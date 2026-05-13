مع التوتر الذي بدأ يطفو على سطح أيام الشجرة، ما بين أهلها العرب ومستوطنيها اليهود منذ أواخر عام 1947، تحولت عين ماء البلد إلى مرمى لقناصة مستوطنات الصهاينة في المنطقة، ودماء الشهيد محمد عيد تشهد على ذلك...

يا قرية المراثي

للشجرة وقعٌ في حسّنا نحن الفلسطينيين، وربما استوحت القرية رمزيتها من رموزها هي، ناجي العلي الرسام، وإبراهيم الصالح "أبو عرب" الشاعر، وقد تعاهد الأخيران فيما بينهما، في مطلع ثمانينيات القرن الماضي، على أن يرثي أحدهما الآخر إذا ما سبق الموت إلى أحدهما. كانت تجمعهما صلة قرابة، فناجي العلي هو ابن عمة أبو عرب: "سأرثيك بريشتي أو ترثيني بشعرك..." قال ناجي لأبي عرب في واحدة من ليالي شتاء الشتات الفلسطيني، بحسب ما يروي أبو عرب في مقابلة مطولة معه على موقع "فلسطين في الذاكرة".

وقد داهم الموت ناجي العلي سنة 1987 في العاصمة البريطانية لندن، برصاصة من مسدس كاتم صوت لإسكات ريشته، فرثاه أبو عرب في جملة قصائد، منها:

مال البلابل خُرس أعيا عليها القول

وصوت الإذاعة بحزن عزّا القدس مخجول

وكل حر يصيح بألم: صحيح مش معقول

ناجي العلي يا وطن بيد الأهل مقتول...

كان أجمل وأعظم ما أثمرته الشجرة هو أحرارها، من شعرائها وثوارها، فناجي العلي حنظلة الثورة الفلسطينية، استُشهد محرضًا وثائرًا. وأبو عرب كان ابنًا لشهيد وأبًا لشهيد في الوقت نفسه، استشهد أبوه محمد صالح علي مطر متأثرًا بجراحٍ لم تمهله طويلًا عام النكبة، بينما معن، ابن "أبو عرب"، استشهد لاحقًا في واد عطا أثناء الاجتياح الإسرائيلي لجنوب لبنان عام 1982.

الشاعر الفلسطيني عبد الرحيم محمود (أرشيفية)

وحتى الشاعر عبد الرحيم محمود، وهو ابن قرية عنبتا في قضاء طولكرم، حين قرر الوقوف خلف قصائده الثورية ثائرًا، التحق بجيش الإنقاذ. ومع أنه شارك في عدة معارك في حرب النكبة، غير أن روحه أبت أن تنطلق إلى باريها إلا فوق ثرى قرية الشعراء، في معركة الشجرة يوم الثالث عشر من حزيران/يونيو 1948، وهو القائل:

سأحمل روحي على راحتي

وألقي بها في مهاوي الردى

فإما حياة تسر الصديق

وإما ممات يغيظ العدى

وقبلهم عرفت الشجرة، منذ أيام العثمانية والسلطان، الشيخ علي الأحمد، وكان الأحمد أزهريًا وشاعرًا، اشتهر بمراثيه الشعرية، منها ما نظمه في استشهاد عبد الله الأصبح، قائد فصيل قرية الجاعونة في ثورة الـ36:

خطبٌ ألمّ بنا فحط رحالا

أدمى القلوب وقصّر الآجالا

يا راحلين إلى الشمال تريثوا

حتى أصوغ من الرثاء مقالا

ليختم رثاءه:

فلنندبنك بالبنادق صدّحًا

مستلقحاتٍ بالرصاص حبالا...

ظلّت بنادق الشجرة حبلى فعلًا برصاص ثوارها حتى آخر طلقة في بين نارها ضد العصابات الصهيونية عام 1948. كانت الشجرة ملفى الضيف ومقصده، ومنبت قصيدة الشعراء. فالقرية التي لم يزد عدد سكانها على الألف نفر، ظلّت تستنفر لفعل الخير، ملبية نداء فض النزاع والصلح والتحكيم في كل قرى قضائي الناصرة وطبرية. وما تزال قرية كفركما الشركسية، الباقية بترتيبات مع الصهيونية شرق ـ جنوب الشجرة، مدينة للشجارنة المهجرين منذ يوم اختلفت بعض العائلات الشركسية، أو السركسية بعامية أهل الجليل، مع آل الشامي فيها على ملكية بابور لطحن القمح في ثلاثينيات القرن الماضي، إلى حد سفك فيه الشراكسة دماء بعضهم، لولا تدخل وجهاء قرية الشجرة لحقنه في حينه.

كانت قرية كفرسبت الأقرب جغرافيًا إلى الشجرة من شرقها، بينما ظلّت لوبية القرية الأقرب للشجرة في سردية الهم والدم. إذ شكّلت كل من الشجرة وعرب الصبيح من جنوبها، ولوبية من شمالها، ثالوثًا ممتدًا على الخط الواصل ما بين مدينتي طبرية والناصرة، دارت في القرى الثلاث وعليها رحى أشرس وأكثر معارك الجليل دموية في نكبة عام 1948.

السجرة وتحولاتها

هي "السجرة" بالسين، وأحيانًا بالصاد "الصجرة"، وليس بالشين، هكذا تعودنا في الجليل تسميتها. وحتى "السجرة"، المستوطنة اليهودية التي أُقيمت نواتها منذ أواخر القرن التاسع عشر على أراضي القرية، لم يكن اسمها تحريفًا عن "الشجرة"، إنما تسمّت المستوطنة بتسمية القرية العامية الدارجة وقتها، لأن المستوطنة كانت جزءًا من القرية قبل أن تُنقل إلى الجنوب الشرقي منها، وتستبدل اسمها بـ"إيلانيا" في ثلاثينيات القرن العشرين. وما يزال يُكنّى المهجرون من أهالي الشجرة في طرعان وكفركنا والناصرة بـ"السجارنة" إلى يومهم هذا.

صورة عرضية لقرية الشجرة عام 1946 (فلسطين في الذاكرة)

وحكاية تسمية القرية مردها إلى شجرة مباركة، يُقال إنها كانت في موقع القرية على الطريق الواصل ما بين مدينتي الناصرة وطبرية. ويُقال إن السيد المسيح كان يستريح عندها، وقيل أيضًا إنها شجرة بطم أو شجرة سدر. والقرية كفرية (أثرية)، فيها آثار تعود إلى الحقبة البيزنطية، وقد استوطنها الصليبيون في حملاتهم على البلاد، وأطلقوا عليها اسم "سييرا - Seiera"، أي الشجرة الضخمة، قبل أن يخلصها صلاح الدين الأيوبي من أيدي الصليبيين عام 583هـ/1187م.

لم تكن الشجرة التاريخية، بالمناسبة، في موقعها الذي كانت فيه عام نكبتها، فالجيل السابق على جيل النكبة، الذي عايش زمن الأتراك من الشجارنة، كان يميز بين الشجرة التحتا والشجرة الفوقا. التحتا هي تلك القديمة التي تهدمت معظم بيوتها في زلزال عام 1837 الذي ضرب منطقة طبرية وصفد، وقد مر الرحالة الأميركي إدوارد روبنسون فيها بعد أشهرٍ على الزلزال، وأشار إلى الشجرة بوصفها قرية مهدمة تمامًا. فيما أُعيد بناؤها إلى الغرب قليلًا على سفح التل الذي صارت عليه منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر، فأُطلق عليها الشجرة الفوقا. إن حديث الشجارنة عن وجود جامع وكنيسة مهجورين في القرية مرده إلى تهدمهما في ذلك الزلزال.

فالقرية عاش فيها مسلمون ومسيحيون عرب، قبل أن يخرج منها مسيحيوها خروجًا تدريجيًا منذ مطلع القرن العشرين، لحاقًا وراء رزقهم في مدينتي طبرية والناصرة، منهم عائلات مثل: أندراوس، وحبيب، وجريس، وخوري. ومن هذه الأخيرة كان أول شهيد في تاريخ الشجرة الحديث، سعيد الخوري، الذي ارتقى عام 1799 في القرية أثناء الحملة الفرنسية على البلاد. لاحقًا، ومع مطلع القرن العشرين، طرأ على القرية تصنيف آخر: السجرة العربية والسجرة اليهودية، بعد أن سُربت بعض أراضي القرية لإقامة نواة أول عزبة استيطانية ـ صهيونية زراعية "حافاه" في الجليل الشرقي سنة 1898.

ولم يكن زلزال عام 1837 آخر هزة للشجرة، فقد جاءت حرب تركيا (الحرب العالمية الأولى) بمختلف ويلاتها عليها، بما فيها على البيئة الشجرية المحيطة بالشجرة، حيث حُطب شجر السنديان والملول والعبهر والخروب الممتد من جبل حجاج شمالي القرية إلى سفح جبل الطور (طابور) جنوبًا، بغرض استخدامه حطبًا لوقود قطار حرب الأتراك (بابور السكة)، مما عرّى وعور القرية من شجرها المحيط بها. ففي أعلى جبل حجاج كانت ثكنة عسكرية تركية أطلق عليها الشجارنة اسم "الكركون"، أشرفت على قطع شجر بريتها. ولم تنتهِ حكاية الشجرة مع الشجر هنا، فقد حمل المستوطنون اليهود معهم شجرة الكينا، وغرسوها أكثر مما غرسوها على مدخل السجرة المستعمرة، على الدرب الذي كان يربط الشجرة العربية بقرية كفرسبت شرقًا. أطلق مستوطنو السجرة اليهودية على هذا الدرب اسم "الطريق البيضاء"، بما يناقض اسم الطريق مع تربتها وحجارتها البازلتية السمراء، في محاولة لتبييض مشروعهم الاستيطاني. بينما صارت شجرة الكينا تُعرف لدى فلاحي بلادنا بـ"شجرة اليهود".

من بير بيين

من سلسلة جبل سيخ الشرقية، كانت وما زالت طريق "درب السوق" ـ نسبة إلى سوق خان التجار ـ شرقي عين ماهل، تسوقنا نحو قرية الشجرة شرقًا، مرورًا بدور العرب، ونقصد بدور أي بيوت عرب الصبيح البدوية المهجرة. ومن هذه الأخيرة شمالًا، عبر وعرة "إم الزيزان" إلى "بير بيين"، أول معلم باقٍ محسوب على الشجرة على بعد كيلومترين في جنوبها الغربي، لتبدو القرية التي أودعت موقعها بعد أن كانت وادعة فيه، تتوسد تلًا كان يُطل بعتبات بيوتها نحو قبلة الصلاة، فيما جبل حجاج يُطل من شمالها عليها وعلى سهل طرعان، من شمال الجبل حيث يمر "طريق البحر" الذي كان يصل طبرية شرقًا بعكا غربًا، مارًا عبر مفرق خربة مسكنة (مفرق جولاني). بينما ينداح وادي الطحين قادمًا من شمال الشجرة إلى جنوبها، وكان أشهر أوديتها، لأنه ظل يغلّ على القرية قمح خبزها، ومن هنا اسمه وادي الطحين. فيما تبدو تلال الشقفان للناظر من عند بير بيين، تشرئب بوعورتها لتفصل الشجرة عن وعرة كبشانة الممتدة إلى قرية كفركنا غربًا.

تجّار في قرية الشجرة، عام 1860 (أرشيفيّة)

ما تزال "بير بيين" ترشح بمائها، وقد امتصته أبقار مزارع مستوطنتي إيلانيا وبيت كيشيت، بعد أن كانت البئر مشرب قطعان الشجرة، ومورد رعيان قرى طرعان وكفركنا وعربان الصبيح على مدار زمنٍ طويل. وظلت تسمية البئر "بيين" مثار تساؤل دائم بالنسبة لنا عن أصل معناها، وليس من نص بالعربية مكتوب، أو رواية شفوية، ولا حتى قصة محكية محلية تجيبنا عن سؤال أصل التسمية. إلا ما يقوله زالمان تفليسكي في مذكراته بالعبرية بعنوان "مستوطني السجرة (إيلانيا): من حياة مزارعي الجليل في العشرينيات"، عن أنها، أي البئر، كانت تسمى "بئر بعين" تصحيفًا لأصلها "بئر الأربعين". وفي الشجرة غير موقع فيها يحمل اسم الأربعين، مثل جامع الأربعين المهجور، ومغارة الأربعين في نفس موقع الجامع، وكذلك مقبرة الأربعين داخل المغارة، مما يعزز قول تفليسكي عن تسمية البئر.

كانت بير بيين مصدرًا للماء، ومبعثًا لسردية الدماء في الشجرة ما بين فلاحي القرية العرب ومستوطنيها اليهود، خصوصًا بعد خروج هؤلاء الأخيرين من القرية والإقامة شرقًا منها في مستوطنتهم الحالية، حيث سعوا لسحب ماء البئر إليها عبر ماسورة صارت هدفًا لثوار الشجرة في الثورة الكبرى 1936 ـ 1939 على الاستعمار البريطاني، بحسب ما يروي أبو عرب في مقابلته.

أم أربع وأربعين

تُعد مذكرات تفليتسكي واحدة من أهم المصادر العبرية، والمكتوبة عمومًا، عن قرية الشجرة في عشرينيات القرن الماضي، وقد أفرد صاحبها صفحات طويلة للحديث عن الشجرة العربية وعلاقات أهلها بمستوطني القرية اليهود، خصوصًا "علاقات الماء"، المتصلة أولًا بعين البلد "أم أربع وأربعين". ويؤكد صاحب المذكرات التسمية المحلية التي أطلقتها نساء القرية على عين البلد، لأن فيها أربعًا وأربعين درجة تنزل منها إلى حيث ينبع ماء العين في غرفة مقنطرة، بعلو عشرة أمتار، في سقفها طاقة "روزنة" لنشل الماء منها عبر دواليب لها حكاية تطول في ذاكرة الشجارنة.

اُختلف في عدد درجات عين البلد في الشجرة، بين من قال 41 درجة و48 درجة، ومنهم من بالغ وذكر أنها تعدت الـ60 درجة. إلا أن الأوثق والأدق ما ذكرته نساء القرية بأنها 44 درجة، ويؤكد ذلك أبو عرب في مقابلته. وقد تسنى لنا زيارة العين مؤخرًا، وقمنا بالنزول إليها، وتبين لنا أن عدد الدرجات، للوهلة الأولى، يبدو 41، غير أن هناك درجة غطاها طمي تراب زمن التهجير، وهي الأولى، ودرجتين أخريين على باب غرفة منبع العين، لتكون 44 درجة بالتمام. هي المرأة في الشجرة، دون غيرها، من تجشمت عبء تعبئة ماء العين من منبعها، ونقله في جرة على رأسها، لتصعد بها سلم درج عدّت درجاته بنفسها وأنفاسها التي لم تنقطع يومًا عن نشل ماء الحياة والحياء، إلى أن كان يوم النكبة.

ظل حمل بنات الشجرة جرار الماء على رؤوسهن، باتزان وثبات، من عند العين صعودًا إلى بيوتهن في القرية، دون أن تندلق من ماء الجرة نقطة واحدة، يثير استغراب مستوطني السجرة اليهود، بحسب ما يصف تفليتسكي، الذي استوقفه في مذكراته مشهد جرة الماء تتهدج على رأس البنت، وقد عقّلت منديلها إكليلًا لتثبيت الجرة فوقها، دون أن تضطر إلى استخدام يديها.

عميان العين

غير أن لعين أم أربع وأربعين في الشجرة، وهي أهم معلم باقٍ في القرية إلى يومنا، حكاية ظلت محل تندر، بل ومضرب مثل لدى كل من شرب أو مر منها في قضائي طبرية والناصرة. ولطالما كان ماء العين يُنشل بطريقتين، إما عبر تعبئته بجرار من منبع العين نزولًا عبر الدرج، وهي مهمة النساء كما ذكرنا، أو جرّه نشلًا عبر دلاء مشكولة بحبال مشبوكة بدواليب مثبتة على مسطبة سطح الغرفة التي كان ينبع الماء في أسفلها. ففي السطح طاقة روزنة مفتوحة، كانت تُدلى منها حبال دلاء النشل، وتُرفع بعد أن تمتلئ بتحريك ناشل الماء الدواليب بقدميه، إلى أن يصل الدلو إلى طاقة الروزنة، ليلتقطه أحدهم ويقوم بتفريغه في ران (جابية) إسقاء القطعان والدواب. وكانت هذه مهمة الرجال، وقد امتهنها عميان "مكفوفو" قرية الشجرة تحديدًا.

كان ناشل الماء، أو "نشّال" الماء في الشجرة، يمكن تمييزه سريعًا من مشيته البطيئة، يقول صاحب مذكرات "السجرة اليهودية" متهكمًا، ويقصد سعيد أحمد بكر الذي يذكره بالاسم. لكن هذا الأخير كان كفيفًا، أو "ضريرًا" بعامية أهل ذلك الزمن، وكان من بين عميان القرية الذين أوكلت إليهم، مقابل أجر معلوم، مهمة العمل على دواليب نشل ماء العين، بحسب ما يذكر أبو عرب، ويجمع عليه الشجارنة المهجرون. فالعمى والتحريك الدائم بالقدمين لدواليب العين، كلاهما يفسران المشية المثقلة بذاكرة نشل الماء.

"العمى بلبقلكو يا أهل الشجرة" مثلًا راح يُضرب على ألسنة أهالي القرى المجاورة، بحسب ما يروي الحاج أبو فاروق، وهو ابن مختار قرية الشجرة يوسف درويش، في مقابلة معه. سعيد بكر، وكامل لهوين، ويوسف الحسن، وكذلك سالم صالح مطر وغيرهم من كفيفي القرية "اشتغلوا على العين نشّاله". وقد حولهم ذلك إلى أكبر مصدر لجمع الأخبار ونقلها، لطالما تعود أهالي القرية التجمع على عين أم أربع وأربعين يوميًا، بما فيها خفايا وسرائر بيوت الناس التي تدرب عميان العين على التلصص عليها بآذانهم، كلما تجمعت نساء الشجرة من أجل الماء. وحتى أخبار حرب ألمانيا (الحرب العالمية الثانية) كان يمكن سماعها، إما من الراديو أو من عميان العين، يقول أبو عرب مستظرفًا في مقابلته.

"كامل لهوين مكنش هوين، كان يلعب قلال (بنانير) ويصيب"، يقول أبو فاروق عنه. وأيضًا يوسف الحسن "ضرير ونشّال مي، كان ينكش بابور لبريمكوس بالإبرة ويغلي قهوة...". بينما سالم صالح مطر كان "حافظ نص القرآن الكريم"، يؤكد أبو فاروق، ويردف ضاحكًا: "عميان الشجرة مفتحين".

مع التوتر الذي بدأ يطفو على سطح أيام الشجرة، ما بين أهلها العرب ومستوطنيها اليهود منذ أواخر عام 1947، تحولت عين ماء البلد إلى مرمى لقناصة مستوطنات الصهاينة في المنطقة، ودماء الشهيد محمد عيد تشهد على ذلك.

سلامٌ

ما الذي في الشجرة ولا يمكنه أن يخبرنا عنها؟! فما تزال عين الداية تدمع في كل ربيع جنوبًا، كما يدمع كل جنوب مدمّى. أما "ساحة المرحان"، ساحة أعراس الشجرة ما بين عين البلد وجامعها، فيغطيها اليوم هشير شوك الاقتلاع، بعد أن كان يدوي فيها صوت أبو صالح محمود الصالح، حادي الشجرة وقوالها، وقد رسمت حدودها حوافر الخيل على وقع سحجة أكف الشجارنة في زفة العريس. فيما كان صدى غناء نساء الشجرة في العرس يجاوب ما بين وادي الطحين وتل أباط المهر ليلًا، وأبعد إلى حيث كانت تحمل الحطابات قناديل الهوى معها، لتغني للهوى في فجر جمع الحطب.

جامع القرية في ساحة العين (أرشيفيّة)

"أجينا نزورك يا سيدي... وريحة بخورك عفّق علينا..." من ابتهالات بنات الشجرة صباح العيد على باب مغارة الأربعين. أما مغارة دار ياسين، ياسين العيسى، فقد ظلت رائحة زيت شجر الشجرة تنبعث منها سنين بعد تهجير أهلها، ففيها معصرة زيتون القرية، وكان في الشجرة ثلاث معاصر لزيت الزيتون. من بيادرها الشرقية إلى حواكير الجراحية، ومن كروم الشراقا إلى كروم النصارى، إلى موارس طابون وقيشرون في الشجرة، السلام على ماء ودماء الشجارنة المهجرين إلى أن يعودوا، السلام.