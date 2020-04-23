الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين من الضفة ويتوغل في غزة

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، حملة دهم وتفتيش في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة تخللها اعتقال عددا من الشبان، فيما توغلت جرافات وآليات عسكرية في الأراضي الزراعية عند السياج الأمني في قطاع غزة.

وأفاد نادي الأسير، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 8 فلسطينيين من الضفة، عقب دهم منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، قبل أن تنقلهم للتحقيق لدى أجهزة الأمن بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وجنود الاحتلال.

في محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال 4 شبان من مدينة بيت لحم، بينما أفاد شهود عيان بأن الاحتلال اعتقل شابا من قلقيلية وآخر من طولكرم.

وأوضح شهود عيان أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين، مراد عبد الله أبو عاهور (23 عاما)، من منطقة شارع الصف، وإبراهيم عطا الهريمي (24 عاما) من منطقة وادي معالي وسط بيت لحم.

كما داهم جنود الاحتلال قرية تقوع، واقتحموا منازل المواطنين وعاثوا فيها فسادا، قبل اعتقال الشابين، عنان موسى البدن (21 عاما)، وحمزة أمين صباح (28 عاما).

وفي شمال الضفة الغربية، أعادت قوات الاحتلال اعتقال الأسير المحرر جهاد عماد أحمد نعالوة (35 عاما) من بلدة شويكة قضاء طولكرم، وذلك بعد استدعائه لمقابلة مخابراتها في مقر الارتباط العسكري صباح اليوم الخميس.

وداهمت قوات الاحتلال منزل المحرر نعالوة فجر اليوم، وصادرت هاتف زوجته، واتصلت به هاتفيا مطالبة إياه الحضور للمقابلة، قبل أن تعتقله صباحا.

وطالت اعتقالات الاحتلال الشاب سعيد فاروق أبو هنية من منزله في بلدة عزون قضاء قلقيلية، مع العلم أن الشاب كان قد تعرض لكسر في قدمه قبل أيام.

وفي قطاع غزة، توغلت عدة آليات عسكرية صباح اليوم الخميس، في أراضي المواطنين الزراعية الحدودية شرق مدينة غزة.

وأفاد شهود عيان، بأن آليات عسكرية إسرائيلية انطلقت من موقع "ملكة" العسكري المقام خلف السياج الأمني شرق مدينة غزة وتوغلت لعشرات الأمتار في أراضي المواطنين الزراعية شرق حي الزيتون.

وقامت قوات الاحتلال بأعمال تجريف، ووضعت سواتر ترابية في المنطقة المستهدفة وسط إطلاق نار متقطع في المكان، ومنعت المزارعين من الوصول إلى أراضيهم.