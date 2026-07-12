تصعيد إسرائيلي بغزة.. قصف ونسف منازل

تشهد غزة تصعيدا جديدا مع استمرار العمليات الإسرائيلية في مناطق متفرقة من القطاع، وسط تزايد الخروقات التي تهدد استقرار التهدئة. وتركزت التطورات الأخيرة في جنوب القطاع، بالتزامن مع تحركات عسكرية وقصف طال عدة مناطق.

واصل الجيش الإسرائيلي، الأحد، خرق تفاهمات التهدئة في قطاع غزة، منفذا سلسلة من الهجمات التي شملت عمليات نسف لمنازل ومنشآت سكنية، إلى جانب قصف مدفعي وإطلاق نار في مناطق متفرقة من القطاع.

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وطالت الانتهاكات مناطق عدة، حيث نفذت القوات الإسرائيلية عمليات تفجير لمبان سكنية ومنشآت مدنية في جنوب مدينة خانيونس، كما شهدت مناطق أخرى من المدينة قصفا وإطلاق نار من الدبابات والطائرات المسيرة والزوارق الحربية.

وفي وسط القطاع، تعرضت مناطق شرق مخيم البريج لقصف مدفعي، فيما استهدفت المدفعية الإسرائيلية المناطق الشرقية من مدينة غزة، إضافة إلى قصف طال محيط مدينة رفح جنوبا.

كما شهدت مناطق شمال القطاع عمليات عسكرية، شملت تفجيرات في شرق جباليا وحي التفاح شمال شرق مدينة غزة، إلى جانب إطلاق نار من طائرات مسيرة باتجاه عدد من المناطق السكنية.

وتأتي هذه الهجمات ضمن سلسلة من الخروقات المتواصلة لاتفاق التهدئة في غزة، وسط استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية رغم سريان تفاهمات وقف إطلاق النار.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع أعداد الشهداء منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في قطاع غزة في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2025 إلى 1098 شهيدا، إضافة إلى 3535 مصابًا، فيما بلغت حالات انتشال الجثامين 800 حالة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الإجمالية للعدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 واصلت الارتفاع، لتصل إلى 73 ألفا و221 شهيدا، إلى جانب 173 ألفا و643 مصابا، بينهم حالات خطيرة وخطيرة جدا، وفق المعطيات الرسمية.