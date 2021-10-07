غزة: سلطات الاحتلال توافق على إصدار تصاريح للتجار فقط

أفادت وزارة العمل الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الخميس، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي وافقت على إصدار تصاريح عمل داخل إسرائيل والضفة الغربية المُحتلّة، خاصة بالتجار فقط.

وذكرت الوزارة في بيان أنه لم يتم التنسيق معها "بخصوص وجود موافقة الاحتلال على إصدار تصاريح عُمال، وما تم الإعلان عنه هو إصدار تصاريح للتجار فقط".

وتجمع آلاف الفلسطينيين اليوم وأمس، أمام مقار غرف التجارة والصناعة الموزعة في محافظات قطاع غزة، لتقديم أوراقهم، للحصول على تصريح عمل خاص بالأفراد.

جاء ذلك، بعد إعلان غرفة تجارة وصناعة غزة، بدء قبولها لطلبات الحصول على تصريح عمل، دون توضيح إن كان ذلك للأفراد أو للتجار.

جانب من المتجمهرين أمام غرفة التجارة بغزة (أ ب أ)

وقالت الغرفة في بيان نشرته عبر موقع "فيسبوك"، إن وزارة الشؤون المدنية الفلسطينية، أعلنت في وقت سابق، موافقة الاحتلال الإسرائيلي على منح 2600 تصريح عمل جديد موزعة على محافظات قطاع غزة.

وحمّلت وزارة العمل في القطاع، سلطات الاحتلال، "مسؤولية تكدس أعداد البطالة بغزة، والتي وصلت إلى أعداد غير مسبوقة، بفعل استمرار الحصار المفروض للعام الـ 15 على التوالي، وسياسة إغلاق المعابر".

وأضافت: "كما تسبب تدمير المنشآت الاقتصادية بغزة، والتي تعد المشغل الأكبر للعمال، خصوصا في العدوان الأخير (أيار/ مايو الماضي)، بفقدان آلاف العمّال لمصادر رزقهم؛ فضلا عن الآثار السلبية التي تسببت بها جائحة كورونا".

وقال بيان صدر مساء أمس الأربعاء، عن غرفة تجارة غزة، إنها استقبلت نحو 10 آلاف و447 طلبا، بغرض الحصول على تصاريح للعمل في إسرائيل والضفة الغربية. كما أعلنت الغرفة عن بدء استقبالها لطلبات الحصول على تصاريح العمل الجديدة، بشكل إلكتروني.

وذكر أن التقدّم للحصول على التصريح يجب أن يكون وفق معايير منها " العمر يتراوح بين 26-60 عاما، وأن يكون المتقدّم متزوج وغير موظّف، وأن يحصل على تطعيم كورونا"، ولم تطلب الشروط حصوله على السجل التجاري الخاص بالتجّار.