فوق أنقاض منازلهم المدمرة في منطقة "خور الضبعة" ببرطعة الشرقية، لا يزال الأهالي متشبثين بأرضهم، رغم عمليات الهدم الواسعة التي تنفذها السلطات الإسرائيلية خلال الأسابيع الماضية.

ركام المنازل في برطعة الشرقية بعد هدمها من قبل السلطات الإسرائيلية (عرب 48)

فوق أنقاض منازلهم المدمرة في منطقة "خور الضبعة" بقرية برطعة الشرقية، لا يزال الأهالي متمسكين بالبقاء في أرضهم، رغم عمليات الهدم الواسعة التي تنفذها السلطات الإسرائيلية خلال الأسابيع الماضية.

وتقع منطقة "خور الضبعة" شرقي القرية، وتتميز بإطلالتها الجغرافية الساحرة التي تتيح للأهالي رؤية البحر الأبيض المتوسط ومدينة قيسارية، وهما منطقتان يُحرمون من الوصول إليهما بفعل الاحتلال والواقع المرير المفروض عليهم كفلسطينيين يتبعون مدنيًا للسلطة الفلسطينية، لكنهم يعيشون داخل جدار الفصل العنصري.

برطعة الشرقية: هدم الأحلام على تلال "خور الضبعة" وصمود يترسخ فوق الأنقاض pic.twitter.com/0OVbY0Uata — موقع عرب 48 (@arab48website) June 22, 2026

عندما تصل إلى منطقة "خور الضبعة"، تشعر وكأنك في ساحة حرب؛ فغالبية المباني والمنشآت تحولت إلى ركام بفعل الجرافات الإسرائيلية وعمليات الهدم التي شهدتها المنطقة خلال الأشهر الماضية، بذريعة البناء دون ترخيص. وتأتي هذه الهجمة الشرسة ضمن حملة واسعة تهدد أكثر من 120 منزلًا في برطعة الشرقية.

وعلى خلاف كثير من المناطق الفلسطينية، تكاد تنعدم ظاهرة سكن الشباب في شقق مستأجرة ببلدة برطعة، إذ يمثل امتلاك المنزل ثقافة متوارثة ورمزًا للاستقرار الأسري. لكن حملة الهدم الأخيرة أجبرت العديد من الشباب على التوجه إلى الاستئجار بحثًا عن مأوى بديل ومؤقت لعائلاتهم التي شُردت بعد هدم بيوتها.

طابو أردني.. وهدم لا يرحم أحدًا

وفي حديثه لـ"عرب 48"، قال المواطن عبد الكريم كبها: "تقع منطقة خور الضبعة شرق برطعة، وهذه الأراضي ورثناها أبًا عن جد، ونمتلك بشأنها وثائق رسمية وطابو أردنيًا. وفي ظل الضائقة السكانية الخانقة التي نعيشها، قمنا بالبناء على أرضنا، وبعد أن أتممت بناء البيوت لي ولابنيَّ، تلقينا أوامر هدم. علمًا أن ابني الأكبر متزوج ولديه أطفال، والثاني كان على وشك الزواج، وعندما تلقينا الأوامر اضطررنا إلى وقف العمل".

عبد الكريم كبها: قوتنا بوحدتنا

وأضاف: "طلبوا منا سابقًا إزالة الحجر الخارجي عن المنزل لتفادي الهدم، واستجبنا لطلبهم، لكنهم رغم ذلك أصدروا قرارًا جائرًا بالهدم. منازلنا اليوم مهددة، إلى جانب أكثر من 120 منزلًا في القرية، وهدف السلطات الإسرائيلية واضح، وهو اقتلاعنا من أرضنا، لكننا باقون ومتجذرون فيها كما النخيل، رغم أنف السياسات الإسرائيلية".

وتابع كبها بحرقة: "الهجمة على برطعة شرسة جدًا، إذ يسعون إلى تهجير المواطنين من هذه المنطقة، لكننا متشبثون بها، فهذه الأرض لنا، هنا ولدنا وهنا سنبقى".

واختتم حديثه بالقول: "يجب أن نكون يدًا واحدة، فعندما تمارس إسرائيل هذه السياسات التعسفية، فإنها توحدنا في مواجهتها. ومن الضروري جدًا أن نتكاتف، وألا يتسلل اليأس إلى قلوبنا أمام ممارسات تهدف أساسًا إلى إحباطنا واقتلاعنا من وجودنا".

"منزلي مهدد بالهدم"

من جانبه، روى المواطن محمود كبها، وهو أحد أصحاب المنازل المهددة بالهدم، تفاصيل ما جرى لـ"عرب 48"، قائلًا: "خلال الأسبوع الماضي، أقدمت الآليات الإسرائيلية على هدم منزل شقيقي، الذي كان يستعد لإقامة حفل زفافه بعد أسابيع قليلة. ولم يكتفوا بذلك، بل هدموا أيضًا منزل والديّ المسنين، اللذين يعانيان من مشكلات صحية، إلى جانب تدمير عدد من المنازل المجاورة".

محمود كبها يقف على أنقاض منزل عائلته

وأضاف: "منزلي مهدد بالهدم في أي لحظة، وقد أفرغته بالكامل من الأثاث والمحتويات خوفًا من اقتحام مفاجئ وتدميره، لذلك رأيت أن الحل في الوقت الراهن هو إخلاؤه".

وأشار إلى الظروف التي تعيشها أسرته، قائلًا: "أسكن هنا منذ نحو عام مع عائلتي المكونة من أربعة أبناء؛ طفلين وطفلتين، والآن ننام على الأرض بلا أثاث، ونعيش في قلق دائم وترقب لاقتحام المنزل وهدمه. هذا الواقع الصعب يُفرض على أطفال صغار في السن".

وعن ملكية الأرض، أوضح: "لدينا أوراق طابو رسمية ورثناها عن جدي، لكن كل هذه الإثباتات القانونية لم تمنع السلطات الإسرائيلية من تدمير بيوتنا، بل إنها تمنعنا حتى من إزالة الركام وهدم ما تبقى من المباني المتضررة. فبرطعة تتعرض لاستهداف ممنهج، وعمليات الهدم ليست جديدة، لكن وتيرتها ازدادت اليوم".

خصوصية برطعة والمنزل

وحول المكانة الرمزية والاجتماعية للبيت لدى أهالي البلدة، أوضح الأستاذ صبحي طاهر كبها لـ"عرب 48" أن "هناك خصوصية اجتماعية وثقافية في برطعة قد لا تجدها في مكان آخر، إذ لا يكاد يوجد شاب أو عريس يتزوج ويسكن بالإيجار. فالشباب هنا يتعبون ويعملون سنوات طويلة من أجل هدف واحد، وهو بناء بيت العمر والاستقرار فيه، وهذا عرف متوارث بين الأهالي منذ عقود".

صبحي كبها: نواصل نقل رسالة الصمود والقوة والبقاء إلى أبنائنا

وتابع: "بعد أن قضت السلطات الإسرائيلية على هذه الأحلام، وهدمت منازل الأهالي في برطعة، المعروفة بأنها بلدة هادئة يعمل أهلها بجد ليل نهار ليعيشوا بكرامة، يتساءل الجميع اليوم: أين سيذهب هؤلاء الشباب، وماذا سيفعلون، وإلى أين ستلجأ هذه العائلات بعد أن هُدمت منازلها وأحلامها؟"".

"كل ضربة تزيدنا قوة"

وعن مشاهد الدمار التي خلفتها الجرافات في "خور الضبعة"، قال صبحي كبها: "يصعب وصف مشاهد الدمار بالكلمات، فصاحب المنزل يعاني من دمار نفسي يفوق دمار الجدران والحجارة. فالجرافات، قبل أن تضرب أساسات البيوت، كانت تضرب قلوبنا، وهذا هو الشعور السائد بين الأهالي وأصحاب المنازل".

وأنهى حديثه برسالة إلى الأجيال القادمة، قائلًا: "رسالتنا للأجيال القادمة هي ألا نيأس أبدًا، فكل ضربة نتلقاها يجب أن تزيدنا قوة وصلابة، لا أن تضعفنا. ولذلك سنواصل نقل رسالة الصمود والقوة والبقاء إلى أبنائنا".