الخليل وبيت أُمر... جغرافيا العزل بين الحواجز والاستيطان

بين الطرق الالتفافية التي تخدم المستوطنات، والبوابات العسكرية التي تعزل البلدات الفلسطينية، تكشف الرحلة إلى محافظة الخليل وبلدة بيت أُمر واقعًا أعاد الاحتلال والاستيطان تشكيل تفاصيل الحياة اليومية للفلسطينيين.

من نافذة الحافلة، بدت الرحلة إلى محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية المحتلة، في بدايتها اعتيادية؛ طريق سريع تحيط به الجسور والأنفاق والبنية التحتية الحديثة، ومشهد يوحي بأن المكان لا يحمل سوى تفاصيل مألوفة.

ينساب الطريق المؤدي إلى القدس بسلاسة، فيما تنتشر على جانبيه تجمعات استيطانية تبدو وكأنها تهيمن على المشهد. لكن بين حين وآخر، ترتفع مئذنة فوق بلدة عربية، أو تظهر لافتة تشير إلى عين نقوبا أو أبو غوش، لتذكّر بأن لهذه الأرض وجهًا آخر لم تفلح محاولات التغيير في محوه.

تواصل الحافلة سيرها عبر جادة "مناحيم بيغين"، قبل أن تصل إلى شارع 60، الشريان الذي يخترق الضفة الغربية المحتلة من شمالها إلى جنوبها، مرورًا بتجمع "غوش عتصيون" الاستيطاني. من بعيد، تظهر بيت لحم على سفوح الجبال، لكن سرعان ما يفرض التوسع الاستيطاني نفسه على المشهد.

شبكة طرق تربط القدس بـ"غوش عتصيون" ومستوطنات جنوبي الضفة وصولًا إلى بئر السبع

تتوالى المستوطنات فوق التلال، وتتداخل الطرق الالتفافية في مشهد يصعب معه تمييز حدود المكان، وكأن الجغرافيا الجديدة التي فرضها الاستيطان أعادت رسم الخريطة على الأرض. للحظة، يخيل للمسافر أنه لم يغادر حدود الخط الأخضر، وأن الخرائط التي يعرفها لم تعد تشبه ما يراه أمامه.

غير أن الطريق يحتفظ دائمًا بتفاصيله الكاشفة. فمع الاقتراب من الخليل، تبدأ أسماء المستوطنات بالظهور على اللافتات، فيما تمر مركبات تحمل لوحات ترخيص فلسطينية، لتتبدد أوهام المشهد الأول، ويستعيد المكان هويته الفلسطينية.

هنا لا تبدو الجغرافيا كما ترسمها الخرائط، بل كما فرضتها سنوات طويلة من الاحتلال والاستيطان؛ حيث تتقاطع الطرق وتتشابك المسارات دون أن تلغي الفاصل السياسي والإنساني بين عالمين متجاورين.

شارع 60... الطريق إلى بلدات الخليل خلف البوابات العسكرية

وعند مداخل بلدات المحافظة، يتغير المشهد بالكامل. تتراجع صورة الطرق المفتوحة، لتحل محلها البوابات العسكرية والحواجز الإسمنتية والسواتر الترابية والأسلاك الشائكة.

بيت أُمر، ومخيم العروب، وصوريف، ثم الخليل... أسماء لا يستقبل الزائر فيها بلافتات ترحيب، بل ببوابات حديدية وضعها جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء الحرب على غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تتحكم بحركة السكان الفلسطينيين وتنقلهم، وتختصر واقع محافظة تعيش عزلة متواصلة.

هناك، يدرك المسافر أن الرحلة لم تكن مجرد انتقال من مدينة إلى أخرى، بل عبورًا بين مشهدين متناقضين؛ الأول يوحي بحياة طبيعية صنعتها الطرق والمستوطنات، والثاني يكشف واقعًا يعيشه الفلسطينيون يوميًا، حيث يصبح الوصول إلى مدينة أو قرية رحلة تبدأ بالحواجز قبل المسافات، ويغدو الطريق نفسه شاهدًا على صراع يترك بصمته في كل منعطف وكل تلة وكل بوابة.

شبكات طرقات خاصة بالمستوطنات قرب حلول وبيت أمر

شارع 60... شريان للمستوطنات وبوابة عزل للفلسطينيين

لم تكن تلك المشاهد مجرد انطباعات عابرة على الطريق، بل كانت مقدمة لواقع أكثر وضوحًا تتكشف تفاصيله عند الوصول إلى الخليل.

جاءت هذه الرحلة ضمن جولة ميدانية نظمتها نقابة الصحافيين الفلسطينيين، بالتعاون مع حراك "حرية" ورابطة الصحافيين العرب ومركز إعلام، بهدف إتاحة الفرصة أمام الصحافيين لمعاينة واقع الخليل وبلدة بيت أُمر عن قرب، في ظل الإغلاقات العسكرية والتوسع الاستيطاني واعتداءات المستوطنين.

منظر عام لبلدة بيت أُمر من جهة شارع 60، حيث أُغلقت مداخلها المؤدية إلى الشارع

منذ اللحظات الأولى، تحولت الجولة من زيارة ميدانية إلى مساحة للاستماع والمشاهدة والتوثيق الميداني. وكان في استقبال الوفد ممثلون عن نقابة الصحافيين الفلسطينيين ومؤسسات محلية، عرضوا واقع المدينة، ولا سيما البلدة القديمة، حيث تتقاطع الحواجز العسكرية مع البؤر الاستيطانية لتفرض قيودًا يومية على حركة السكان، فيما تتواصل عمليات الاستيلاء على المنازل والممتلكات الفلسطينية في محيط المستوطنات.

وبين الأزقة الضيقة للبلدة القديمة، لم تكن الروايات بحاجة إلى كثير من الشرح. فالحواجز المنتشرة، والبوابات الحديدية، ونقاط التفتيش، وانتشار قوات الاحتلال، ومسيرات المستوطنين الاستفزازية، والأعلام التي رُفعت فوق مبانٍ عربية وفلسطينية تاريخية، إلى جانب الشوارع المغلقة أمام الفلسطينيين، كلها كانت شاهدة على واقع تعيشه المدينة منذ سنوات.

هناك، بدا الاحتلال جزءًا من تفاصيل الحياة اليومية؛ من حركة الناس في الشوارع، إلى أبواب المنازل والمتاجر التي أُغلقت أو هُجرت بفعل القيود المتواصلة التي تفرضها سلطات الاحتلال.

منظر عام لبلدة حلحول، حيث تعرقل القيود والإغلاقات التواصل مع بلدات محافظة الخليل

امتدت الجولة إلى بلدة بيت أُمر، شمال الخليل، حيث حملت الأرض قصصًا أخرى عن الاستيطان ومصادرة الأراضي. واستمع الصحافيون إلى شهادات مسؤولين محليين حول مصادرة الأراضي الزراعية، وتصاعد وتيرة اعتداءات المستوطنين، والإجراءات التي تقيد وصول المزارعين إلى أراضيهم، في مشهد يعكس كيف تتحول الأرض، يومًا بعد آخر، إلى ساحة صراع مفتوح على الوجود.

بيت أُمر... معركة الأرض والبقاء

ومع انتقال الجولة إلى بلدة بيت أُمر، اتضحت صورة المشهد الذي بدأ عند مداخل المدينة. هنا، لم يعد الحديث عن بوابة عسكرية أو حاجز فحسب، بل عن بلدة بأكملها أعاد الاستيطان تشكيل حدودها وعزلها عن محيطها الفلسطيني.

وفي لقاء مع الوفد، استعرض رئيس بلدية بيت أُمر، محمد البو، التحولات التي طرأت على البلدة خلال السنوات الماضية، موضحًا كيف أحاطت بها المستوطنات من جهات عدة، فيما أغلقت قوات الاحتلال جميع مداخلها المؤدية إلى شارع 60 ببوابات حديدية، وقطعت طرقها مع البلدات الفلسطينية المجاورة بسواتر ترابية، ما جعل حركة السكان أكثر تعقيدًا، وحوّل الوصول إلى المدن والقرى المجاورة إلى رحلة يومية مليئة بالالتفافات والقيود.

البو: 20 ألف دونم من أراضي البلدة صودرت لصالح الاستيطان

وقدم رئيس البلدية شرحًا مفصلًا حول الواقع الذي تعيشه البلدة في ظل الظروف الراهنة، وما يواجهه المواطنون من صعوبات جراء الإجراءات والانتهاكات المستمرة، مؤكدًا أهمية الدور الذي تؤديه وسائل الإعلام في إيصال الحقيقة وتعزيز الوعي بما يجري في بيت أُمر.

وأشار البو لـ"عرب 48" إلى أن بلدة بيت أُمر، التي يقطنها نحو 25 ألف نسمة، كانت تمتد على مساحة تقارب 33 ألف دونم، إلا أن التوسع الاستيطاني المتواصل قلّص مساحتها إلى نحو 13 ألف دونم، بعد مصادرة نحو 20 ألف دونم من أراضيها لصالح توسعة مجمع "غوش عتصيون" الاستيطاني.

وفي المقابل، يواجه الفلسطينيون قيودًا مشددة تحول دون البناء أو التوسع العمراني، بحجة أن معظم الأراضي المتبقية تقع ضمن المناطق المصنفة (ج)، وهي المناطق التي تسعى إسرائيل إلى تعزيز سيطرتها عليها وفرض وقائع جديدة فيها.

توسيع شبكة الطرق والبنى التحتية المؤدية إلى المستوطنات جنوب الخليل

وبين الأرقام والخرائط، بدت قصة بيت أُمر أكبر من مجرد تقلص في المساحة الجغرافية؛ فهي حكاية بلدة تتآكل أراضيها عامًا بعد آخر، فيما يضيق الحيز المتاح لسكانها، وتتحول المستوطنات والطرق العسكرية إلى حدود جديدة تُفرض على حساب الجغرافيا الفلسطينية وسكانها.

ولفت البو إلى أن توثيق تفاصيل الحياة اليومية تحت الاحتلال يمنح الرواية الفلسطينية بعدها الإنساني، ويكشف أن ما يجري في الضفة الغربية يندرج ضمن منظومة أوسع من سياسات التضييق والإقصاء بحق الفلسطينيين في مختلف أماكن وجودهم.

عند بوابة رأس الجورة... مدينة يختصر الحصار حكايتها

عند المدخل الشمالي لمدينة الخليل، في منطقة رأس الجورة، توقفت الجولة أمام واحدة من أولى صور العزلة التي تعيشها المدينة. بوابة حديدية مغلقة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وسيارات تتكدس على جانبي الطريق، فيما يضطر السكان إلى البحث عن طرق بديلة للوصول إلى أعمالهم ومنازلهم.

هناك، لم يكن المشهد بحاجة إلى كثير من التفسير، إذ كانت البوابة المغلقة تختصر جانبًا من الحياة اليومية التي فرضتها الإجراءات العسكرية للاحتلال على المدينة وسكانها الفلسطينيين.

شبكة طرق تربط منطقة كريات غات في جنوب إسرائيل بمستوطنات جنوبي الضفة

في هذا المكان، التقى الوفد برئيس بلدية الخليل، المهندس يوسف الجعبري، الذي عرض صورة شاملة لواقع المحافظة، موضحًا أن الخليل تعيش ظروفًا استثنائية نتيجة الإغلاقات العسكرية المتواصلة وإغلاق عدد من مداخلها الرئيسية.

وأشار إلى أن المدينة، التي قُسّمت بموجب اتفاقية الخليل إلى منطقتي "H1" و"H2"، ما تزال تدفع ثمن هذا التقسيم، مع استمرار القيود العسكرية واتساع النشاط الاستيطاني والاستيلاء على المنازل الفلسطينية، خصوصًا في قلب البلدة القديمة.

وأشار الجعبري إلى أن معظم مداخل المدينة أُغلقت، ولم يبقَ سوى مدخل رئيسي واحد يستخدمه السكان، ما حوّل التنقل اليومي إلى رحلة شاقة تستنزف الوقت وتثقل حياة آلاف المواطنين.

الجعبري: عزل الخليل لا يقتصر على المدينة ويمتد أثره إلى الاقتصاد الفلسطيني

وقال إن آثار هذه الإجراءات لا تقتصر على حرية الحركة، بل تمتد إلى مختلف القطاعات الاقتصادية والخدماتية، في مدينة تعد الأكبر فلسطينيًا من حيث عدد السكان، وتشكل مركزًا اقتصاديًا رئيسيًا، ما يجعل عزلها ينعكس على مجمل الاقتصاد الفلسطيني.

وفي حديثه لـ"عرب 48"، وجه الجعبري رسالة إلى الفلسطينيين في الداخل، داعيًا إياهم إلى زيارة الخليل والوقوف إلى جانب سكانها، مؤكدًا أن الحضور في المدينة ودعم أسواقها وتجارها يمثلان شكلًا من أشكال تعزيز الصمود في مواجهة محاولات العزل والإضعاف.

مع انتهاء اللقاء، بقيت البوابة العسكرية المغلقة في رأس الجورة حاضرة في المشهد، كأنها تلخص ما سمعه الصحافيون خلال جولتهم. بوابة واحدة كانت كافية لتروي قصة مدينة كاملة، تعيش بين الإغلاقات والاستيطان، وتواصل، رغم ذلك، التمسك بحياتها اليومية وروايتها التي يسعى أهلها إلى إيصالها إلى العالم.

نقاط عسكرية عند مداخل وتخوم بلدات محافظة الخليل

من رأس الجورة إلى البلدة القديمة... الخليل تحت الحصار

خلال الجولة، بدا واضحًا أن الهدف لم يكن مجرد زيارة ميدانية أو توثيق مشاهد عابرة، بل بناء رواية تنطلق من المكان نفسه، وتستند إلى شهادات من يعيشون تفاصيله اليومية.

وهذا ما أكده مدير تلفزيون فلسطين في الخليل، جهاد القواسمي، أحد منظمي الجولة، موضحًا أن المبادرة جاءت لإتاحة الفرصة أمام الصحافيين، ولا سيما العاملين في وسائل الإعلام في الداخل الفلسطيني، للاطلاع عن قرب على واقع الخليل ونقل تفاصيل الحياة اليومية التي يعيشها سكانها تحت وطأة الإغلاقات العسكرية والاستيطان.

القواسمي: من الحواجز تبدأ الرواية... جولة ميدانية توثق واقع الفلسطينيين

وأشار القواسمي إلى أن معاينة المشهد على الأرض تمنح الصحافي قدرة أكبر على توثيق الانتهاكات اليومية التي يتعرض لها الفلسطينيون، وتحويل الأرقام والأحداث إلى قصص إنسانية تعكس أثرها على حياة الناس.

وأضاف القواسمي لـ"عرب 48" أن الجولة تشكل مساحة للتواصل بين الصحافيين الفلسطينيين، وتبادل الخبرات، وتعزيز دور الإعلام في إيصال الرواية الفلسطينية إلى الرأي العام المحلي والدولي.

وأكد أن ما تشهده الضفة الغربية من سياسات عزل واستيطان وتشديد للإجراءات العسكرية لا يمكن فصله عن سياق أوسع من السياسات التي تمس الفلسطينيين، سواء من خلال القيود والممارسات التمييزية في الداخل الفلسطيني، أو في ظل الحرب المستمرة على قطاع غزة.

انتشار كاميرات المراقبة عند تخوم البلدات الفلسطينية على امتداد شارع 60

وبرأيه، فإن نقل هذه الصورة المتكاملة يبقى إحدى أهم مسؤوليات الإعلام، الذي لا يكتفي برصد الحدث، بل يوثق أثره على حياة الناس ويمنحهم مساحة لإسماع أصواتهم ورواية حكاياتهم.

البلدة القديمة والمسجد الإبراهيمي... قلب الخليل تحت القيود

وانتقل الحديث إلى البلدة القديمة، حيث وصف القواسمي ما يجري فيها بأنه تصعيد متواصل يهدف إلى تغيير هوية المكان وتقويض الوجود الفلسطيني فيه.

وتحدث عن قرارات وإجراءات إسرائيلية تهدف إلى تقليص صلاحيات البلدية وتعزيز السيطرة على المرافق العامة، إلى جانب استمرار السيطرة على مبنى البلدية في قلب البلدة القديمة، في إطار سياسة فرض وقائع جديدة على الأرض.

البوابات العسكرية والإغلاقات تعزل محافظة الخليل وتخنق اقتصادها

ولم يغب المسجد الإبراهيمي عن المشهد. وأشار القواسمي إلى أن المسجد يواجه سلسلة متواصلة من الإغلاقات والقيود المفروضة على وصول المصلين، إضافة إلى إجراءات أحادية الجانب تمس واقعه التاريخي والقانوني، معتبرًا أن ما يجري في البلدة القديمة والمسجد الإبراهيمي يعكس نموذجًا مكثفًا لسياسات التضييق والعزل التي تعيشها المدينة.

وقال القواسمي إن الجولة لم تكن "مجرد زيارة ميدانية"، بل شكلت مساحة لتقاطع الروايات وتبادل الخبرات بين الصحافيين الفلسطينيين، ورسخت أهمية العمل الإعلامي في نقل الصورة كما هي، بعيدًا عن الأرقام المجردة.

مع انتهاء الجولة الميدانية، لم يغادر المشاركون حاملين صورًا فحسب، بل عادوا بشهادات حية عن واقع يعيشه الفلسطينيون خلف البوابات العسكرية والحواجز والإغلاقات.

من بلدية بيت أُمر... شهادات عن الحصار والاستيطان

شهادات تختصر معنى الحصار والعزلة، وتكشف كيف تتحول المدن والبلدات إلى جزر معزولة، فيما يصبح التنقل وبلوغ المنزل أو الأرض أو مكان العمل رحلة يومية مثقلة بالانتظار والقيود.

بيت أُمر تفتح ملفات الأرض والحصار والاستيطان أمام الصحافيين

مستوطنة "كرمي تسور" مقامة منذ عام 1984 على أراضي بيت أمر وحلحول

على أطراف الخليل... صوريف في مواجهة العزل والاستيطان

إغلاق مداخل الخليل يمس الحياة اليومية لمئات آلاف الفلسطينيين

رأس الجورة... حيث يقف الحصار على مدخل الخليل

الخليل تنتظر أن تفتح بواباتها.

من جولة الصحافيين في محافظة الخليل

مسيرات استفزازية للمستوطنين في أزقة البلدة القديمة بالخليل بحماية جنود الاحتلال

إقامة ست بؤر استيطانية في البلدة القديمة بالخليل وسط تصاعد استهداف هويتها

الاحتلال يستولي على مبنى بلدية الخليل القديم وينصب بوابات حديدية في البلدة القديمة

عشرات المحال التجارية في البلدة القديمة بالخليل أُغلقت منذ مطلع العام بفعل الحصار وإجراءات الاحتلال