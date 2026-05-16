تقرير: حصيلة أسبوع من انتهاكات الاحتلال بالضفة

يصدر الجيش الإسرائيلي، في السنوات الأخيرة، أوامر عسكرية تُستخدم لتسريع شرعنة البؤر الاستيطانية وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، بالتوازي مع استمرار سياسات تهجير الفلسطينيين من مناطق تصنفها دولة الاحتلال "مناطق إطلاق نار" بذريعة الاستخدامات العسكرية.

وثائق رسمية تظهر أن هذه المناطق تستخدم أيضًا كمجال حيوي للنشاطات الاستيطانية، حيث يقوم جيش الاحتلال بتقليص أجزاء من مناطق التدريب العسكري المغلقة بهدف شرعنة بؤر استيطانية أُقيمت داخلها بشكل غير قانوني، إلى جانب فتح المجال أمام توسيع مستوطنات قائمة، وفي المقابل، يواصل الجيش تقديم التماسات للمحكمة العليا الإسرائيلية لإخلاء تجمعات فلسطينية من تلك المناطق، بدعوى أنها تعيق التدريبات العسكرية.

هذا ما يشير إليه "تقرير الاستيطان الأسبوعي" عن الفترة من 2026.5.8 حتى 2026.5.15 الصادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض.

أما في الانتهاكات الأسبوعية فقد جاءت على النحو التالي في فترة إعداد التقرير:

القدس: منع مستوطنون مزارعين من حراثة أراضيهم في بلدة بيت إكسا، شمال غربي القدس المحتلة، فيما أجبرت بلدية الاحتلال المقدسي جلال الطويل على هدم غرفة سكنية في حي البستان بالبلدة، بحجة البناء دون ترخيص وعائلة الفقيه على هدم منزلها قيد الإنشاء، بعد تلقيها إخطارًا من بلدية الاحتلال يقضي بهدمه في مخيم شعفاط شمالي القدس المحتلة.

الخليل: اقتحم مستوطنون مدججون بالسلاح تل ماعين الأثري شرق يطا وهاجموا المزارعين، وطاردوا رعاة الماشية واعتدوا بالضرب المبرح على المزارع، محمد عبد الحميد الحمامدة، أثناء حصاده محاصيله الزراعية، ما تسبب بإصابته برضوض. وفي خلة الفرا غرب يطا اقتحم مستوطنون الخلة وصادروا مركبة وصهريج ماء تعود لأحد المواطنين، واحتجزوا زوجته قبل الإفراج عنها فيما اصيب مواطن وطفله بجروح، إثر اعتداء المستوطنين عليهما في قرية شويكة جنوب الخليل. كما هاجم مستوطنون مسلحون بالحجارة مركبة تقل عددًا من المواطنين قرب خربة الفخيت في مسافر يطا، ما أدى إلى تحطيم زجاجها، وإجبارها على التوقف وهاجموا ركابها برش غاز الفلفل بشكل مباشر على وجوههم، ما أدى إصابة عدد منهم بالاختناق الشديد وتهيج للجلد، وتم نقلهم إلى مستشفى لتلقي العلاج. وطاردوا بحماية جيش الاحتلال رعاة ومزارعين في مناطق أم القبور، وواد الجوايا، ورجوم اعلي، وأجبروهم على مغادرة أراضيهم. وفي منطقة رجوم اعلى كذلك قام مستوطنون بتكسير واقتلاع اكثر من ٢٠ شتلة زيتون للمواطن اسماعيل العدره بالإضافة لتخريب عدد كبير منها بعد اطلاق المواشي فيها، و في منطقة بيت عينون شرق الخليل هاجم مستوطنون مدججون بالسلاح المواطنين واعتدوا على المواطن غسان زلوم ونجله صلاح بالضرب المبرح، ما تسبب في إصابتهما برضوض. وفي منطقة قنان نياص التابعة لأراضي بلدتي سعير والشيوخ جنوب الخليل قام مستوطنون بشق طريق استيطاني يربط مستوطنات "كريات أربع" و"ميتساد وكيسان" و"تقوع"، وصولاً إلى منطقة البحر الميت، في إطار مشاريع توسع استيطاني في المنطقة وتهدد هذه الإجراءات آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية .

رام الله: شق مستوطنون طريقًا استيطانيًا بين قريتي المغير وخربة أبو فلاح في جبل (سيع) الواقع بين القريتين، في إطار الاستيلاء على مزيد من أراضي المواطنين لصالح ربط عدد من البؤر الاستيطانية في المنطقة ببعضها. وفي قرية أبو فلاح، أحرق مستوطنون مركبة، وخطوا شعارات عنصرية على جدران المنازل. وفي بلدة عبوين، نفذ مستوطنون اقتحامًا استفزازيًا في محيط منازل المواطنين، فيما سرق آخرون نحو 80 رأس غنم في قرية كفر مالك. وأفادت منظمة "البيدر" الحقوقية بأن مستوطنين شرعوا بإقامة بؤرة استيطانية جديدة في منطقة جسر الخلة التابعة لبلدة رمون ونصبوا بيوتًا متنقلة.وبينت أن محاولات الاستيلاء على منطقة جسر الخلة تهدف إلى انطلاق العمليات الإرهابية ضد الأهالي في المنطقة وتهجيرهم قسرًا.

كما أعلنت وزارة الصحة عن استشهاد الفتى يوسف علي يوسف كعابنة (16 عامًا)، وإصابة أربعة مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال هجوم شنه عشرات المستوطنين المسلحين بحماية جيش الاحتلال، على أراضي وممتلكات المواطنين في قرى سنجل وجلجليا وعبوين شمال رام الله. وأكدت مصادر محلية، أن عشرات المستوطنين المسلحين هاجموا منازل وممتلكات المواطنين في تلك القرى ولاحقوا رعاة المواشي، وسرقوا أغنامهم ومعدات زراعية، فيما هاجم آخرون منازل المواطنين في أطراف قرية جلجليا، وسرقوا أغنامًا ومعدات زراعية.

نابلس: أحرق مستوطنون منزل المواطن محمد الخليل في قرية اللبن الشرقية، وفي قرية جوريش وبلدة عقربا هاجمت مجموعة من المستوطنين منازل المواطنين بالحجارة، في منطقة وادي الحج عيسى وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها تعاملت مع إصابتين لسيدة حامل (35 عامًا) والأخرى لسيدة (65 عامًا) في هجوم المستوطنين على جوريش. وفي بلدة برقة، نصب مستوطنون خيمة في أراضي منطقة المسعودية وأطلقوا أغنامهم في الأراضي الزراعية، ما تسبب في إتلاف محاصيل زراعية. وفي قرية بيت أمرين وسّع مستوطنون بؤرة استيطانية في منطقة جبل بايزيد التابعة للقرية، فيما اقتحم أكثر من خمسة آلاف مستوطن بينهم وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، وأعضاء في الكنيست، مقام يوسف في المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، بحماية قوات الاحتلال التي أغلقت المنطقة، حيث أدى المستوطنون طقوسًا وصلوات تلمودية.

سلفيت: أقام مستوطنون بؤرة جديدة على أراضي بلدة دير استيا، حيث نصبوا "كرفانين" على أراضٍ تابعة للوقف الإسلامي في منطقة المغسلة غرب البلدة، بالتزامن مع تجريف مساحة من الأرض، كما مدّوا أنبوبًا ناقلاً للمياه من مستوطنة "رفافا" إلى البؤرة الجديدة مرورًا بأراضي المواطنين المزروعة بأشجار الزيتون. وفي بلدة بروقين، قام مستوطنون بأعمال لإنشاء بؤرة استيطانية، جنوب الشارع الالتفافي، وعلى بعد نحو 100 متر فقط من مدرستي بنات بروقين الأساسية، وذكور بروقين الأساسية، ونحو 50 مترًا من منازل المواطنين، علمًا أن هذا الشارع يربط مستوطنتي "بروخين" و"بدوئيل"، المقامتين على أراضي البلدة.

كما دمّر مستوطنون، خط الكهرباء المغذي لمنطقة النصبة في بلدة ياسوف ووضعوا مسامير حديدية على طول الشارع في المنطقة، ما يشكل خطرًا على حركة المواطنين والمركبات.

جنين: هاجم مستوطنون الأراضي الزراعية على أطراف قرية رابا وكسروا عدة اشجار زيتون. يذكر أن جيش الاحتلال يواصل أعمال التجريف على قمة جبل المسالمة في محيط القرية بهدف شق طرق استيطانية. فيما قررت سلطات الاحتلال الاستيلاء على عشرات الدونمات من أراضي قرية زبدة. وأفادت مصادر محلية بأن جيش الاحتلال أصدر قرارًا عسكريًا يقضي بـ"وضع اليد" على مساحة تُقدَّر بـ61.652 دونمًا من أراضي القرية، بذريعة استخدامها لـ"أغراض عسكرية" وأن القرار يسري مفعوله اعتبارًا من تاريخ توقيعه في 12-5-2026 وحتى نهاية عام 2028.

قلقيلية: هدم مستوطنون، أكثر من 50 منشأة سكنية وزراعية في تجمع عرب الخولي شرق بلدة كفر ثلث بعد أكثر من شهرين على تهجير سكانه قسرًا تحت تهديد السلاح. وقال رئيس بلدية كفر ثلث، جهاد عودة، إن المستوطنين هدموا أكثر من 50 غرفة ومنشأة في تجمع عرب الخولي، الذي يقع شرق البلدة، بعدما أجبروا السكان على مغادرته في 27 شباط الماضي "بقوة السلاح والتهديد"، رغم وجودهم في المنطقة منذ أكثر من 120 عامًا. وأوضح أن المنشآت المهدمة شملت مساكن للمواطنين وحظائر أغنام وأبقار، إضافة إلى أثاث ومعدات ووحدات طاقة شمسية وخط مياه. وأضاف أن المساحة التي تعرضت للهدم والتجريف تقدر بنحو 30 دونمًا.

الأغوار: أطلق مستوطنون مواشيهم في مساحات واسعة من الأراضي المزروعة بالمحاصيل البعلية، في منطقة الحمة يالأغوار الشمالية، وإلى الشمال من مدينة أريحا اعتدى مستوطنون على تجمع عرب الكعابنة ونهبوه، فيماهاجم آخرون مسلحون، المواطنين في خربة سمرة واعتدوا بالضرب على عدد من المواطنين، ما أدى إلى إصابة ثلاثة منهم برضوض. كما منع مستوطن ثلاثة مواطنين من إصلاح خطوط مياه تضررت جراء أعمال نفذتها قوات الاحتلال قبل أيام في الأغوارالوسطى، وهاجم آخرون رعاة الأغنام في خربة سمرة بالأغوار الشمالية، واعتدوا عليهم، وقاموا بسرقة قطيع من الأغنام خلال الاعتداء. وأجبر مستوطنون عائلة المواطن إبراهيم سليمان كعابنة المكونة من سبعة أفراد على الرحيل من منطقتهم الواقعة غرب قرية العوجا والنزوح باتجاه الأغوار الشمالية.