شهيدان وإصابة 10 آخرين بقصف إسرائيلي على مركبة بخانيونس

يواصل الجيش الإسرائيلي خروقات اتفاق وقف النار بالقصف وإطلاق النار على مناطق شرقية في القطاع، فيما لا تزال بعض الضحايا تحت الركام دون قدرة فرق الإسعاف على الوصول إليهم.

استشهد شخصان وأصيب 10 آخرون، الثلاثاء، جراء قصف إسرائيلي استهدف مركبة في منطقة مواصي خانيونس جنوبي قطاع غزة، وفق ما أفاد الدفاع المدني الفلسطيني. وتم نقل المصابين إلى مستشفى المواصي الميداني التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني لتلقي الإسعافات الأولية.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

يأتي ذلك، في ظل استمرار الجيش الإسرائيلي في عمليات القصف وإطلاق النار على عدة مناطق شرقي القطاع، مع خروقات متكررة لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ بين حركة حماس وإسرائيل في 11 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وشهدت مناطق خانيونس تحليقا مكثفا للطيران المسيّر، وإطلاق نار مكثف من قبل الآليات العسكرية الإسرائيلية.

وأوضحت وزارة الصحة أن حصيلة الشهداء منذ توقيع وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2025 بلغت 671 شهيدا، مع تسجيل 1,779 إصابة، وإجمالي الانتشال 756 شهيدا.

وبحسب الوزارة، ارتفعت حصيلة الضحايا منذ بداية العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر 2023 إلى 72,247 شهيدًا و171,878 مصابًا، فيما لا يزال عدد من الضحايا عالقًا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.