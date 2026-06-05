الجابريات... لماذا تستهدف إسرائيل التلة المطلة على مخيم جنين؟

قرار إسرائيلي بمصادرة أراضٍ في منطقة الجابريات المصنفة "ألف" يثير مخاوف من تكريس وجود عسكري دائم يفرض قيودا جديدة على الفلسطينيين ويعزز السيطرة الإسرائيلية على محيط جنين ومخيمها.

يثير قرار السلطات الإسرائيلية مصادرة أراضٍ فلسطينية في منطقة الجابريات بمدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، مخاوف فلسطينية من إقامة موقع عسكري دائم يعزز السيطرة الإسرائيلية في محيط المدينة ومخيمها، اللذين يتعرضان لعدوان متواصل منذ أكثر من عام ونصف.

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وأصدرت السلطات الإسرائيلية، الأحد الماضي، أمرا عسكريا يقضي بمصادرة سبعة دونمات من الأراضي الفلسطينية في منطقة الجابريات، المطلة على مخيم جنين، بدعوى استخدامها لـ"أغراض عسكرية".

وتقع الأراضي المستهدفة ضمن المناطق المصنفة "A" وفق اتفاق أوسلو، وهي مناطق يفترض أن تخضع للسيطرة الفلسطينية الكاملة.

وتكتسب منطقة الجابريات أهمية خاصة بسبب موقعها المرتفع الذي يطل على مخيم جنين وأحياء واسعة من المدينة، إضافة إلى أجزاء كبيرة من سهل جنين، ما يجعلها نقطة إشراف ومراقبة إستراتيجية.

وقال مدير عام بلدية جنين، ممدوح عساف، إن قرار المصادرة يشكل "سابقة خطيرة"، نظرا لأن الأراضي المستهدفة أملاك خاصة وتقع داخل منطقة سكنية مصنفة "ألف".

وأضاف أن "إقامة نقطة عسكرية إسرائيلية في المنطقة تعني فرض واقع جديد لا أحد يعلم تداعياته على السكان وحركتهم اليومية"، مشيرا إلى أن الموقع المستهدف يطل مباشرة على مخيم جنين وأحياء واسعة من المدينة، ما يمنحه أهمية عسكرية واستراتيجية كبيرة.

وأوضح عساف أن المؤسسات الفلسطينية بدأت اتخاذ خطوات قانونية لمواجهة القرار، بالتنسيق مع جهات حقوقية وقانونية محلية ودولية، مؤكدا أن المخاوف لا تقتصر على مصادرة الأرض نفسها، بل تمتد إلى ما قد يترتب عليها من إجراءات عسكرية إضافية مستقبلا في منطقة مأهولة بالسكان وتحيط بها منازل ومنشآت مدنية.

وحذّر من أن العدوان الإسرائيلي المتواصل على جنين ومخيمها منذ كانون الثاني/ يناير 2025 هو الأوسع والأكثر تدميرا، موضحا أنه أدى إلى تهجير سكان مخيم جنين بالكامل وإخلاء أحياء واسعة محيطة به، بينها الجابريات وحي الهدف ووادي برقين وحي الزهراء ومحيط المستشفى الحكومي.

وأضاف أن المدينة شهدت خلال الأشهر الماضية عمليات تجريف وتدمير واسعة للبنية التحتية، شملت الطرق وشبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء، إلى جانب أضرار كبيرة لحقت بالمنازل والممتلكات الخاصة.

من جانبه، قال المواطن محمد رحال، وهو من سكان المنطقة، إن الجيش الإسرائيلي وأجهزة الأمن نفذوا خلال الشهرين الماضيين زيارات متكررة إلى الجابريات، سبقتها أعمال قياس ومسح ميداني للأرض قبل إصدار قرار المصادرة.

وأضاف أن السكان كانوا يعتقدون أن تصنيف المنطقة ضمن مناطق "ألف" سيحول دون أي إجراءات إسرائيلية مباشرة فيها، إلا أن القرار الأخير بدد تلك التوقعات.

وقال إن إقامة موقع عسكري في المنطقة ستؤدي إلى فرض قيود إضافية على السكان وممتلكاتهم، موضحا أن الجابريات تضم منازل ومشاريع خاصة، وأن أي وجود عسكري دائم قد يحد من استخدام الأراضي ويؤثر على التوسع العمراني والحياة اليومية للسكان.

وأشار إلى أن أهالي المنطقة ما زالوا يعانون من آثار الدمار والتهجير الذي طال مخيم جنين والأحياء المجاورة خلال الأشهر الماضية، ما يجعل أي خطوة إسرائيلية جديدة مصدر قلق متزايد.

ويخشى فلسطينيون أن يشكل قرار المصادرة جزءا من سياسة أوسع تهدف إلى توسيع السيطرة العسكرية الإسرائيلية داخل مناطق يفترض أنها خاضعة للسيادة الفلسطينية الكاملة، بما يفرض وقائع جديدة على الأرض في محيط جنين ومخيمها.