الصحة الفلسطينية: 5 وفيات بكورونا و337 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل خمس وفيات بفيروس كورونا المستجد، وتشخيص 337 إصابة جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضيةمقابل 785 حالة تعاف.

وأوضحت وزيرة الصحة، مي كيلة، في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية، أن 4 حالات وفاة سجلت في قطاع غزة، وحالة في جنين.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "ضواحي القدس - 4، الخليل - 45، جنين - 15، رام الله والبيرة - 33، بيت لحم - 9، قلقيلية - 2، أريحا والأغوار - 4، نابلس - 6، طولكرم - 2، قطاع غزة - 217.

وأضافت الكيلة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا بلغت 97.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.1% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وبينت أن حالات التعافي الجديدة، توزعت حسب التالي: "ضواحي القدس - 6، الخليل - 46، جنين - 17، رام الله والبيرة - 16، بيت لحم - 4، قلقيلية - 5، أريحا والأغوار - 5، نابلس - 17، طولكرم - 5، طوباس - 10، قطاع غزة - 654.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 61 مصابا في العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 96 مريضًا، بينهم 11 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.