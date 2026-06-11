كل قرية باقية استولدت تبسيط حكاية بقائها، كما لو أنها محاولة لكسر وجعها بماء التندر للتخفيف عن ذاكرة مثقلة بنكبة أهلها، إلا كأس عرق دير الأسد الذي قُدّم ليونا ضابط الإحصاء، لم يكسره أهالي الدير بماء...

عادة ما نحصي قرانا الفلسطينية المهجّرة في نكبة عام 1948، ولم نحصِ مرة القرى الناجية منها داخل ما سُمّي في حينه "الخط الأخضر". وهناك قرى فلسطينية – عربية عامرة اليوم ولم تكن موجودة قبل النكبة، إنما وُلدت من رحم النكبة نفسها مع سياسات النقل والترحيل الداخلي، مثل قرية "وادي الحمام" في قضاء طبرية، على سبيل المثال. كانت وادي الحمام خربة يأويها المقاطيع والمطاليب قبل النكبة، رُحّل إليها بعض سكان قرى الحولة المهجّرين عام النكبة، وتحولت إلى قرية مأهولة بهم منذ مطلع الخمسينيات. وكذلك قريتا "عين رافا" و"بيت نقوبا" غربي مدينة القدس.

فيما من القرى من هُجّر أهلها أو معظمهم، وأبقت الصهيونية على بيوتها لتعيد توطين سكان قرى مهجّرة أخرى فيها، مثلما جرى لقرية شَعب في الجليل. بينما قرية مثل عيلبون في الجليل تنتمي إلى حكاية قرى طُرد أهلها منها إلى خارج البلاد ليعودوا إليها لاحقًا؛ عاد أهالي عيلبون إليها من لبنان بعد نحو عام على طردهم، وقيل إن تعداد العائدين إلى القرية كان ضعف مغادريها. وبعض القرى بقيت، لكن أسماءها انتُزعت منها، واستُبدلت بأخرى كشرط لبقائها. فلم تكن قرية قبل النكبة تسمى "عرب الشبلي"، إنما هذه الأخيرة بنت الصبيح، اسم لعشائر بدوية كانت تقيم ما بين جبل الطور (طابور) وقرية الشجرة شرقي الناصرة، وقد اقتُلعت معظمها في النكبة، ومن تبقى منها كان عليهم أن ينسوا اسم ديارهم "الصبيح" ليقبلوا بـ"الشبلي"، مدفوعين عن غابتهم إلى كعب جبل الطور.

ما من قرية فلسطينية باقية داخل الخط الأخضر بعد النكبة إلا ومرّ منها شريان النزوح، لينزف فيها مهجّرون من قرى مجاورة، إلى حد شكّل فيه المهجّرون – النازحون نسبة تساوي 20% من عرب الداخل، والذين صاروا يُعرفون في قاموس الصهيونية بـ"الغائبين الحاضرين". فكما للمهجّرين من ديارهم حكاية وجع تهجيرهم، فإن للباقين في الديار أيضًا قصة وجع بقائهم، لأن الفقدان قد طال أهالي المُهجّر والناجي من القرى معًا.

لنعد إلى الشبلي، القرية البدوية التي أشرنا إليها سابقًا، فما تزال تسترخي في ذاكرة أبنائها الباقين حكاية أجدادهم يوم أن فرّوا عام النكبة من غابتهم، وصعدوا جبل الطور ولاذوا بكنيسة التجلي على قمته إثر هجوم العصابات الصهيونية على ديار الصبيح. في التجلي، تضرع الأهالي إلى خوري الكنيسة إلى الحد الذي أبدوا فيه استعدادهم للدخول في رعيته، وقد حمت الكنيسة الباقين من بدو الصبيح فعلًا عبر قنوات وساطة فعّلها خوارنتها. سُمح للأهالي بالنزول من على الجبل والبقاء عند كعبه، حيث القرية اليوم، دون العودة إلى أراضيهم في الغابة. ومما ظلّ يتندر به أهالي عرب الشبلي أن خوري كنيسة التجلي نزل في مطلع عام 1949 لتفقد رعيته من البدو، وإذ بهم: "ما لنا وللمسيح، أساسًا نحن دخلنا الإسلام في الليل"، قالوا لخوري الكنيسة، وقد راحت مقولتهم مثلًا يُضرب بكل ما يتصل بقلة التدين.

لقد أسفرت النكبة عن التهجير والبقاء معًا، وإذا ما نبشنا في حكاية بقاء كل قرية فلسطينية في الأراضي المحتلة عام 48، بالعودة إلى المحلي – الشفوي فيها، سنجد إرثًا شفويًا، منه ما فيه من حس التندر الذي خلفه إحساس الفزع والوجع، خصوصًا ما بين صيفي عامي 48-49، ودم الفلسطينيين ساخن ما زال على الأرض. "تهجرت لوبية من حظ طرعان"، مثلًا شعبيًا تردده الأجيال في قرى الناصرة إلى يومنا هذا، كما لو كان على طريقة القول المأثور: "مصائب قوم عند قوم فوائد".

تقع طرعان في الشمال الشرقي من الناصرة المدينة، وكانت من أقرب القرى جغرافيًا إلى لوبية المهجّرة، وكم مرة ومرة هبّ أهالي القرى المحيطة بلوبية وطرعان فزعة لفض النزاع بين اللوابنة والطراعنة قبل النكبة. وذلك بما يشبه تلك المشاحنات الاجتماعية التي كانت تحدث ما بين أهالي مدينتي اللد والرملة، وقد تعود اللوابنة التنمر على الطراعنة، بحسب المروي عن طوشاتهم التاريخية التي ظلت تكسر إيقاع السلم الأهلي تحت سقفه، فينتهي التوعد والتلاحي بينهم ببوس اللحى. هُجّرت لوبية، ونجت طرعان، ليولد المثل الشعبي إياه من وجع وحنين الطراعنة إلى جيرانهم اللوابنة.

يعرف الجيل الذي عايش النكبة ما الذي تعنيه أن تفقد قرية أختها من القرى التي تجاورها. كان ذلك الفقدان مبعثًا لحس الاستفقاد الذي ظلّ يوقظ خرائط الجغرافيا وروابط الاجتماع وشرايين المعاش عبر المروي والمأثور والمغنى:

"ومن باب البروة لكفركنا

ما دامك عَزب لظلّ استنى

سخنّا المية وعجنا الحنا

كلو عشانك يا أم العيونا"

ردة دلعونة، بقي القوالون يرددونها في أعراس الباقين من البلاد. يعود هذا البيت إلى ما قبل النكبة، حيث كان غناؤه يُحيل سامعه إلى حبائل الهوى، فيما بات غناؤه بعد النكبة يقصد البروة وليس غيرها. هُجّرت البروة وبقيت كفركنا، وتقطعت الأوصال إلا فيما ظلّ يصله بيت الدلعونا كلما غنّاه قوّال.

في الشاغور، ما يزال يتذكر أهالي دير الأسد، وهي قرية شُعّر الحِداء والزجل، نزوح معظمهم في أحداث نكبة عام 48 من قريتهم، وقد آوتهم قرية يركا، ومعظم سكان هذه الأخيرة من الموحدين الدروز في قضاء عكا. عاد أهالي الدير إليها، وقد حمتهم يركا من الطرد والتهجير، بحسب ما يجمع عليه الديراوية. ومما يرويه المربي الشاعر تميم الأسدي، نقلًا عن والده الأديب سعود الأسدي، أن ضابطًا صهيونيًا كان اسمه "يونا" قد نزل في دير الأسد في مطلع عام 1949 لإحصاء سكانها بغرض التثبت من أسماء أهالي القرية قبل تثبيت مواطنتهم الإسرائيلية.

وقتها لم يكن يدور في بال الناس وعلى ألسنتهم غير هاجس سؤال الهويتين "الزرقاء والحمراء". الزرقاء تعني المواطنة والبقاء، فيما تعني الحمراء الإقامة المؤقتة واحتمالية الترحيل:

يا أبو خضر يلا ودينا

الزرقا والحمرا ع صرامينا

هذا وطنّا وعترابه ربينا

من هالحكومة ماني مهموما...

ينقل الشاعر البعناوي حنا إبراهيم ما كان يردده أهالي قريته البعنة والشاغور عمومًا في حينه. غير أن الحقيقة أن الناس كانوا مهمومين بمصيرهم بين اللونين وقتها.

لنعد إلى دير الأسد والضابط يونا، الذي جمع أهالي القرية في إحدى ساحاتها، وبدأ يتثبت من اسم وهوية كل من فيها. وكان من بين أبناء الدير من غادر القرية وبقي خارجها في لبنان، فحاول أهالي القرية تمرير أسماء هؤلاء من أجل تثبيتهم. وكلما كان يسأل يونا الضابط عن أحدهم: أين فلان؟ "سارح مع العنزات"، أجابه الأهالي... وفلان أين؟ "راح يطل ع الزتونات"... وهكذا إلى أن ثارت ثائرة الضابط، لأنه عرف بأن ثمة محاولة للتحايل عليه، فكاد يلغي الإحصاء والتثبيت، إلى أن تدخل الراحل قاسم الأسدي "أبو غازي"، الشاعر والحادي المعروف، الذي اقترح على الضابط استضافته في مضافة مختار القرية في حينه أحمد الذبّاح، بحجة "إلى أن يحضر الغيّاب". قبل الضابط الدعوة، وقد تعمّد الديراوية إكرامه وتقديم أقداح العرق له، وعندها بدأ أبو غازي يردد: "على دلعونا وعلى دلعونا... واحنا الي سكرنا ع محبة يونا..." فانطلقت طرقة الأكف (السحجة)، ومعها زغاريد النساء الديراويات.

اعتدل مزاج الضابط بعد احتفاء أهالي الدير به، ومع كل شفة عرق شفها يونا، كان يمرر الديراوية اسمًا من أسماء غيّاب قريتهم إلى قوائم ضابط دولة إسرائيل.

واحنا الي سكرنا ع محبة يونا، وليس بالعرق، لأن أهل الدير لم يشربوا مع ضابط الإحصاء يومها، فليس في الموقف ما يشجع على شرب العرق. تكاد لا تخلو قرية في حكاية بقائها من نوادر البقاء في ظل مأساة نكبة الاقتلاع والتهجير. مع العلم أن حكاية البقاء أكثر تركيبًا وتعقيدًا مما أراد الإرث المحلي قوله على لسان جيل البقاء الأول.

كل قرية باقية استولدت تبسيط حكاية بقائها، كما لو أنها محاولة لكسر وجعها بماء التندر للتخفيف عن ذاكرة مثقلة بنكبة أهلها، إلا كأس عرق دير الأسد الذي قُدّم ليونا ضابط الإحصاء، لم يكسره أهالي الدير بماء. تظلّ الإجابة عن سؤال البقاء أكثر تعقيدًا من الجواب عن سؤال التهجير. لذا، فنحن نعرف ونحكي عن تهجيرنا أكثر مما نحكي ونعرف عن بقائنا.