسعار والضغوط الاقتصادية.

ميدان عبد الناصر في وسط طولكرم مساحة يغلب عليها الهدوء والصمت ("عرب 48")

في هذا المشهد، تبدو المدينة وكأنها تتحرك ببطء من الداخل، رغم ازدحامها الظاهري. أما في طريق العودة، فتأخذ الصورة بعدا آخر. الجميع على عجلة من أمره، فالوقت لم يعد ملكا للمسافرين، بل رهينة لإجراءات الحواجز ومزاجها المتغير.

طولكرم التي تبدو نشطة من الداخل، تتحول عند أطرافها إلى مساحة مشحونة بالتوتر، خاصة عند الاقتراب من مخيمي نور شمس وطولكرم، حيث تتكشف ملامح منطقة أخرى، أكثر تعقيدا.

الطريق المؤدي إلى مبنى السرايا كان يشهد اكتظاظا وحركة نشطة من المتسوقين والمتنزهين ("عرب 48")

على الطريق الالتفافي، بعيدا عن مخيمي طولكرم، تبرز الدوريات العسكرية الإسرائيلية بشكل مفاجئ، وكأنها جزء من جغرافيا غير مرئية لكنها حاضرة بقوة. هذه المنطقة، كما يصفها السكان، باتت أقرب إلى "حدود داخل الحدود"، مناطق معزولة تقرأ إشاراتها بحذر، وتفهم قواعدها بالتجربة والخوف.

ومع التقدم باتجاه عنبتا، يصبح الزمن نفسه عاملا ضاغطا. الوصول قبل إغلاق الحاجز العسكري في منطقة وادي الشعير المؤدي إلى حاجز جبارة أو نابلس ليس تفصيلا، بل سباقا مع الوقت. فإغلاق الحاجز، في كثير من الأحيان، لا يرتبط بإيقاع ثابت، بل بظروف متغيرة تجعل الحركة اليومية رهينة قرار مفاجئ.

وعندما يُغلق الطريق، تتحول الخريطة بالكامل. بدلا من مسار مباشر، يضطر المسافر إلى المرور عبر بزاريا وبرقة وسبسطية، وصولا إلى دوار دير شرف، في رحلة تمتد لساعات إضافية. مسافة كانت تُقطع خلال دقائق، تصبح امتدادا طويلا من الالتفاف والانتظار.

السوق المسقوف كان يُعد شريانا حيويا للتجارة تحول إلى مساحة يغلب عليها الركود ("عرب 48")

أصحاب البسطات يشكون قلة الزبائن والبطالة المبطنة ويعملون ساعات طويلة لتوفير قوت يومهم ("عرب 48")

بسطات الخضروات بلا متسوقين، الناس تشتري فقط ما يلزمها من الضروريات والأساسيات ("عرب 48")

يعملون بالسوق القديم لأكثر من 10 ساعات وبالكاد يحصلون على 100 شيكل ("عرب 48")

مطاعم الوجبات السريعة باتت تعتمد فقط على أهالي المدينة وتقلصت مبيعاتها بأكثر من 50% ("عرب 48")

توافد العائلات إلى السوق لقضاء الوقت والترفيه التسوق والشراء تراجع بسبب فقدان السيولة والأوضاع الاقتصادية الصعبة ("عرب 48")