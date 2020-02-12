غزّة: وقفة احتجاجيّة للأطفال تضامنًا مع الأسرى في سجون الاحتلال

نظّمت جمعيّة واعد في غزّة وقفة احتجاجية للأطفال، اليوم الأربعاء، وشارك بها عشرات الأطفال، دعمًا للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيليّة، لا سيما الأطفال منهم.

ورفع المشاركون في الوقفة، التي نظّمتها الجمعية وهي منظمة حقوقية غير حكومية مختصة بشؤون المعتقلين، أمام مقر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بمدينة غزة، لافتات كُتب على بعضها "أين حقوق أطفال فلسطين؟"، و"متضامنون مع أصدقائنا الأطفال في سجون الاحتلال".

(الأناضول)

وقال مدير جمعية واعد، عبد الله قنديل، في كلمة على هامش مشاركته بالوقفة، إن "الأطفال الأسرى يعانون بشكل مضاعف، جرّاء منع الزيارات، وحرمانهم من التعليم الأساسي".

وطالب قنديل بالتحرك الرسمي العاجل على مختلف المستويات لـ"محاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم المرتكبة بحق الأطفال الأسرى"، ودعا المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الأطفال بممارسة دورها وتوفير الأمن لتلك الفئة من الأسرى، والسعي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية بحقّهم.

(الأناضول)

ووفق إحصائيات رسمية صدرت عن هيئة شؤون الأسرى وهي تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، يبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل إلى نحو 5 آلاف أسير.