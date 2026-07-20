غزة تحتفل بتتويج إسبانيا بالمونديال: فرحة كروية تحمل رسائل سياسية

وسط أجواء الحرب والدمار، احتفل فلسطينيون في قطاع غزة بتتويج إسبانيا بكأس العالم 2026، معتبرين الفوز تعبيرًا عن تقديرهم لمواقف مدريد الداعمة للقضية الفلسطينية.

في مشهد نادر وسط الحرب والدمار، تحولت المقاهي والساحات العامة في قطاع غزة إلى أماكن للاحتفال والفرح، بعدما تجمع مئات الفلسطينيين لمتابعة نهائي كأس العالم 2026 وتشجيع المنتخب الإسباني، الذي توّج باللقب على حساب الأرجنتين.

وشاهد الغزيون، الليلة الماضية، المباراة عبر شاشات كبيرة نُصبت في عدد من المناطق، في ظل انقطاع الكهرباء وصعوبة متابعة اللقاء داخل الخيام وما تبقى من المنازل المدمرة، لتتحول لحظات التتويج إلى احتفالات عفوية شارك فيها أطفال وشبان رفعوا الأعلام الإسبانية ورددوا الهتافات احتفاء بالفوز.

وتغلب المنتخب الإسباني على نظيره الأرجنتيني بهدف دون مقابل بعد التمديد، في المباراة النهائية التي أقيمت الأحد، ليحرز كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه. وسجل فيران توريس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 106، بعد تمريرة بالرأس من نيكو ويليامز.

ولم تكن فرحة الغزيين مرتبطة بكرة القدم فقط، إذ رأى كثيرون أن الاحتفاء بإسبانيا يأتي تقديرًا لمواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية، خاصة في ظل مواقف الحكومة الإسبانية الأخيرة تجاه إسرائيل والحرب على قطاع غزة.

وتداول ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق احتفالات الفلسطينيين، حيث ظهر شبان وأطفال يصفقون ويطلقون الصفارات ويرفعون العلم الإسباني، مؤكدين أن الشعوب "لا تنسى من يقف إلى جانبها".

واستعاد فلسطينيون خلال الاحتفالات مواقف عدة للاعب برشلونة والمنتخب الإسباني لامين يامال، بينها ظهوره حاملا العلم الفلسطيني خلال احتفالات فريقه بلقب الدوري الإسباني في أيار/ مايو الماضي، وهو المشهد الذي حظي بتفاعل واسع في قطاع غزة.

كما هنأت حركة "حماس" المنتخب الإسباني بفوزه، وقال القيادي فيها باسم نعيم إن التتويج يمثل "فرحة لفلسطين وأنصارها"، مشيرا إلى أن الفوز كان له أثر يتجاوز الجانب الرياضي.

وتأتي الاحتفالات في ظل استمرار التقارب الإسباني مع الموقف الفلسطيني، بعد اعتراف مدريد رسميًا بدولة فلسطين في أيار/ مايو 2024، ودعواتها المتكررة لاتخاذ خطوات أوروبية تجاه إسرائيل على خلفية الحرب في قطاع غزة.

وعكست مشاهد الفرح في غزة لحظات استثنائية من البهجة الجماعية، في وقت يعيش فيه القطاع أوضاعًا إنسانية قاسية جراء الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، والتي خلفت دمارًا واسعًا وخسائر بشرية كبيرة.