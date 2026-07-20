خليل الحيّة... من قيادة مفاوضات غزة إلى رئاسة المكتب السياسي لحماس

ولد خليل الحية، رئيس المكتب السياسي لحماس الجديد، عام 1960، وانتُخب نائبا بالتشريعي عام 2006. نجا من عدة اغتيالات إسرائيلية، ويدافع عن "طوفان الأقصى" متمسكا برفض الاعتراف بإسرائيل.

انتخبت حركة "حماس"، الإثنين، القيادي خليل الحيّة، رئيسا لمكتبها السياسي، خلفا ليحيى السنوار، ليصبح أحد أبرز مفاوضي الحركة ووجوهها السياسية على رأس قيادتها.

وقالت الحركة في بيان مقتضب، إنه تم "انتخاب خليل الحية رئيسا للمكتب السياسي للحركة، خلفا للقائد الشهيد يحيى السنوار".

وكان السنوار يتولى رئاسة المكتب السياسي وقيادة الحركة في قطاع غزة، قبل اغتياله خلال اشتباك مع قوة إسرائيلية بمدينة رفح، جنوبي القطاع في تشرين الأول/ أكتوبر 2024.

وتولّى الحيّة بعد ذلك رئاسة الحركة في غزة، بعدما كان نائبا للسنوار، كما واصل رئاسة وفودها في المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

رئيس المكتب السياسي لحماس، خليل الحية (Getty Images)

ويأتي انتخاب الحية في ظل ملاحقة إسرائيلية متواصلة لقادة "حماس"، بعد اغتيال عدد من قيادات الصف الأول منذ عام 2023، ومحاولة اغتيال وفدها المفاوض برئاسته في الدوحة في أيلول/ سبتمبر 2025.

مسيرة سياسيّة وأكاديميّة

ووُلد الحيّة عام 1960، وحصل على درجة الدكتوراه في "السنة النبوية وعلوم الحديث" من جامعة القرآن الكريم في السودان، عام 1997.

وفي عام 2006، انتُخب عضوا في المجلس التشريعي الفلسطيني عن مدينة غزة، قبل أن يتولى مناصب قيادية عدة داخل الحركة.

كما ترأس مكتب العلاقات العربية والإسلامية في انتخابات "حماس" عام 2021، وبات لاحقا من أبرز وجوهها السياسية وقادتها في قطاع غزة.

ملفّ المفاوضات

وبرز اسم الحيّة خلال حرب غزة، بصفته رئيس وفد "حماس" المفاوض في الجولات التي رعتها مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا.

وتمسك خلال المفاوضات بوقف الحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، وإبرام صفقة لتبادل الأسرى، وإعادة فتح المعابر، وإدخال المساعدات، وبدء الإعمار.

كما أعلنت الحركة، برئاسته لوفدها استعدادها لتسليم إدارة القطاع إلى لجنة فلسطينية من الكفاءات، وقبول قوات أممية للفصل ومراقبة وقف إطلاق النار.

الحيّة خلال اجتماع بمدينة غزة عام 2019، وإلى جانبه رئيس المكتب السياسي للحركة حينها، إسماعيل هنية (Getty Images)

وقال الحية في تشرين الأول/ أكتوبر 2025، إن سلاح الحركة مرتبط باستمرار الاحتلال، وإنه سيؤول إلى الدولة حال انتهائه وإقامة دولة فلسطينية.

محاولات اغتيال

تعرّض الحية لملاحقة ومحاولات اغتيال إسرائيلية، أبرزها قصف ديوان عائلته شرقي مدينة غزة في 20 أيار/ مايو 2007، ما أدى إلى استشهاد 8 من أقاربه، بينهم عدد من أشقائه وأبنائهم.

واغتيل نجله حمزة، وهو قائد ميداني في "كتائب القسام"، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شرقي مدينة غزة، عام 2008.

وفي 9 أيلول/ سبتمبر 2025، نجا الحية وقيادات أخرى من محاولة اغتيال إسرائيلية استهدفت وفد الحركة المفاوض في العاصمة القطرية الدوحة.

وأسفر الهجوم عن اغتيال نجله همام، ومدير مكتبه جهاد لبد، و3 مرافقين، بالإضافة إلى عنصر أمن قطري، وفق بيانات رسمية صدرت آنذاك.

مواقفه السياسية

يدافع الحية عن عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها فصائل فلسطينية في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ويعدّ أنها أعادت القضية الفلسطينية إلى صدارة الاهتمام الدولي.

قبيل تشييع عزام خليل الحية، في قطاع غزة (Getty Images)

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، قال إن العملية أحدثت "تحولا تاريخيا في الوعي العالمي"، وأسهمت في توسيع التضامن الدولي مع فلسطين، مؤكدا رفض الحركة الاعتراف بإسرائيل.

كما دعا إلى محاكمة قادة إسرائيل دوليا، وإقامة دولة فلسطينية وعودة اللاجئين، بالتوازي مع تمسكه بمواصلة المسار التفاوضي، لتثبيت وقف إطلاق النار، وإنهاء الحرب على قطاع غزة.

وردا على الحصار الإسرائيلي على غزة ومخططات تصفية القضية الفلسطينية وفرض السيادة على المسجد الأقصى، شنت "حماس" وفصائل فلسطينية عملية "طوفان الأقصى"، وهاجمت خلالها 11 قاعدة عسكرية، و22 مستوطنة قرب حدود القطاع.

وفي 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، شنت إسرائيل حربا على غزة بدعم أميركي، أسفرت عن أكثر من 73 ألف شهيد، و173 ألف جريح، ودمار طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.

وبعد عامين، دخل اتفاق لوقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، إلا أن إسرائيل تواصل خرقه يوميا، ما أسفر عن استشهاد وإصابة آلاف الفلسطينيين.