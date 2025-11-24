تصاعد اعتداءات المستوطنين بالضفة: تدمير أراض وتخريب وسرقة وتهجير عائلات

تصعيد واسع لاعتداءات المستوطنين في الضفة، هجمات على المزارعين والمركبات وسرقة ماشية وبناء بؤرة جديدة. هجمات واعتداءات واسعة تطال المزارعين والمركبات جنوب الخليل. مستوطنون يسرقون ماشية تحت تهديد السلاح جنوب شرق الخليل.

صعد المستوطنون، اليوم الاثنين، من هجماتهم المنظمة ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة، في ظل حماية مباشرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي واصل التضييق على المزارعين الفلسطينيين ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم.

ففي بادية ومسافر يطا جنوبي الخليل، هاجمت مجموعات من المستوطنين مركبات الفلسطينيين بالهراوات والحجارة، ما أدى إلى إلحاق أضرار بعدد منها، وإغلاق طرق رئيسية بينها طريق قرية الزويدين وخربة فاتح سدرة.

كما أقدم مستوطنون على حراثة وبذر أراض فلسطينية شرق قرية شعب البطم، وذلك بالتزامن مع منع أصحابها من العمل فيها واحتجاز جراراتهم الزراعية.

وفي اعتداء آخر، أصيب سائق فلسطيني بجروح وخدوش في الوجه بعد تعرضه لهجوم من مستوطنين على طريق المعرجات بين أريحا ورام الله، فيما دعا السائقون إلى التنقل ضمن مجموعات لحماية أنفسهم من الاعتداءات المتكررة.

كما سرق مستوطنون من مستعمرة "كريات أربع" أربعة رؤوس من الماشية تحت تهديد السلاح في قرية بيرين جنوب شرق الخليل، تعود ملكيتها لعائلة إدريس.

وفي الأغوار الشمالية، شرع المستوطنون ببناء بؤرة استيطانية جديدة في خربة الحديدية بعد أسابيع من إصدار أمر عسكري بالاستيلاء على مئات الدونمات، تبعته أعمال تجريف واسعة.

وتواصل التضييق كذلك في نابلس، حيث منعت قوات الاحتلال مزارعين من بيت فوريك وبيت دجن وسالم من حراثة أراضيهم، واحتجزت عددا منهم، ما يهدد موسمهم الزراعي ويعمق سياسة فصل الفلسطينيين عن أراضيهم.

تواصل اعتداءات المستوطنين انتشارها في مختلف مناطق الضفة، حيث تواصل الجرافات الاستيطانية تدمير مساحات واسعة من الأراضي الزراعية التابعة لعائلة أبو عواد في بلدة ترمسعيا شمال رام الله، في محاولة لفرض واقع جديد على الأرض ومنع أصحابها من الوصول إليها.

وفي محافظة القدس، تعرّضت ثلاث عائلات بدوية من تجمع الحثرورة لعملية تهجير قسري بعد تصاعد اعتداءات المستوطنين على المنطقة، ما اضطرها إلى إخلاء مساكنها تحت وطأة التهديد والعنف المستمر.

وفي جنوب الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال عددا من المزارعين في خربة غوين جنوب بلدة السموع بالخليل، عقب منعهم من حراثة أراضيهم الزراعية، في إطار سياسة تضييق ممنهجة تستهدف الوجود الفلسطيني في المناطق الريفية والمهددة بالاستيطان.

وتشير معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إلى توثيق نحو 2350 اعتداء من الاحتلال ومستوطنيه خلال أكتوبر الماضي وحده، منها 1584 اعتداء نفذ مباشرة على أيدي جيش الاحتلال، ما يرسخ سياسة تصعيد ممنهجة تستهدف الفلسطينيين ومصادر رزقهم.