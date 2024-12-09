الاحتلال يهدم منزلين بالولجة ومستوطنون يقتحمون الأقصى

بحسب معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ارتكب جيش الاحتلال والمستوطنون 1396 اعتداءً ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة والقدس، خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي 2024.

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الإثنين، منزلين في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم جنوب الضفة الغربية، بذريعة البناء دون ترخيص، وذلك في قوت اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى بالقدس المحتلة.

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وأفاد رئيس مجلس قروي الولجة خضر أبو التين، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية، وشرعت بهدم منزلين قيد الإنشاء في منطقة "خلة الحصين" على مدخل القرية، مكون كل واحد منهما من طابقين، يعودان إلى نبيل محمود أبو التين، ووليد أبو التين.

واندلعت مواجهات في محيط عملية الهدم، أطلق الاحتلال خلالها قنابل الغاز السام والصوت، ما أدى إلى إصابة عدد بحالات اختناق، إلى جانب الاعتداء بالضرب المبرح على أصحاب المنزلين.

وبحسب معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ارتكب جيش الاحتلال والمستوطنون 1396 اعتداءً ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة والقدس، خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي 2024.

ونفذت سلطات الاحتلال 52 عملية هدم بالضفة والقدس، طالت 63 منشأة، بينها 27 منزلا مأهولا، و2 غير مأهولة، و17 منشأة زراعية وغيرها، وفقا للمعطيات ذاتها.

مستوطنون يقتحمون الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الإثنين، باحات المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال التي واصلت فرضت إجراءات مشددة على دخول الفلسطينيين لساحات الحرم.

وأفادت دائرة الأوقاف بالقدس، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا صباح اليوم، باحات المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته قبل أن يغادروها من جهة باب السلسلة.

ووفرت شرطة الاحتلال الحماية الكاملة للمستوطنين خلال اقتحام المسجد الأقصى، والتجول في باحاته.

وفرضت شرطة الاحتلال قيودا على الفلسطينيين والمصلين، وقامت بإخلاء مسارات عدة لتسهيل وتأمين اقتحامات المستوطنين، تزامنا مع منع دخول عددا من الفلسطينيين واحتجاز هويات آخرين.