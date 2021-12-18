ثلوج في جبل الشيخ

تساقطت منذ ساعات الليلة الماضية وحتى صباح اليوم، السبت، كميات طفيفة من الثلوج على جبل الشيخ في هضبة الجولان العربي السوري المحتل في ظل حالة الطقس الباردة والماطرة التي تسود البلاد.

وأفادت إدارة منتجع جبل الشيخ صباح اليوم، أن "درجة الحرارة في الجزء السفلي بلغت 0 درجة مئوية، ونحن بانتظار المنخفض الجوي المرتقب قدومه يوم الإثنين".

وأعلنت أن المنتجع مغلق أمام الزوار بسبب حالة الطقس التي تتأثر بها البلاد، على أن يتم الإعلان عن موعد فتحه في يوم آخر.

ويستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، اليوم السبت، ويكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، وباردا نهارا إلى شديد البرودة ليلا، خاصة فوق المرتفعات الجبلية.

ومن المتوقع سقوط أمطار متفرقة فوق معظم المناطق، وقد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، وتضعف فرصة هطول الأمطار خلال ساعات الليل.

وتضرب البلاد، مساء الأحد، عاصفة جديدة تحمل اسم "كرمل" وتتوقع الأرصاد الجوية أن تستمر حتى الأربعاء.

وستبدأ العاصفة من قبرص، الأحد، على أن يشعر بها سكان البلاد مساء الأحد نتيجة الرياح الشديدة، بينما سيبدأ تساقط الأمطار بقوّة يوم الإثنين.

وتتوقّع الأرصاد الجوية أن تصل سرعة الرياح خلال العاصفة إلى 100 كيلومتر في الساعة، كما تتوقّع سقوط 150 ميلمترًا من المياه.

وستتركّز العاصفة في منطقة الساحل. وستتراجع قوّة العاصفة الثلاثاء، لكنّ الأمطار ستستمرّ حتى الأربعاء.