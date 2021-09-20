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خلال 4 أيّام: سائقان مقدسيّان يتعرّضان لمحاولتي قتل من قِبل مستوطنين

تاريخ النشر: 20/09/2021 - 18:59

خلال 4 أيّام: سائقان مقدسيّان يتعرّضان لمحاولتي قتل من قِبل مستوطنين
السائق المقدسي مجاهد بعيد إصابته
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

تعرّض سائق سيارة أجرة مقدسيّ، اليوم الإثنين، لمحاولة قتل، من قِبل مستوطن، بينما كان يقود مركبته في القدس المحتلة.

ونقلت صحيفة "العربي الجديد" عبر موقعها الإلكترونيّ عن السائق المقدسي سمير مجاهد، وهو من بلدة سلوان جنوبي البلدة القديمة من القدس، القول، إنّ مستوطنا متطرفا كان قد صعد إلى سيارته كمسافر من شارع الأنبياء في القدس الغربية، وجلس خلفه طالبا منه التوجه إلى حديقة الورود، وفي الطريق هاجمه بوضع حزام السيارة على عنقه والشروع بشد الحزام محاولا خنقه.

وشدد مجاهد الذي يتلقى العلاج حاليا في مشفى "هداسا" في القدس على أن محاولة خنقه، أفقدته السيطرة على مركبته، وكاد أن يتسبب في وقوع حوادث لمارة ولمركبات كانت في الشارع.

وكثيرا ما يعدم عناصر أمن إسرائيليون، فلسطينيين، بزعم أنّهم حاولوا تنفيذ عمليات دهس.

وأضاف مجاهد: "حين توقفت عن القيادة حاولت الخلاص من الحزام، إلا أن المستوطن كان لا يزال ممسكا به وهو يصرخ ’عربي، عربي، الموت للعرب’".

وتابع واصفا لحظات خلاصه من محاولة القتل: "تجمهر عدد من المارة، إلا أنهم لم يتمكنوا من تقديم المساعدة، إلى أن حضر أحد الشبان العرب، وكان مارا من هناك بالصدفة، فتقدم لمساعدتي، بينما وقع المعتدي أرضا بعدما دفعته، وحضرت إلى المكان طواقم من الإسعاف وشرطة الاحتلال".

وهذا هو الاعتداء الثاني الذي يتعرّض له سائقون مقدسيّون خلال الأيام الماضية، إذ أُصيب محمد أبو ناب، وهو سائق حافلة من سكان قرية سلوان بجروح وصفت بأنها متوسطة، إثر تعرضه لاعتداء على يد مجموعة من الإرهابيين اليهود خلال عمله في القدس، يوم الجمعة الماضي.

وتتواصل جرائم الاعتداء على سائقي الحافلات العرب في القدس المحتلة وضواحيها، وغالبيتها على خلفية عنصرية على يد مستوطنين، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة عن لجم هذه الجرائم.

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