فلسطينيات
10/07/2023 - 21:28

5 إصابات إحداها بالرصاص الحيّ خلال مواجهات قرب رام الله

قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن طواقمها تعاملت مع 5 إصابات بينهم إصابة بالرصاص الحي، و4 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في قرية شقبا غربي رام الله.

5 إصابات إحداها بالرصاص الحيّ خلال مواجهات قرب رام الله

مواجهات مع الاحتلال في نابلس (أرشيفية - Getty Images)

أصيب 5 فلسطينيين، اليوم الإثنين، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن طواقمها تعاملت مع 5 إصابات بينهم إصابة بالرصاص الحي، و4 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في قرية شقبا غربي رام الله.

وداهمت قوات الاحتلال قرية شقبا، وفتشت منزل عائلة أحمد ياسين غيطان، ما أدى لاندلاع مواجهات مع عشرات الفلسطينيين.

واستخدم جيش الاحتلال الرصاص الحي والمعدني لتفريق الفلسطينيين.

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والخميس، استشهد غيطان، بعد تنفيذ عملية إطلاق نار قُتل فيها أحد جنود الاحتلال، قرب نابلس.

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