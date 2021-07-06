نيابة الخليل تفرج عن الصحافي علاء الريماوي

أفرجت النيابة العامة الفلسطينية، الثلاثاء، عن الصحافي علاء الريماوي، بعد اعتقال دام ثلاثة أيام.

وقال المحامي الموكل بالدفاع عن الريماوي، غاندي الربعي، إن النيابة العامة قررت الإفراج عن الريماوي بضمان محل إقامته.

وأضاف الربعي، في تصريحات لوكالة "الأناضول" أن النيابة "أغلقت ملف الريماوي، ولن يكون له أي محاكمة في القضية التي أوقف عليها".

ويدير الريماوي شبكة "جي ميديا" الإعلامية، ويعمل مراسلا لقناة "الجزيرة مباشر" القطرية.

والأحد، أمرت النيابة العامة الفلسطينية بتوقيف الريماوي، على خلفية شكوى مقدمة من وزارة الأوقاف، تتعلق باعتلائه منبر أحد المساجد، من دون إذن، بحسب محاميه.

ومساء أمس الإثنين، أكدت عائلة الريماوي نقله إلى العناية المكثفة في قسم الطوارئ بالمستشفى، نتيجة تدهور وضعه الصحي بسبب إضرابه عن الطعام والماء منذ اعتقاله، ظهر الأحد.

وكان الربعي، قد صرّح في وقت سابق، بأنه رافق الريماوي الذي استُدعي من قبل نيابة رام الله "على خلفية شكوى مقدمة من وزارة الأوقاف".

وأوضح أن حيثيات الشكوى تتعلق بـ"اعتلاء منبر مسجد وصايا الرسول (في مدينة الخليل) في جنازة الناشط الفلسطيني المعارض، نزار بنات".

وبعد استدعائه للنيابة العامة في رام الله، قررت الأخيرة نقل الريماوي موقوفًا إلى نيابة الخليل بدعوى أن الشكوى مقدمة في الخليل، وهناك تم تمديد اعتقاله 48 ساعة.

وفي 26 حزيران/ يونيو الماضي، توفي بنات، بعد ساعات من القبض عليه من طرف قوة أمنية فلسطينية في الخليل، واتهمت عائلته تلك القوة بـ"اغتياله".