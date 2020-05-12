  2. فلسطينيات

اتهام 4 شبان من العيسوية بمقاومة الاحتلال

تاريخ النشر: 12/05/2020 - 11:00

اتهام 4 شبان من العيسوية بمقاومة الاحتلال
مواجهات في العيسوية (وفا)
عرب ٤٨

قدمت النيابة العامة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، لوائح اتهام للمحكمة بالقدس ضد 4 شبان من بلدة العيسوية تنسب لهم تهم المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد الاحتلال.

وأفاد المحامي محمد محمود، بأن نيابة الاحتلال قدمت لائحة اتهام لمحكمتي الصلح والمركزية بالقدس المحتلة ضد أربعة شبان من بلدة العيسوية.

وأوضح محمود أن الشبان هم أحمد كايد محمود، محمد أبو قدوس، أمير محمود وأحمد عطية، لافتًا إلى أن لائحة الاتهام تضمنت الاعتداء على شرطة الاحتلال والتخطيط لمواجهات.

وتواصل سلطات الاحتلال بشكل شبه يومي حملة اعتقالاتها في مدينة القدس، حيث تتركز في بلدتي العيسوية وسلوان، وتستهدف الشبان والفتية.

واعتقلت قوات الاحتلال الخاصة "مستعربون" في ساعات متأخرة من الليل، 13 شابا، من ساحة العين الفوقا في بلدة سلوان.

وذكر شهود عيان أن المستعربين اعتدوا بالضرب المبرح على الشبان والقاصرين قبل اعتقالهم ونقلهم بسيارة شرطة الاحتلال إلى مركز شرطة المسكوبية.


#العيسوية
#القدس
#مقوامة شعبية
#لوائح اتهام

حوارات

حوار | هي "فوضى" و"البلد ليست بخير"
حوار | هي "فوضى" و"البلد ليست بخير"

2020-05-09

حوار مع هبة يزبك: مدن "غائبة" وأخرى "ممحوّة".. روايات مُغيّبة من تاريخ النكبة
حوار مع هبة يزبك: مدن "غائبة" وأخرى "ممحوّة".. روايات مُغيّبة من تاريخ النكبة

2020-05-02

"دمٌ على حجر": سقوط يافا والفعل المقاوم بين خذلان الحماة وانهيار الحامية
"دمٌ على حجر": سقوط يافا والفعل المقاوم بين خذلان الحماة وانهيار الحامية

2020-04-25

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الاحتلال يُجدد اقتحامه ليَعبَد.. إصابات واعتقال شاب خلال مواجهات
الاحتلال يُجدد اقتحامه ليَعبَد.. إصابات واعتقال شاب خلال مواجهات

2020-05-12

الاحتلال يصدر أمر مصادرة تمهيدا لتنفيذ مشروع المصعد في الحرم الإبراهيمي
الاحتلال يصدر أمر مصادرة تمهيدا لتنفيذ مشروع المصعد في الحرم الإبراهيمي

2020-05-12

عودة عالقين فلسطينيين بمصر لغزة عبر معبر رفح
عودة عالقين فلسطينيين بمصر لغزة عبر معبر رفح

2020-05-12

الأكثر قراءة

عالم الجريمة يشهد تغييرات هائلة في ظل كورونا

عالم الجريمة يشهد تغييرات هائلة في ظل كورونا

2020-05-11
اختيار إردان سفيرا لإسرائيل في الأمم المتحدة والولايات المتحدة

اختيار إردان سفيرا لإسرائيل في الأمم المتحدة والولايات المتحدة

2020-05-11
عودة طلاب المرحلة الإعدادية إلى المدارس بداية الأسبوع المقبل

عودة طلاب المرحلة الإعدادية إلى المدارس بداية الأسبوع المقبل

2020-05-11
الصحة الإسرائيلية: 5 وفيات و30 إصابة جديدة بكورونا

الصحة الإسرائيلية: 5 وفيات و30 إصابة جديدة بكورونا

2020-05-11
فرنسا تدفع باتجاه

فرنسا تدفع باتجاه "رد أوروبي قاس" على الضم.. عقوبات اقتصادية؟

2020-05-11