إغلاق ملف استشهاد الفتى وليد أحمد في سجون الاحتلال

قرار قضائي إسرائيلي بإغلاق ملف التحقيق في استشهاد الفتى الأسير وليد أحمد داخل سجن "مجيدو"، وسط تأكيدات حقوقية فلسطينية بأن التجويع والحرمان المتعمد من العلاج شكّلا السبب المركزي لاستشهاده، القرار يعد غطاءً قضائيًا لترسيخ الجرائم بحق الأسرى.

صدر قرار قضائي إسرائيلي بإغلاق ملف التحقيق في استشهاد الفتى الأسير وليد أحمد (17 عامًا) من بلدة سلواد، الذي استشهد في آذار/ مارس 2025 داخل سجن "مجدو"، بزعم استنفاد جميع مسارات التحقيق وعدم وجود جريمة مباشرة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وجاء ذلك بحسب ما ورد في بيان مشترك صدر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأربعاء، بعد متابعة قانونية تولّتها محامية الهيئة نادية دقّة.

وأوضحتا أن المحكمة برّرت قرارها بـ"استنفاد جميع المسارات"، وادّعت "عدم وجود جريمة مباشرة" بحق الشهيد، استنادًا إلى نتائج التشريح والفحوص اللاحقة الصادرة عن معهد الطب العدلي في "أبو كبير".

الشهيد وليد أحمد

وأضاف البيان أن القرار صدر "بالرغم من أن التقارير كانت قد أكدت كل ما جاء في التقارير الأولية والشهادات بخصوص آثار التجويع وتدهور الوضع الصحي لدى الفتى وليد أحمد قبل استشهاده".

ووفقًا لتقرير التشريح النهائي، أُشير إلى أن سبب الاستشهاد المباشر يعود إلى "انسداد رئوي حاد نتج عن جلطة دموية"، ناجمة، بحسب رواية الاحتلال، عن "تدهور صحي طويل".

وبيّنت المؤسستان أن المحكمة اعتمدت هذه الرواية في قرارها، "دون التطرّق إلى أن أثر التجويع والحرمان المتعمد من العلاج المؤكدين هما سببان مركزيان في استشهاده".

ورأت الهيئة والنادي أن هذا القرار "ليس سوى محاولة مكشوفة لحجب الأسباب الفعلية التي أوصلت الفتىالمنظومة وليد إلى هذا الوضع الصحي الكارثي".

وأشارتا إلى أن في مقدّمة هذه الأسباب "جريمة التجويع وسلسلة الممارسات الممنهجة داخل السجون"، التي تتحمّل المنظومة السجنية المسؤولية المباشرة عنها، باعتبارها العامل المركزي في استشهاده.

وأوضح البيان أن ذلك "ما أكدته بوضوح نتائج التقرير الطبي الأولي الذي أُنجز بمشاركة طبيب من منظمة ‘أطباء لحقوق الإنسان‘، وكذلك التقرير الصادر عن معهد الطب العدلي ‘أبو كبير‘".

وشدّدت المؤسستان على أن مسار المتابعة القضائية منذ لحظة استشهاد الفتى وليد أحمد "كشف حجم المماطلة والتسويف المتعمّدين من شرطة أم الفحم ونيابة الاحتلال".

وأضافتا أن الطرفين امتنعا عن توفير تحديثات جدّية للمحكمة، "بما يعكس غياب الإرادة الحقيقية للتحقيق، والسعي المتواصل لتبديد الشبهات وإبعاد المسؤولية عن الجناة الحقيقيين".

ولفت البيان إلى أن الفتى وليد أحمد "لم يكن يعاني من أية مشكلات صحية قبل اعتقاله". وبيّنت الهيئة والنادي أن القرار يأتي في سياق "تغاضٍ مُمنهج عن كمّ هائل من المعطيات الموثّقة".

وأضافتا أن من بين هذه المعطيات "الاعترافات العلنية الصادرة عن أجهزة الاحتلال بشأن السياسات العقابية والتجويعية التي فُرضت على الأسرى منذ بدء حرب الإبادة حتى اليوم".

واعتبر البيان أن ذلك "يؤكد مجددًا تورّط الجهاز القضائي في حماية هذه السياسات وترسيخ الجرائم غير المسبوقة بحق الأسرى والمعتقلين".

وأكدت المؤسستان أن قضية الشهيد الطفل وليد أحمد "تمثّل نموذجًا صارخًا لتوجّه الاحتلال نحو قتل الأسرى وإعدامهم بطيئًا داخل السجون". وأضاف البيان أن هذا التوجّه ينسجم مع "سياسات حكومة الاحتلال المتطرفة التي رفعت دعوات إعدام الأسرى إلى مستوى البرنامج الرسمي".

وختمت الهيئة والنادي بالتأكيد على أن عدد الشهداء من الأسرى والمعتقلين منذ بدء حرب الإبادة "تجاوز المئة". وأوضحتا أنه جرى التعرّف رسميًا على هويات "86" شهيدًا منهم، "فيما لا يزال عشرات الشهداء من معتقلي غزة رهن الإخفاء القسري حتى اليوم".